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'Melody खाओ, खुद जान जाओ' जब पति जहीर इकबाल ने Sonakshi Sinha को थमाई PM वाली टॉफी; तो भड़कीं एक्ट्रेस- Video Viral

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'Melody खाओ, खुद जान जाओ' जब पति जहीर इकबाल ने Sonakshi Sinha को थमाई PM वाली टॉफी; तो भड़कीं एक्ट्रेस- Video Viral

Sonakshi Sinha-Zaheer Iqbal Melody Toffee Goes Viral: सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का 'मेलोडी टॉफी' वाला वीडियो इंटरनेट पर वायरल है, जो हाल ही में पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के चर्चित मेलोडी मोमेंट से प्रेरित है.

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Pragya Bharti

Updated : May 21, 2026, 04:46 PM IST

'Melody खाओ, खुद जान जाओ' जब पति जहीर इकबाल ने Sonakshi Sinha को थमाई PM वाली टॉफी; तो भड़कीं एक्ट्रेस- Video Viral
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Sonakshi Sinha-Zaheer Iqbal Melody Toffee Goes Viral: बॉलीवुड की 'दबंग' गर्ल सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल अक्सर अपनी खूबसूरत केमिस्ट्री और मजेदार वीडियोज से सोशल मीडिया का तापमान बढ़ाए रखते हैं. फैंस को इन दोनों की ट्यूनिंग और नोक-झोंक बेहद पसंद आती है. हाल ही में इस क्यूट कपल ने इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया है, जिसे देखकर फैंस हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि इस वीडियो का कनेक्शन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के एक बेहद चर्चित वायरल मोमेंट से जुड़ा हुआ है.

जहीर का फिल्मी सवाल और सोनाक्षी का रिएक्शन

वायरल हो रहे इस वीडियो की शुरुआत में सोनाक्षी सिन्हा आराम से एक कुर्सी पर बैठी हुई नजर आती हैं. तभी पीछे से अचानक उनके शौहर जहीर इकबाल की एंट्री होती है. जहीर बड़े ही रोमांटिक अंदाज में सोनाक्षी से एक सवाल पूछते हैं, "क्या तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं?" इस पर सोनाक्षी बेहद सादगी से जवाब देती हैं, "नहीं, मैं नहीं जानती." अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद जहीर कोई शायराना अंदाज अपनाएंगे, लेकिन उन्होंने जो किया उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी.

'मेलोडी' की पंचलाइन से जीता फैंस का दिल

सोनाक्षी का जवाब सुनते ही जहीर ने जेब से एक 'मेलोडी' टॉफी निकाली, उसे सोनाक्षी की तरफ बढ़ाया और मशहूर विज्ञापन की पंचलाइन मारते हुए कहा- "मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ!" जहीर का यह मजाकिया और चुलबुला अंदाज देखकर सोनाक्षी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाईं. दोनों का यह 'मेलोडी मोमेंट' सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा है और फैंस इस पर जमकर लाइक्स और कमेंट्स की बरसात कर रहे हैं.

पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी से क्या है इसका कनेक्शन?

अब आप सोच रहे होंगे कि सोनाक्षी-जहीर के इस चॉकलेट वाले मजाक का राजनीति से क्या लेना-देना? दरअसल, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे का एक वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैला था. उस वीडियो में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बेहद खुश नजर आ रही थीं और उन्होंने कैमरे के सामने कहा था कि पीएम मोदी उनके लिए एक खास गिफ्ट लाए हैं. इसके बाद दोनों नेताओं ने मुस्कुराते हुए 'मेलोडी' टॉफी का पैकेट दिखाया था.

इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है 'मेलोडी'

पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के उस 'मेलोडी मोमेंट' के बाद से ही सोशल मीडिया पर मेलोडी टॉफी को लेकर मीम्स और रील्स की बाढ़ आ गई है. इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने भी यह मजेदार वीडियो क्रिएट किया है. फैंस कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि यह इस ट्रेंड पर बना अब तक का सबसे बेस्ट और क्यूट वीडियो है.

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