Sonakshi-Zaheer Troll: शादी के बाद कपल फिर क्यों हो रहा ट्रोल? फैंस को याद आया दीपिका-रणवीर का विवाद

Sonakshi Sinha Visits Abu Dhabi Masjid: शादी के बाद सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल को अबू धाबी की शेख ज़ायेद ग्रैंड मस्जिद जाने और सिर ढकने पर ट्रोल किया जा रहा है. यूजर्स उनके धर्म को लेकर सवाल उठा रहे हैं. इससे पहले दीपिका पादुकोण को भी हिजाब पहनकर मस्जिद जाने पर ट्रोल किया गया था.

Sonakshi Sinha Visits Abu Dhabi Masjid: अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और अभिनेता ज़हीर इकबाल शादी के बाद अक्सर ट्रोलर्स के निशाने पर रहते हैं. उनकी हर छोटी बात को कुछ लोग धर्म से जोड़कर उन्हें खरी-खोटी सुनाते हैं. एक बार फिर यह नवविवाहित जोड़ा ट्रोलर्स के निशाने पर आ गया है. हाल ही में दोनों ने अबू धाबी ट्रिप की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जिसके बाद उनका मस्जिद जाना कुछ लोगों को पसंद नहीं आया और उन्होंने सोनाक्षी को ट्रोल करना शुरू कर दिया.

सोनाक्षी और ज़हीर फिर क्यों हुए ट्रोल?

सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल अबू धाबी की मशहूर शेख ज़ायेद ग्रैंड मस्जिद पहुंचे. उन्होंने इस जगह की कुछ तस्वीरें और वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए. फोटो में सोनाक्षी ग्रीन कलर के सूट में नजर आ रही हैं और उन्होंने मस्जिद के सम्मान में अपना सिर भी दुपट्टे से ढक रखा है. सोनाक्षी ने अपनी इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि उन्हें अबू धाबी में सुकून महसूस हुआ. उनकी इस पोस्ट पर कुछ लोगों ने इसे उनके धर्म से जोड़ दिया और उन्हें हिन्दू होकर मस्जिद जाने के लिए ट्रोल करने लगे, जबकि कुछ लोगों ने इसे सामान्य यात्रा बताया.

यह भी पढ़ें- Deepika Padukone हुईं ट्रोल! हिजाब पहन शूट करने पर भड़के यूजर्स, बोले- 'क्या यह सही है?'

दीपिका पादुकोण भी हो चुकी हैं इसी वजह से ट्रोल

यह पहली बार नहीं है जब किसी अभिनेत्री को मस्जिद जाने या धार्मिक पहनावे के लिए ट्रोल किया गया हो. सोनाक्षी सिन्हा से पहले दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को भी इसी मामले में ट्रोल किया गया था. दीपिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मस्जिद घूमते हुए एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह हिजाब पहने हुई थीं. उन्होंने कैप्शन में 'मेरा सुकून' लिखा था. इस वीडियो के बाद लोगों ने दीपिका को ट्रोल करना शुरू कर दिया था. ट्रोलर्स का कहना था कि दीपिका को हिन्दू रीति-रिवाजों से दिक्कत है, लेकिन अबाया या हिजाब पहनने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.