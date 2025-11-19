FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

बिहारः नई सरकार में बीजेपी और जेडीयू के 14-14 मंत्री होंगे- सूत्र | बिहार में संभावित मंत्रियों का लिस्ट आई, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ही डिप्टी CM होंगे | बिहार में कल नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, नीतीश कुमार 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

‘बाहुबली’ डायरेक्टर SS Rajamouli के खिलाफ FIR दर्ज, 'वाराणसी' के लॉन्च में हनुमान जी पर किया था कमेंट; जानिए पूरा मामला

SS Rajamouli Controversy: फिल्ममेकर एसएस राजामौली पर हनुमान जी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए वाराणसी में FIR दर्ज हुई है. यह विवाद उनकी फिल्म 'वाराणसी' के टाइटल लॉन्च इवेंट से जुड़ा है.

Pragya Bharti

Updated : Nov 19, 2025, 12:19 PM IST

‘बाहुबली’ डायरेक्टर SS Rajamouli के खिलाफ FIR दर्ज, 'वाराणसी' के लॉन्च में हनुमान जी पर किया था कमेंट; जानिए पूरा मामला


SS Rajamouli Controversy: पिछले कुछ समय से कई बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के फिल्ममेकर और एक्टर धार्मिक या राजनीतिक टिप्पणी के चलते कानूनी पचड़ों में फंस चुके हैं. राजामौली का यह मामला भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है.
फिल्ममेकर एसएस राजामौली, जो अपनी हालिया फिल्म 'आरआरआर' की वैश्विक सफलता के बाद सुर्खियों में हैं, एक नए विवाद में घिर गए हैं. उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वाराणसी' के टाइटल लॉन्च इवेंट के दौरान, हनुमान जी को लेकर की गई एक टिप्पणी पर धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगा है. इस मामले में उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में FIR दर्ज की गई है.

क्या है विवादित टिप्पणी?

राजामौली ने यह टिप्पणी अपनी नई फिल्म 'वाराणसी' के टाइटल लॉन्च इवेंट के दौरान की थी. मिली जानकारी के अनुसार, उन्होंने हनुमान जी के बारे में कुछ ऐसी बातें कही थीं, जिन्हें एक विशेष समुदाय के लोगों ने आपत्तिजनक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला माना. हालांकि, राजामौली ने सीधे तौर पर क्या कहा, इसका पूरा विवरण अभी सामने नहीं आया है, लेकिन टिप्पणी का मुख्य विषय हनुमान जी से जुड़ा हुआ था.

वाराणसी में FIR दर्ज

राजामौली की टिप्पणी के तुरंत बाद, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों द्वारा तीव्र विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया. विरोध प्रदर्शनों के बाद, वाराणसी के एक पुलिस स्टेशन में फिल्ममेकर एसएस राजामौली के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने और समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है.

राजामौली की टीम का रुख

इस विवाद पर एसएस राजामौली या उनकी टीम की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक सफाई या खेद व्यक्त नहीं किया गया है. माना जा रहा है कि कानूनी प्रक्रिया शुरू होने के बाद, फिल्ममेकर की टीम जल्द ही कोई आधिकारिक बयान जारी कर सकती है.

