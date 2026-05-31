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बस ड्राइवर का बेटा सिर्फ 300 रुपये लेकर छोड़ा था घर! आज बिजनेस मैन नहीं, बना पैन इंडिया सुपरस्टार; आने वाली है 2 बड़ी फिल्में

Actor Success Story: एक बस ड्राइवर के बेटे ने अपने जुनून के लिए संघर्ष किया. आज वह अपनी मेहनत के दम पर कई ब्लॉकबस्टर फिल्मे दी और पैन-इंडिया सुपरस्टार बन चुका है.

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Pragya Bharti

Updated : May 31, 2026, 05:24 PM IST

बस ड्राइवर का बेटा सिर्फ 300 रुपये लेकर छोड़ा था घर! आज बिजनेस मैन नहीं, बना पैन इंडिया सुपरस्टार; आने वाली है 2 बड़ी फिल्में
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कर्नाटक के हासन जिले में जन्मे इस एक्टर के पिता एक बस चालक थे. वे एक बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद  शख्स ने बचपन में ही अभिनय को अपना लक्ष्य बना लिया था. अपने सपनों को सच करने के लिए जब उन्होंने घर छोड़ा, तब उनकी जेब में महज 300 रुपये थे. बेंगलुरु पहुंचकर उन्होंने थिएटर से अभिनय की शुरुआत की और खुद को निखारा.

टेलीविजन से फिल्मों तक का सफर

थिएटर के बाद शख्स ने टेलीविजन धारावाहिकों जैसे 'नंदा गोकुला' में काम किया, जिससे उन्हें पहली बार दर्शकों के बीच पहचान मिली. साल 2008 में फिल्म 'मोग्गिना मनसु' उनके करियर का महत्वपूर्ण पड़ाव बनी. इसके बाद 'राजधानी', 'गूगली' और 'मिस्टर एंड मिसेज रामाचारी' जैसी हिट फिल्मों ने उन्हें कन्नड़ सिनेमा का बड़ा सितारा बना दिया.

'केजीएफ' से मिला स्टारडम

उसके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट प्रशांत नील की फिल्म 'केजीएफ' साबित हुई. इस फिल्म ने उन्हें क्षेत्रीय सिनेमा से ऊपर उठाकर पूरे देश का सुपरस्टार बना दिया. आज वह एक की लोकप्रिय एक्टर बन गया है. आलम यह है कि वे अपनी फिल्मों के लिए लगभग 130 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं.

कौन है ये एक्टर?

जेब में मात्र 300 रुपये लेकर घर छोड़ने वाले अभिनेता यश का नाम आज भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली सितारों में शामिल है. 'केजीएफ' में 'रॉकी' भाई के रूप में उनकी छवि ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई, लेकिन यह सफलता दशकों की कड़ी मेहनत का परिणाम है.

आगामी प्रोजेक्ट्स

सुपरस्टार यश का सफर अभी जारी है. वे इस साल दो बड़ी फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर फिर से धमाल मचाने को तैयार हैं. वे नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' और अपनी मच-टॉक्ड फिल्म 'टॉक्सिक' में नजर आएंगे. 'टॉक्सिक' में उनके साथ तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी और कियारा आडवाणी जैसे कई बड़े कलाकार भी दिखाई देंगे.

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