अविश्वास प्रस्ताव पर 118 सांसदों के हस्ताक्षर, कांग्रेस ने लोकसभा सचिव को नोटिस दिया

'यह दान नहीं, सम्मान है...' Rajpal Yadav के बुरे वक्त में ढाल बने Sonu Sood, आर्थिक मदद के बजाय किया ये काम

घर से निकलते ही ये संकेत दिखे तो जान लें आपकी यात्रा सुखद होगी या परेशानी भरी?

नरवणे झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन... पूर्व आर्मी चीफ की किताब को लेकर राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान

बच्चे-बूढ़ों का सबसे चहेता था 90s का ये मास्टरपीस, आज भी यूट्यूब पर करोड़ों में हैं व्यूज; आपने नहीं देखी यह IMDb रेटेड शो?

इन 7 आदतों से बढ़ती है आपकी वैल्यू , इनके एथिक्स और सोच के कारण इनका रुतबा बढ़ता ही जाता है

महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय क्या है? भद्र योग का असर और सबसे फलदायी मुहूर्त जान लें

एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

'यह दान नहीं, सम्मान है...' Rajpal Yadav के बुरे वक्त में ढाल बने Sonu Sood, आर्थिक मदद के बजाय किया ये काम

Sony Sood on Rajpal Yadav: चेक बाउंस मामले में जेल गए राजपाल यादव की मदद के लिए सोनू सूद आगे आए हैं. उन्होंने राजपाल को अपनी फिल्म में काम देने के साथ बॉलीवुड से उन्हें सहयोग देने की अपील की.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Feb 10, 2026, 01:26 PM IST

'यह दान नहीं, सम्मान है...' Rajpal Yadav के बुरे वक्त में ढाल बने Sonu Sood, आर्थिक मदद के बजाय किया ये काम
Sony Sood on Rajpal Yadav: हिंदी सिनेमा के दिग्गज कॉमेडियन और अभिनेता राजपाल यादव इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं. साल 2010 से चल रहे एक पुराने चेक बाउंस मामले में अदालती आदेश के बाद उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा है. जेल जाने से पहले राजपाल का भावुक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने खुद को अकेला और लाचार बताया था. ऐसे में बॉलीवुड के 'मसीहा' कहे जाने वाले सोनू सूद उनके समर्थन में खड़े हुए हैं.

सोनू सूद का भावुक पोस्ट- "राजपाल अकेले नहीं हैं"

सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला संदेश साझा करते हुए फिल्म जगत को राजपाल यादव के योगदान की याद दिलाई. सोनू ने लिखा, "राजपाल यादव एक बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता हैं. कभी-कभी समय इंसान के साथ अन्याय करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने साथी को अकेला छोड़ दें. वह मेरी आने वाली फिल्म का हिस्सा होंगे और मैं उन्हें अभी से साइनिंग अमाउंट दे रहा हूं."

दान नहीं, आपके हुनर का सम्मान है ये- सोनू

सोनू सूद ने स्पष्ट किया कि वह राजपाल को कोई दान नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनके टैलेंट का सम्मान कर रहे हैं. उन्होंने इंडस्ट्री के अन्य निर्माताओं और निर्देशकों से भी अपील की कि वे राजपाल को भविष्य की फिल्मों के लिए साइन करें और एडवांस भुगतान करें. सोनू के मुताबिक, “एडवांस राशि देना दान नहीं है, बल्कि उस कलाकार के प्रति सम्मान है जिसने हमें सालों तक हंसाया है. हमें दिखाना होगा कि हम केवल एक इंडस्ट्री नहीं, बल्कि एक परिवार हैं.”

इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा संदेश

सोनू सूद की इस पहल ने एक बार फिर बॉलीवुड में भाईचारे की बहस छेड़ दी है. जहां अक्सर मुश्किल समय में कलाकार खुद को अकेला पाते हैं, वहीं सोनू सूद का यह कदम उम्मीद जगाता है. राजपाल यादव के फैंस भी सोनू सूद की इस दरियादिली की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

राजपाल का भावुक सरेंडर

बता दें कि सरेंडर करने से पहले राजपाल अधिकारियों के सामने काफी भावुक हो गए थे. उन्होंने कहा था कि उनके पास अब पैसे नहीं बचे हैं और उनके पास कानून के आगे झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं है. सोनू सूद के इस भरोसे के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव एक बार फिर पर्दे पर वापसी करेंगे.

