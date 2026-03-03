FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Chandra Grahan 2026: आज दिखेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, सिर्फ 20–25 मिनट के लिए भारत में दिखेगा ‘ग्रहण लगा चांद’

आज दिखेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, सिर्फ 20–25 मिनट के लिए भारत में दिखेगा ‘ग्रहण लगा चांद’

6 मार्च को बड़े पर्दे पर लौटेगी ‘Sonu Ke Titu Ki Sweety’, कार्तिक आर्यन के फैंस में बढ़ा उत्साह

6 मार्च को बड़े पर्दे पर लौटेगी ‘Sonu Ke Titu Ki Sweety’, कार्तिक आर्यन के फैंस में बढ़ा उत्साह

Chandra Grahan Effects: जब रेड मून की वजह से धरती पर बढ़ने लगा है तनाव, क्या यह सिर्फ संयोग है या ईश्वरीय इशारा?

जब रेड मून की वजह से धरती पर बढ़ने लगा है तनाव, क्या यह सिर्फ संयोग है या ईश्वरीय इशारा?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ये हैं ब्रह्मांड के 5 सबसे बड़े तारे, जानें आखिर क्यों दिलचस्प हैं ये कॉस्मिक दानव

ये हैं ब्रह्मांड के 5 सबसे बड़े तारे, जानें आखिर क्यों दिलचस्प हैं ये कॉस्मिक दानव

Holi 2026 Bollywood: पिया के रंग में रंगेंगी बॉलीवुड की नई नवेली दुल्हनें, शादी बाद ससुराल में फर्स्ट होली मनाएंगे ये 5 कपल्स

पिया के रंग में रंगेंगी बॉलीवुड की नई नवेली दुल्हनें, शादी बाद ससुराल में फर्स्ट होली मनाएंगे ये 5 कपल्स

Chandra Grahan 2026: गलती से भी दिख जाएग चंद्र ग्रहण तो जरूर करें ये उपाय, नहीं लगेगा चंद्रदोष

गलती से भी दिख जाएग चंद्र ग्रहण तो जरूर करें ये उपाय, नहीं लगेगा चंद्रदोष

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

6 मार्च को बड़े पर्दे पर लौटेगी ‘Sonu Ke Titu Ki Sweety’, कार्तिक आर्यन के फैंस में बढ़ा उत्साह

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक प्रमुख और लोकप्रिय अभिनेत्री नुसरत भरूचा ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Mar 03, 2026, 03:07 PM IST

6 मार्च को बड़े पर्दे पर लौटेगी ‘Sonu Ke Titu Ki Sweety’, कार्तिक आर्यन के फैंस में बढ़ा उत्साह
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक प्रमुख और लोकप्रिय अभिनेत्री नुसरत भरूचा ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया.  अभिनेत्री ने वीडियो पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "हंसी और भावनाओं को एक बार फिर बड़े पर्दे पर महसूस करें. 'सोनू के टीटू की स्वीटी' 6 मार्च को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज हो रही है." एक्ट्रेस के इस पोस्ट पर कुछ ही घंटे में हजारों व्यूज और लाइक्स आ चुके हैं. अभिनेत्री के पोस्ट को देखने के बाद फैंस में उत्साह है. वे बड़े पर्दे पर दोबारा मूवी के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

फिल्म में मुख्य किरदार

लव रंजन द्वारा निर्देशित 'सोनू के टीटू की स्वीटी' एक हिंदी कॉमेडी फिल्म है, जो साल 2018 में रिलीज हुई थी. इस मूवी में नुसरत भरूचा के साथ कार्तिक आर्यन और सनी सिंह मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म की कहानी दोस्ती और रोमांस के बीच के संघर्ष को दिखाती है, जहां सोनू (कार्तिक) अपने दोस्त टीटू (सनी) को स्वीटी (नुसरत) से बचाने की कोशिश करता है.

100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई

'सोनू के टीटू की स्वीटी' सबसे सफल हिंदी कॉमेडी फिल्मों में से एक है, जिसका निर्माण लव रंजन के साथ-साथ भूषण कुमार, किशन कुमार और अंकुर गर्ग ने मिलकर किया था. मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी और 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी.

