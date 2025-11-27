FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आतंकी हमला बताया | हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी-ट्रंप | फायरिंग में नेशनल गार्ड के 2 सैनिक हुए घायल | अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास हमला

एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding: स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी क्यों हुई कैंसिल? पलक मुच्छल की मां ने बताई असली वजह

क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी उनके पिता श्रीनिवास मंधाना की अचानक तबीयत खराब होने के कारण रोक दी गई. पलाश मुच्छल ने पिता के ठीक होने तक शादी टालने का फैसला लिया, जिसकी पुष्टि उनकी मां अमिता मुच्छल ने की.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 27, 2025, 07:43 AM IST

क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी 23 नवंबर को सांगली में होने वाली थी, लेकिन अचानक इसे स्थगित करना पड़ा. शादी टलने के पीछे की वजह और पलाश के चीटिंग करने की अफवाहों पर उनकी मां अमिता मुच्छल ने पहली बार खुलकर बात की है. अमिता मुच्छल ने खुलासा किया कि शादी पोस्टपोन करने का फैसला पलाश मुच्छल ने लिया था, क्योंकि स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना की हार्ट से जुड़ी बीमारी के कारण तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था.

स्मृति-पलाश की शादी क्यों टली? 

अमिता मुच्छल ने बताया कि पलाश मुच्छल और उनके होने वाले ससुर श्रीनिवास मंधाना के बीच गहरा लगाव है. उन्होंने कहा, "पलाश को अंकल (श्रीनिवास मंधाना) से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है... स्मृति से ज्यादा ये दोनों करीब हैं."
श्रीनिवास मंधाना की तबीयत बिगड़ने पर पलाश बहुत तनाव में आ गए थे. पलाश की मां ने बताया कि हल्दी सेरेमनी पूरी होने के बावजूद पलाश ने फैसला लिया कि वह तब तक फेरे नहीं लेंगे जब तक "अंकल ठीक नहीं हो जाते."
पलाश की मां के अनुसार, श्रीनिवास मंधाना बारात की तैयारी से पहले बिल्कुल ठीक थे और उन्होंने एक दिन पहले बहुत डांस भी किया था. लेकिन तबीयत बिगड़ने पर उन्हें तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल ले जाना पड़ा.

पलाश की भी बिगड़ी हालत

अपनी बहू के पिता की हालत देखकर पलाश इतने ज्यादा तनाव में आ गए थे कि उनकी भी तबीयत खराब हो गई. उनकी मां ने बताया, "रोते-रोते एकदम (पलाश की) तबीयत खराब हो गई. 4 घंटे अस्पताल में रखना पड़ा. आईवी ड्रीप चढ़ी, ईसीजी हुई. सब नॉर्मल आए. पर स्ट्रेस बहुत है." पलाश को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन वह काफी तनाव में थे.
गौरतलब है कि शादी रुकने के बाद सोशल मीडिया पर पलाश के चीटिंग करने की अफवाहें उड़ने लगी थीं, जिसके बाद अब उनकी मां ने सामने आकर असली कारण स्पष्ट किया है. दोनों परिवार इस समय श्रीनिवास मंधाना के जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं. इस बीच, स्मृति मंधाना और उनकी सहेलियों ने इंस्टाग्राम से शादी समारोह की सभी तस्वीरें हटा दी हैं.

