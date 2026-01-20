FacebookTwitterYoutubeInstagram
सोनम कपूर ने फिर बढ़ाया तापमान: ब्लैक आउटफिट में फ्लॉन्ट की बेबी बंप, फोटोशूट में दिखा 'मॉम-टू-बी' का शाही लुक

सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए लेटेस्ट तस्वीरें साझा की हैं. अभिनेत्री ने काले रंग के स्टाइलिश आउटफिट में अपना प्रेग्नेंसी ग्लो और कॉन्फिडेंट अंदाज दिखाया है.

Pragya Bharti

Updated : Jan 20, 2026, 09:15 AM IST

सोनम कपूर ने फिर बढ़ाया तापमान: ब्लैक आउटफिट में फ्लॉन्ट की बेबी बंप, फोटोशूट में दिखा 'मॉम-टू-बी' का शाही लुक
बॉलीवुड की 'फैशनिस्टा' सोनम कपूर एक बार फिर मां बनने वाली हैं. अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी के दौरान भी सोनम का फैशन सेंस और आत्मविश्वास देखते ही बनता है. सोमवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें साझा कीं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

ऑल ब्लैक लुक में ढाया कहर

साझा की गई तस्वीरों में सोनम कपूर काले रंग के बेहद स्टाइलिश आउटफिट में नजर आ रही हैं. उन्होंने एक क्रॉप टॉप के साथ लंबी स्कर्ट और ऊपर से मैचिंग कोट कैरी किया है. अपने लुक को और भी क्लासी बनाने के लिए उन्होंने एक काला बैग भी लिया है. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए सोनम ने कैप्शन में लिखा, "मम्मा का डे आउट इवेंट के लिए तैयार." प्रेग्नेंसी ग्लो और कॉन्फिडेंस तस्वीरों में सोनम का प्रेग्नेंसी ग्लो साफ नजर आ रहा है. वह बड़े ही गर्व और कॉन्फिडेंस के साथ अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं. फैंस उनकी तस्वीरों पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं और उनके स्टाइल की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

वायु के बाद अब दूसरे बच्चे का इंतजार

सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने साल 2018 में शादी की थी. 2022 में उन्होंने अपने पहले बेटे 'वायु' का स्वागत किया था. अब तीन साल बाद यह कपल अपने दूसरे बच्चे के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है. इस खुशखबरी से कपूर और आहूजा परिवार में जश्न का माहौल है.

सोनम कपूर का फिल्मी सफर

वर्कफ्रंट की बात करें तो सोनम को आखिरी बार 2023 में आई क्राइम थ्रिलर फिल्म 'ब्लाइंड' में देखा गया था. इसमें उन्होंने एक अंधी पूर्व पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई थी. हालांकि फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन सोनम के अभिनय की काफी सराहना हुई थी.

आगामी प्रोजेक्ट: 'बैटल ऑफ बिट्टोरा'

सोनम जल्द ही फिल्म 'बैटल ऑफ बिट्टोरा' में नजर आएंगी. यह फिल्म अनुजा चौहान के मशहूर उपन्यास पर आधारित है. फिल्म की कहानी दो युवा राजनेताओं के इर्द-गिर्द घूमती है, जो प्यार में होने के बावजूद चुनाव के मैदान में एक-दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं. इस फिल्म का निर्माण अनिल कपूर फिल्म एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क के बैनर तले किया जाएगा.