नुसरत के एक्टिंग करियर की शुरुआत

नुसरत भरूचा का जन्म 17 मई, 1985 को मुंबई के एक दाउदी बोहरा मुस्लिम परिवार में हुआ था. उन्हें लोगों के बीच असल पहचान साल 2011 में आई फिल्म 'प्यार का पंचनामा' से मिली थी. इसमें दमदार एक्टिंग के बाद अभिनेत्री ने एक के बाद एक कई सफल बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, जिनमें 'सोनू के टीटू की स्वीटी', 'ड्रीम गर्ल', 'छोरी', 'जनहित में जारी', 'राम सेतु', और 'छलांग' जैसी मूवी शामिल हैं.
नुसरत ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी विज्ञापनों और फिर 'जय संतोषी मां' फिल्म से की, जो 2006 में रिलीज हुई थी. अभिनेत्री को स्क्रीन पर उनके दमदार अलग-अलग रोल के लिए जाना जाता है. आज के समय में एक्ट्रेस देश की सबसे लोकप्रिय और बड़ी अभिनेत्रियों में से एक हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये हैं ब्रह्मांड के 5 सबसे बड़े तारे, जानें आखिर क्यों दिलचस्प हैं ये कॉस्मिक दानव
ये हैं ब्रह्मांड के 5 सबसे बड़े तारे, जानें आखिर क्यों दिलचस्प हैं ये कॉस्मिक दानव
Holi 2026 Bollywood: पिया के रंग में रंगेंगी बॉलीवुड की नई नवेली दुल्हनें, शादी बाद ससुराल में फर्स्ट होली मनाएंगे ये 5 कपल्स
पिया के रंग में रंगेंगी बॉलीवुड की नई नवेली दुल्हनें, शादी बाद ससुराल में फर्स्ट होली मनाएंगे ये 5 कपल्स
Chandra Grahan 2026: गलती से भी दिख जाएग चंद्र ग्रहण तो जरूर करें ये उपाय, नहीं लगेगा चंद्रदोष
गलती से भी दिख जाएग चंद्र ग्रहण तो जरूर करें ये उपाय, नहीं लगेगा चंद्रदोष
इस खास वजह से अनुष्का ने जल्दी रचाई थी विराट कोहली से शादी, सालों बाद अभिनेत्री ने खुद किया खुलासा
इस खास वजह से अनुष्का ने जल्दी रचाई थी विराट कोहली से शादी, सालों बाद अभिनेत्री ने खुद किया खुलासा
दुनिया के किस देश में बोली जाती हैं सबसे ज्यादा भाषाएं? जानें किस नंबर पर आता है भारत
दुनिया के किस देश में बोली जाती हैं सबसे ज्यादा भाषाएं? जानें किस नंबर पर आता है भारत
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 3 March: आज कैसा रहेगा मंगलवार का दिन, यहां पढ़ें सभी राशियों के जातकों का राशिफल
आज कैसा रहेगा मंगलवार का दिन, यहां पढ़ें सभी राशियों के जातकों का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को न लें For Granted! सच्चा और गहरा होता है इनका प्यार 
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को न लें For Granted! सच्चा और गहरा होता है इनका प्यार
Holika Dahan Ritual: उबटन की मैल होलिका में को क्यों जलाते हैं लोग? जानिए होलिका से जुड़ी अनोखी मान्यताएं और परंपराएं
उबटन की मैल होलिका में को क्यों जलाते हैं लोग? जानिए होलिका से जुड़ी ये अनोखी मान्यताएं और परंपराएं
Holika Rakh Upay: होलिका की राख से कर लें आज ये अचूक उपाय, कलह-अशांति होगी दूर और बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस
होलिका की राख से कर लें आज ये अचूक उपाय, कलह-अशांति होगी दूर और बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस
March Festival List 2026: मार्च महीने में होली से लेकर नवरात्रि-रामनवमी तक कौन-कौन से त्योहार पड़ रहे हैं, यहां देखें पूरा त्योहारी कलेंडर
मार्च महीने में होली से लेकर नवरात्रि-रामनवमी तक कौन-कौन से त्योहार पड़ रहे हैं, यहां देखें पूरा त्योहारी कलेंडर
MORE
Advertisement