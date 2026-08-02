'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' में आवाज देने वाले सुमित और अनुज कौन? हरियाणवी सिंगर को कैसे मिल गई हॉलीवुड में एंट्री?

हॉलीवुड फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के इंडिया कैंपेन के लिए एक हरियाणवी गाना 'बरसात' को चुना गया है. जानिए भिवानी के सुमित और अनुज कौन हैं और उन्हें यह शानदार ग्लोबल मौका कैसे मिल गया.

हॉलीवुड की विश्वप्रसिद्ध और मशहूर सुपरहीरो फ्रेंचाइजी फिल्म 'स्पाइडर-मैन' के साथ देसी हरियाणवी सिंगर का नाम जुड़ा है. इस मशहूर सीरीज की आगामी फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने भारतीय प्रमोशन कैंपेन के लिए हरियाणा के चर्चित गाने 'बरसात' का चयन किया गया है. इस फ्रेंचाइजी सीरीज ने क्षेत्रीय संगीत को एक नई और वैश्विक पहचान दिलाई है. साथ ही, इस गाने को तैयार करने वाले हरियाणवी सिंगर सुमित और अनुज को भी रातों-रात सुर्खियों में ला दिया है. चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये दोनों हैं कौन?

'बरसात' गाने का चयन क्यों हुआ?

मेकर्स इस फिल्म के इंडिया कैंपेन के लिए एक ऐसे ही किसी ट्रैक की तलाश में थे, जो मुख्य किरदार पीटर पार्कर की भावनात्मक यात्रा, उसके अकेलेपन और एमजे से बिछड़ने के दर्द को जीवंत रूप में दिखा सके. उन्हें ये सारी क्वालिटी 'बरसात' गाने में मिली. इस गाने की भावपूर्ण बोल, इसका अनूठा संगीत और गहराई भरे इमोशंस आदि फिल्म की कहानी के साथ काफी हद तक मेल खा रहे थे. इसी खूबी को देखते हुए सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट इंडिया और सोनी म्यूजिक इंडिया ने बरसात गाने को विशेष प्रचार अभियान के लिए चुना है. इसका प्रमोशनल वीडियो हाल ही में रिलीज किया गया है.

कौन हैं सुमित और अनुज?

इस लोकप्रिय गाने को हरियाणा के भिवानी जिले के रहने वाले दो चचेरे भाइयों, सुमित और अनुज ने गाया है.

सुमित का जन्म 20 अप्रैल 1998 को हुआ. उनके पिता का नाम सत्यवान है, जो कि एक पीटीआई शिक्षक हैं. बता दें कि सुमित ने अंबाला से मैकेनिकल ट्रेड में डिप्लोमा और हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर में बीटेक की है. खास बात यह है कि वे गायकी के साथ-साथ शानदार म्यूजिक कंपोजिंग भी करते हैं.

वहीं, 30 अगस्त 2002 को जन्में अनुज राजेंद्र सिंह के बेटे हैं, जो जेबीटी अध्यापक हैं. अनुज को बचपन से ही संगीत में रुचि थी. उन्होंने तीसरी कक्षा में ही पहली बार मंच पर भजन गाया था. हालांकि, उनके परिवार में शिक्षा का मजबूत माहौल रहा है.

यूट्यूब चैनल 'बंजारा' से कैसे शुरू किया था सफर?

सुमित ने साल 2024 में यूट्यूब पर एक चैनल की बनाया था, जो कि 'बंजारा' नाम से थी. इसी प्लैटफॉर्म पर उन्होंने अपने मौलिक गीत रिलीज करने शुरू किए थे. शुरुआती दौर में उन्होंने 'सूट्स विद मी', 'डिफरेंट टॉक' और 'बैरण' जैसे कई बेहतरीन गाने लॉन्च किए. अपने एक गाने के निर्माण और उसके एनिमेटेड वीडियो को परफेक्ट बनाने में उन्हें लगभग डेढ़ साल का कड़ा संघर्ष करना पड़ा.

कैसे मिली हॉलीवुड में एंट्री?

बिलबोर्ड इंडिया की शीर्ष रैंकिंग में जगह बनाने के बाद इन दोनों भाइयों की सिंगिंग ने बड़े पैमाने पर लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू किया. आज उनकी इसी मेहनत का रिजल्ट है कि हरियाणा और पंजाब के साथ-साथ बॉलीवुड और सीधे हॉलीवुड तक उनके गाने गूंज रहे हैं. यह स्वतंत्र कलाकारों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है.

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