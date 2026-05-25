लंदन में सोनम कपूर का 270 करोड़ का महल और 51 करोड़ के 5 फ्लैट, जानिए क्यों पड़ोसियों आपत्ति जताई 

Controversy erupted over Sonam Kapoor's London property: लंदन में सोनम कपूर की लग्जरी प्रॉपर्टी विवाद और आपत्तियों में घिर गई है, अरबों के महल के बाद अब करोड़ों के फ्लैट लिए जाने से एक्ट्रेस के पड़ोसियों की नाराजगी ने नया बवाल खड़ा कर दिया है.

लंदन के नॉटिंग हिल जैसे हाई-प्रोफाइल इलाके में इन दिनों एक खबर ने हलचल मचा दी है. बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर और उनके पति आनंद आहूजा की रियल एस्टेट डील को लेकर चर्चा तेज है. मामला सिर्फ लग्जरी लाइफस्टाइल का नहीं है, बल्कि पड़ोसियों की नाराजगी और स्थानीय नियमों को लेकर उठे सवालों से जुड़ गया है. यह कहानी सिर्फ एक सेलिब्रिटी की नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि बड़े शहरों में प्रॉपर्टी, नियम और पड़ोस की संवेदनशीलता कितनी जल्दी टकराव में बदल सकती है.

270 करोड़ की संपत्ति और लग्जरी निर्माण कार्य

रिपोर्ट्स के अनुसार सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने लगभग तीन साल पहले यानी 2023 में लंदन के नॉटिंग हिल इलाके में एक पुराना लेकिन प्रीमियम बंगला करीब 21 मिलियन पाउंड यानी लगभग 270 करोड़ रुपये में खरीदा था. इस संपत्ति में बड़े स्तर पर रेनोवेशन और लग्जरी सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं, जिनमें अंडरग्राउंड बास्केटबॉल कोर्ट और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं शामिल बताई जाती हैं. ऐसी हाई-वैल्यू प्रॉपर्टी आमतौर पर स्थनीय रियल एस्टेट बाजार और आसपास के रिहायशी माहौल पर भी असर डालती है, जिससे कई बार पड़ोसियों के बीच चिंता बढ़ जाती है.

घरेलू स्टाफ के लिए खरीदे गए फ्लैट और विवाद की जड़

इस पूरे मामले का सबसे विवादित हिस्सा वह बताया जा रहा है, जिसमें पास की एक इमारत में पांच फ्लैट खरीदे गए. रिपोर्ट्स के अनुसार इन फ्लैट्स की कीमत लगभग 51 करोड़ रुपये बताई जा रही है और इन्हें घरेलू स्टाफ के रहने के लिए इस्तेमाल करने की योजना से जोड़ा गया है. इसी फैसले को लेकर कुछ स्थानीय निवासियों ने आपत्ति जताई है. उनका मानना है कि इससे इलाके की रहने की व्यवस्था और सामाजिक संरचना पर असर पड़ सकता है. यहां असली मुद्दा सिर्फ संपत्ति का नहीं, बल्कि बड़े निवेश और स्थानीय समुदाय के बीच संतुलन का है, जो अक्सर ऐसे हाई-एंड इलाकों में देखने को मिलता है.

पड़ोसियों की नाराजगी और नियमों पर सवाल

स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ पड़ोसी इस विकास से खुश नहीं हैं और उन्होंने आपत्ति जताई है. विवाद यहां तक बताया गया है कि विरोध और कानूनी प्रक्रिया की चर्चा भी सामने आई है. ऐसे मामलों में आमतौर पर प्लानिंग परमिशन, ज़ोनिंग नियम और स्थानीय गाइडलाइंस अहम भूमिका निभाते हैं. यह स्थिति दिखाती है कि बड़े निवेश सिर्फ निजी निर्णय नहीं होते, बल्कि वे पूरे पड़ोस के सामाजिक और कानूनी ढांचे को प्रभावित कर सकते हैं.

एक मकान मालिक ने डेली मेल को बताया, " उन्हें सिर्फ इसलिए बोलने से डर लग रहा है क्योंकि वे शक्तिशाली हैं. हमने यहां एक सामुदायिक भावना विकसित की है और यह बदल रही है क्योंकि कुछ अरबपति हमारे घर को एक और खेल का मैदान बनाना चाहते हैं.

निवासी ने आगे कहा, “अगर वे तथाकथित 'सामाजिक आवास' से लोगों को अंदर आने देंगे तो स्थिति और भी बिगड़ जाएगी. यह एक अजीब धमकी है. पूरा मामला ही गड़बड़ है. कुछ फ्लैटों में तो अब कोई रह ही नहीं रहा है. कुछ की मरम्मत चल रही है. लेकिन पर्दे के पीछे यहां क्या होता है, इस पर उनका दखल है. यह कैसे स्वीकार्य हो सकता है?”

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि निवासियों को कथित तौर पर एक निजी बैठक के दौरान चेतावनी दी गई थी कि आपत्ति जारी रखने पर फ्लैटों को "सामाजिक आवास" के लिए खोला जा सकता है. एक अन्य निवासी ने दावा किया कि मकान मालिकों को डर था कि अगर वे इस मामले पर मीडिया से बात करते रहे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

हालांकि, सभी निवासी इस निर्माण कार्य के विरोध में नहीं थे. एक पड़ोसी ने दंपति का बचाव करते हुए विवाद को "छोटी सी बात का बतंगड़" बताया और कहा कि इस तरह के विवाद लंदन जैसे शहर में रहने का एक हिस्सा हैं.

सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से आगे का बड़ा संदेश

इस पूरी कहानी का एक बड़ा पहलू यह है कि सेलिब्रिटी की लग्जरी लाइफस्टाइल अक्सर चर्चा का विषय बन जाती है, लेकिन इसके पीछे रियल एस्टेट, नियम और स्थानीय समुदाय की जटिलताएं भी जुड़ी होती हैं. आम लोगों के लिए यह ममला यह समझने में मदद करता है कि बड़े शहरों में प्रॉपर्टी खरीदना सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, बल्कि इसमें कानून, पड़ोस और सामाजिक संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है.

एक और बात साफ करती है कि ग्लोबल सिटी में रहना जितना आकर्षक लगता है, उतना ही जटिल भी हो सकता है, खासकर जब बड़े निवेश और हाई-प्रोफाइल नाम जुड़े हों.

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