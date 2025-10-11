Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Flipkart Diwali Sale जैसा मौका फिर नहीं मिलेगा, Google Pixel 9 में 26,500 रुपये की मिल रही है छूट

Sonakshi-Zaheer Troll: शादी के बाद कपल फिर क्यों हो रहा ट्रोल? फैंस को याद आया दीपिका-रणवीर का विवाद

Ravindra Jadeja नहीं खेलेंगे वनडे वल्ड कप 2027? दिग्गज ऑलराउंडर ने खुद तोड़ी चुप्पी

चांद पर शहर बनाने की पूरी तैयारी! NASA बनाने जा रहा है शीशे के घर

Silent Heart Attack: क्या होता है साइलेंट हार्ट अटैक? जानिए लक्षण और बचने के उपाय

इस देश में जेल से भागने पर कैदी को नहीं दी जाती सजा, जानिए इस नियम के पीछे की वजह

बिहार चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, इन सीटों पर AIMIM उतारेगी प्रत्याशी, ये रही लिस्ट

Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान कप्तान, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय बल्लेबाज

Rashifal 12 October 2025: आज पैसे की लेन-देन में सावधानी बरतें इन राशि के जातक, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

ठुकराया 1 करोड़ रुपये की नौकरी का ऑफर, आज बना डाली 50 करोड़ की कंपनी; सीख लेने वाली है इस महिला की कहानी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Sonakshi-Zaheer Troll: शादी के बाद कपल फिर क्यों हो रहा ट्रोल? फैंस को याद आया दीपिका-रणवीर का विवाद

Sonakshi-Zaheer Troll: शादी के बाद कपल फिर क्यों हो रहा ट्रोल? फैंस को याद आया दीपिका-रणवीर का विवाद

Ravindra Jadeja नहीं खेलेंगे वनडे वल्ड कप 2027? दिग्गज ऑलराउंडर ने खुद तोड़ी चुप्पी

Ravindra Jadeja नहीं खेलेंगे वनडे वल्ड कप 2027? दिग्गज ऑलराउंडर ने खुद तोड़ी चुप्पी

बिहार चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, इन सीटों पर AIMIM उतारेगी प्रत्याशी, ये रही लिस्ट

बिहार चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, इन सीटों पर AIMIM उतारेगी प्रत्याशी, ये रही लिस्ट

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Flipkart Diwali Sale जैसा मौका फिर नहीं मिलेगा, Google Pixel 9 में 26,500 रुपये की मिल रही है छूट

Flipkart Diwali Sale जैसा मौका फिर नहीं मिलेगा, Google Pixel 9 में 26,500 रुपये की मिल रही है छूट

चांद पर शहर बनाने की पूरी तैयारी! NASA बनाने जा रहा है शीशे के घर

चांद पर शहर बनाने की पूरी तैयारी! NASA बनाने जा रहा है शीशे के घर

Silent Heart Attack: क्या होता है साइलेंट हार्ट अटैक? जानिए लक्षण और बचने के उपाय

Silent Heart Attack: क्या होता है साइलेंट हार्ट अटैक? जानिए लक्षण और बचने के उपाय

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Sonakshi-Zaheer Troll: शादी के बाद कपल फिर क्यों हो रहा ट्रोल? फैंस को याद आया दीपिका-रणवीर का विवाद

Sonakshi Sinha Visits Abu Dhabi Masjid: शादी के बाद सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल को अबू धाबी की शेख ज़ायेद ग्रैंड मस्जिद जाने और सिर ढकने पर ट्रोल किया जा रहा है. यूजर्स उनके धर्म को लेकर सवाल उठा रहे हैं. इससे पहले दीपिका पादुकोण को भी हिजाब पहनकर मस्जिद जाने पर ट्रोल किया गया था.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 11, 2025, 10:59 PM IST

Sonakshi-Zaheer Troll: शादी के बाद कपल फिर क्यों हो रहा ट्रोल? फैंस को याद आया दीपिका-रणवीर का विवाद
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Sonakshi Sinha Visits Abu Dhabi Masjid: अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और अभिनेता ज़हीर इकबाल शादी के बाद अक्सर ट्रोलर्स के निशाने पर रहते हैं. उनकी हर छोटी बात को कुछ लोग धर्म से जोड़कर उन्हें खरी-खोटी सुनाते हैं. एक बार फिर यह नवविवाहित जोड़ा ट्रोलर्स के निशाने पर आ गया है. हाल ही में दोनों ने अबू धाबी ट्रिप की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जिसके बाद उनका मस्जिद जाना कुछ लोगों को पसंद नहीं आया और उन्होंने सोनाक्षी को ट्रोल करना शुरू कर दिया.

सोनाक्षी और ज़हीर फिर क्यों हुए ट्रोल?

सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल अबू धाबी की मशहूर शेख ज़ायेद ग्रैंड मस्जिद पहुंचे. उन्होंने इस जगह की कुछ तस्वीरें और वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए. फोटो में सोनाक्षी ग्रीन कलर के सूट में नजर आ रही हैं और उन्होंने मस्जिद के सम्मान में अपना सिर भी दुपट्टे से ढक रखा है. सोनाक्षी ने अपनी इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि उन्हें अबू धाबी में सुकून महसूस हुआ. उनकी इस पोस्ट पर कुछ लोगों ने इसे उनके धर्म से जोड़ दिया और उन्हें हिन्दू होकर मस्जिद जाने के लिए ट्रोल करने लगे, जबकि कुछ लोगों ने इसे सामान्य यात्रा बताया.

यह भी पढ़ें- Deepika Padukone हुईं ट्रोल! हिजाब पहन शूट करने पर भड़के यूजर्स, बोले- 'क्या यह सही है?'

दीपिका पादुकोण भी हो चुकी हैं इसी वजह से ट्रोल

यह पहली बार नहीं है जब किसी अभिनेत्री को मस्जिद जाने या धार्मिक पहनावे के लिए ट्रोल किया गया हो. सोनाक्षी सिन्हा से पहले दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को भी इसी मामले में ट्रोल किया गया था. दीपिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मस्जिद घूमते हुए एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह हिजाब पहने हुई थीं. उन्होंने कैप्शन में 'मेरा सुकून' लिखा था. इस वीडियो के बाद लोगों ने दीपिका को ट्रोल करना शुरू कर दिया था. ट्रोलर्स का कहना था कि दीपिका को हिन्दू रीति-रिवाजों से दिक्कत है, लेकिन अबाया या हिजाब पहनने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Flipkart Diwali Sale जैसा मौका फिर नहीं मिलेगा, Google Pixel 9 में 26,500 रुपये की मिल रही है छूट
Flipkart Diwali Sale जैसा मौका फिर नहीं मिलेगा, Google Pixel 9 में 26,500 रुपये की मिल रही है छूट
चांद पर शहर बनाने की पूरी तैयारी! NASA बनाने जा रहा है शीशे के घर
चांद पर शहर बनाने की पूरी तैयारी! NASA बनाने जा रहा है शीशे के घर
Silent Heart Attack: क्या होता है साइलेंट हार्ट अटैक? जानिए लक्षण और बचने के उपाय
Silent Heart Attack: क्या होता है साइलेंट हार्ट अटैक? जानिए लक्षण और बचने के उपाय
इस देश में जेल से भागने पर कैदी को नहीं दी जाती सजा, जानिए इस नियम के पीछे की वजह
इस देश में जेल से भागने पर कैदी को नहीं दी जाती सजा, जानिए इस नियम के पीछे की वजह
Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान कप्तान, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय बल्लेबाज
Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान कप्तान, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय बल्लेबाज
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE