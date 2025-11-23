FacebookTwitterYoutubeInstagram
VIDEO: 'ये तूने क्या किया..' गाने पर रोमांटिक हुईं Smriti Mandhana, संगीत में पलाश मुच्छल संग डांस का वीडियो वायरल

IMD Alert: क्या 50-60 घंटों में तबाही मचाएगा'सनयार'? बंगाल की खाड़ी में बना प्रलयकारी चक्रवात, जानें ताज़ा अपडेट

Bareilly News: पति जिंदा, फिर भी विधवा पेंशन ले रही थीं 25 महिलाएं; बरेली में ऐसे चल रहा था घोटोला..

एंटरटेनमेंट

Smriti Mandhana-Palash Muchhal Wedding Updates: क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की संगीत सेरेमनी का वीडियो वायरल हो गया है. स्मृति ने होने वाले पति पलाश के साथ रोमांटिक डांस परफॉर्मेंस दी, जिसे देखकर फैंस क्लीन बोल्ड हो गए हैं. यह कपल 23 नवंबर को शादी कर रहा है.

Pragya Bharti

Updated : Nov 23, 2025, 08:05 AM IST

Smriti Mandhana-Palash Muchhal Wedding Updates: भारतीय महिला क्रिकेटर और वर्ल्ड कप विजेता स्मृति मंधाना अपनी शादी से पहले अपनी संगीत सेरेमनी में जमकर मस्ती करती नजर आईं. बता दें, स्मृति मंधाना 23 नवंबर को म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली हैं, और उससे पहले उनकी संगीत सेरेमनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. वीडियो में स्मृति को अपने होने वाले पति पलाश के साथ रोमांटिक परफॉर्मेंस देते हुए देखा गया, जिसने फैंस का दिल जीत लिया है.

संगीत सेरेमनी में रोमांटिक परफॉर्मेंस

आमतौर पर क्रिकेटर्स को मैदान पर काफी गंभीर देखा जाता है, लेकिन शादी के माहौल में स्मृति मंधाना ने खुद को डांस करने से नहीं रोक पाईं. वायरल वीडियो में स्मृति मंधाना अपने होने वाले पति पलाश मुच्छल के साथ एक रोमांटिक परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही हैं. एक क्लिप में स्मृति चेयर से खड़े होकर पलाश की ओर देखते हुए 'ये तूने क्या किया' गाने पर लिपसिंक करती हुई भी दिखाई दीं.

'देसी गर्ल' पर भी किया डांस

रोमांटिक परफॉर्मेंस के अलावा, स्मृति मंधाना को अपनी संगीत सेरेमनी में बॉलीवुड अंदाज में भी डांस करते देखा गया. एक अन्य वायरल वीडियो में स्मृति को लोकप्रिय गाने 'देसी गर्ल' पर जमकर थिरकते हुए देखा जा सकता है. उनके इस ऊर्जा भरे डांस को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस वीडियो पर हार्ट इमोजी के साथ रिएक्शन दे रहे हैं.

मेहंदी और हल्दी की धूम

संगीत सेरेमनी से पहले मेहंदी और हल्दी की रस्में भी धूमधाम से निभाई गईं. इन सेरेमनी की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पहले ही वायरल हो चुके हैं, जिसमें होने वाली दुल्हनिया स्मृति को अपनी टीम के साथ डांस करते हुए देखा गया था.

फैंस हुए क्लीन बोल्ड

स्मृति मंधाना के रोमांटिक और मस्ती भरे डांस वीडियो को देखकर फैंस काफी उत्साहित हैं. कई फैंस ने कमेंट करते हुए कहा कि क्रिकेटर को इस तरह मस्ती करते देख वे 'क्लीन बोल्ड' हो गए हैं. स्मृति और पलाश दोनों के फैंस उन्हें नए जीवन की शुरुआत के लिए ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं.

