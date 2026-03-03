6 मार्च को बड़े पर्दे पर लौटेगी ‘Sonu Ke Titu Ki Sweety’, कार्तिक आर्यन के फैंस में बढ़ा उत्साह

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक प्रमुख और लोकप्रिय अभिनेत्री नुसरत भरूचा ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया.

अभिनेत्री ने वीडियो पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "हंसी और भावनाओं को एक बार फिर बड़े पर्दे पर महसूस करें. 'सोनू के टीटू की स्वीटी' 6 मार्च को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज हो रही है." एक्ट्रेस के इस पोस्ट पर कुछ ही घंटे में हजारों व्यूज और लाइक्स आ चुके हैं. अभिनेत्री के पोस्ट को देखने के बाद फैंस में उत्साह है. वे बड़े पर्दे पर दोबारा मूवी के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

फिल्म में मुख्य किरदार

लव रंजन द्वारा निर्देशित 'सोनू के टीटू की स्वीटी' एक हिंदी कॉमेडी फिल्म है, जो साल 2018 में रिलीज हुई थी. इस मूवी में नुसरत भरूचा के साथ कार्तिक आर्यन और सनी सिंह मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म की कहानी दोस्ती और रोमांस के बीच के संघर्ष को दिखाती है, जहां सोनू (कार्तिक) अपने दोस्त टीटू (सनी) को स्वीटी (नुसरत) से बचाने की कोशिश करता है.

100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई

'सोनू के टीटू की स्वीटी' सबसे सफल हिंदी कॉमेडी फिल्मों में से एक है, जिसका निर्माण लव रंजन के साथ-साथ भूषण कुमार, किशन कुमार और अंकुर गर्ग ने मिलकर किया था. मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी और 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी.

नुसरत के एक्टिंग करियर की शुरुआत

नुसरत भरूचा का जन्म 17 मई, 1985 को मुंबई के एक दाउदी बोहरा मुस्लिम परिवार में हुआ था. उन्हें लोगों के बीच असल पहचान साल 2011 में आई फिल्म 'प्यार का पंचनामा' से मिली थी. इसमें दमदार एक्टिंग के बाद अभिनेत्री ने एक के बाद एक कई सफल बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, जिनमें 'सोनू के टीटू की स्वीटी', 'ड्रीम गर्ल', 'छोरी', 'जनहित में जारी', 'राम सेतु', और 'छलांग' जैसी मूवी शामिल हैं.

नुसरत ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी विज्ञापनों और फिर 'जय संतोषी मां' फिल्म से की, जो 2006 में रिलीज हुई थी. अभिनेत्री को स्क्रीन पर उनके दमदार अलग-अलग रोल के लिए जाना जाता है. आज के समय में एक्ट्रेस देश की सबसे लोकप्रिय और बड़ी अभिनेत्रियों में से एक हैं.

