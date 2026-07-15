Sonam Wangchuk Protest: नसीरुद्दीन शाह से जीनत अमान तक, भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक के सपोर्ट में आए ये सितारे; किसने क्या कहा?

Sonam Wangchuk Hunger Strike Supported by Celebs: सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को बॉलीवुड का मिला साथ! नसीरुद्दीन शाह, जीनत अमान और प्रकाश राज समेत कई सितारे आंदोलन के समर्थन में उतरे, जानें किसने क्या कहा और क्या है मांग.

Sonam Wangchuk Hunger Strike: क्लाइमेट एक्टिविस्ट और प्रसिद्ध शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक पिछले 17 दिनों से दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं. उनके इस संघर्ष ने अब पूरे देश का ध्यान खींचा है. नीट पेपर लीक मामले के बाद शिक्षा प्रणाली में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन अब एक बड़ा जन-आंदोलन बनता जा रहा है. इस लड़ाई में अब बॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी खुलकर सोनम वांगचुक के समर्थन में आ गए हैं.

इन सितारों ने किया सपोर्ट

सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत और उनकी मांगों के समर्थन में सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक कई हस्तियां एकजुट दिखाई दीं. उनके सपोर्ट में बॉलीवुड जगत के कुछ एक्टर-एक्ट्रेस भी साथ खड़े हुए, जिनके बारे में आगे विस्तार से जानकारी दी गई है.

प्रकाश राज

जाने-माने अभिनेता प्रकाश राज जंतर-मंतर पहुंचे और सोनम वांगचुक से मुलाकात की. उन्होंने न केवल उनके स्वास्थ्य का हाल जाना, बल्कि इस आंदोलन के मुख्य मुद्दों- विशेषकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग का समर्थन भी किया.

जीनत अमान

दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान ने इंस्टाग्राम के जरिए अपनी चिंता व्यक्त की. उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वे सोनम वांगचुक से संवाद करें और उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें.

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नसीरुद्दीन शाह

अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने जंतर-मंतर पर पहुंचकर आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ाया. उन्होंने वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया और सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग दोहराई.

ओमी वैद्य और आयशा खान

'3 इडियट्स' के 'चतुर' यानी ओमी वैद्य ने एक वीडियो संदेश साझा कर आम जनता से अपील की. उन्होंने कहा कि देश के भविष्य के लिए इस मुद्दे पर ध्यान देना बेहद जरूरी है. आयशा ने भी ओमी वैद्य के वीडियो को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए सोनम वांगचुक की हेल्थ पर चिंता जताई. साथ ही आयशा ने मीडिया से इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की अपील की ताकि यह आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके.

स्वरा भास्कर

अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने जंतर-मंतर जाकर छात्रों और वांगचुक के साथ अपनी एकजुटता दिखाई. उन्होंने भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को बुलंद किया.

अभय देओल

अभिनेता अभय देओल ने सोशल मीडिया पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए इसे 'जवाबदेही की लड़ाई' बताया. बता दें कि एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम पर सोनम वांगचुक की एक फोटो शेयर करते हुए टूटे दिल वाला इमोजी पोस्ट किया और कहा कि ये लड़ाई चुनी हुई सरकार की जवाबदेही के लिए है.

सोनम वांगचुक के हड़ताल से क्या फायदा होगा?

सोनम वांगचुक का यह आंदोलन केवल एक व्यक्ति की हड़ताल नहीं है, बल्कि यह लाखों छात्रों के भविष्य और देश की शैक्षणिक शुचिता की लड़ाई है. बॉलीवुड हस्तियां भी इस पर अपना समर्थन दिखा रहे हैं. अब इस मामले में सरकार से कड़े कदम और पारदर्शिता की उम्मीद कर रहा है. जानकारी के लिए बता दें कि नीट पेपर लीक मामले के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग पर ये हंगर स्ट्राइक की जा रही है.

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