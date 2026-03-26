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BJP जारी करेगी TMC के खिलाफ चार्जशीट, अमित शाह 28 मार्च को जाएंगे बंगाल | पीएम नरेंद्र मोदी लगभग 11,200 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का 28 तारीख को उद्घाटन करेंगे. नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सड़क, रेल, मेट्रो और क्षेत्रीय पारगमन प्रणालियों में निर्बाध एकीकरण के साथ एक मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में योजनाबद्ध किया गया है. हवाई अड्डे में एक मल्टी-मॉडल कार्गो हब भी शामिल है, जिसे सालाना 2.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसे लगभग 18 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाया जा सकता है. हवाई अड्डे की शुरुआत में प्रति वर्ष 12 मिलियन यात्रियों (एमपीपीए) की यात्री प्रबंधन क्षमता होगी, जिसकी स्केलेबिलिटी 70 एमपीपीए तक होगी: प्रधान मंत्री कार्यालय | पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं- पुलिस, लखनऊ में पेट्रोल पंपों पर कोई भीड़ नहीं, अफवाह पर ध्यान ना देने की अपील, पेट्रोल पंपों पर बेवजह भीड़ ना लगाएं- पुलिस, अफवाह के चलते लोगो ने भीड़ लगा ली थी, कल जहां भारी भीड़ थी वहां आज सन्नाटा है, प्रशासन की अपील के बाद लोग माने | मिडिल ईस्ट जंग पर CM योगी का बयान, कुछ लोग अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ रहे-योगी, 'अफवाहों के चलते सिलेंडर की ज्यादा बुकिंग', चुनौतियों का सामना करना होगा- योगी, जरूरी हो तभी पेट्रोल-डीजल लेने जाएं-योगी, मिलकर चलना ही राष्ट्रभक्ति है- CM योगी, दुनिया ईरान युद्ध से प्रभावित हो रही- योगी, कुछ लोग अव्यवस्था फैलाने में लगे हैं- योगी

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Star Kids Debut on OTT: शाहरुख की लाडली से अमिताभ बच्चन के नाती तक, थिएटर छोड़ ओटीटी पर डेब्यू कर छाए ये स्टार किड्स

Star Kids Debut on OTT 2026: डिजिटल मनोरंजन के दौर में स्टार किड्स के लॉन्च का तरीका बदल गया है. बॉलीवुड में अब स्टार किड्स के लिए बड़े पर्दे का इंतजार जरूरी नहीं रहा. सुहाना खान से लेकर जुनैद खान तक, कई सितारों ने नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से अपने करियर की सफल शुरुआत की है.

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Pragya Bharti

Updated : Mar 26, 2026, 12:11 PM IST

Star Kids Debut on OTT: शाहरुख की लाडली से अमिताभ बच्चन के नाती तक, थिएटर छोड़ ओटीटी पर डेब्यू कर छाए ये स्टार किड्स
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Star Kids Debut on OTT 2026: हिंदी सिनेमा में परंपरागत रूप से स्टार किड्स को बड़े पर्दे पर लॉन्च किया जाता रहा है. हालांकि, नए दौर में अब OTT प्लेटफॉर्म्स ने ये जगह ले ली है. नेटफ्लिक्स, जी5, जियोहॉटस्टार आदि नए चेहरों के लिए एक बड़ा लॉन्चपैड बन गए हैं. अब स्टार किड्स ओटीटी से भी सिनेमा जगत में डेब्यू कर रहे हैं. आइए उन चर्चित स्टार किड्स के बारे में जानते हैं, जिन्होंने सिनेमाघरों के बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपनी पहचान बनाई.

सुहाना खान और खुशी कपूर

शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान और श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर ने जोया अख्तर की फिल्म 'द आर्चीज' से एक्टिंग की दुनिया में एंट्री ली. इस मूवी को सीधे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था. इस तरह दोनों ही अभिनेत्रियों ने अपनी पहली फिल्म के लिए ओटीटी का विकल्प चुना, जो बदलते समय में बेहद लोकप्रिय है.

इब्राहिम अली खान

सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान ने भी अपने अभिनय करियर की शुरुआत के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकल्प चुना. उनकी फिल्म 'नादानियां' नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई. इस फिल्म के बाद ही इब्रहिम ने दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाई.

जुनैद खान

आमिर खान के बेटे जुनैद खान ने फिल्म 'महाराज' से डेब्यू किया. नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस फिल्म में जुनैद के एक्टिंग की काफी सराहना की गई. दिलचस्प बात यह है कि आमिर के बेटी की पहली थिएटर रिलीज फिल्म 'लवयापा' रही, जिसमें वह खुशी कपूर संग नजर आए थे.

अगस्त्य नंदा

अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने भी 'द आर्चीज' से ही ग्लैमर की दुनिया में बाजी मारी. उन्होंने सुहाना और खुशी के साथ नेटफ्लिक्स के जरिए वैश्विक दर्शकों तक अपनी पहुंच बनाई.

आर्यन खान ने कैमरे के पीछे से की शुरुआत

शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान ने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म से ही अपने करियर की शुरुआत की. हालांकि, इस स्टार किड्स ने एक्टिंग के बजाय निर्देशन में अपनी रुचि दिखाई. उन्होंने अपनी सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के जरिए बतौर डायरेक्टर नेटफ्लिक्स पर अपनी पारी शुरू की.

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