सिद्धार्थ-कियारा की बेटी का नाम हुआ रिवील, एक्टर बोले – 'दादी के नाम पर रखना चाहता हूं' बेटी का नाम

बॉलीवुड कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने अपनी बेटी का नाम शो में किया रिवील. जानिये क्या कहा कपल ने और किस नाम पर रखा नाम ?

बॉलीवुड के पॉपुलर कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने हाल ही में अपनी नन्ही परी का वेलकम बड़े धूमधाम से किया था. फैंस लंबे समय से यह जानने के लिए एक्साइटेड थे कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम क्या रखा है. हाल ही में फिल्म परमसुंदरी का प्रमोशन करने सिद्धार्थ और जानवी कपूर द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो में पहुंचे. वहां सिद्धार्थ ने अपनी बेटी के नाम को लेकर बड़ा खुलासा किया.

सिद्धार्थ -कियारा की बेटी का नाम

जब कपिल शर्मा ने उनसे सवाल किया कि आपने अपनी बेटी का नाम क्या रखा है, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बताया कि उन्होंने अभी तक नाम नहीं रखा है. कियारा और वह दोनों कन्फ्यूज़ हैं कि अपनी बेटी को किस नाम से बुलाएं.

दादी के नाम पर रखने का मिला सुझाव

शो में इस सवाल के जवाब पर ऑडियंस शॉक में आ गई. वहीं मौजूद जज अर्चना पूरन सिंह ने पूछा कि क्या आपको अपनी बेटी के नाम के लिए सुझाव मिल रहे हैं. इस पर सिद्धार्थ ने कहा कि हाँ, बहुत सारे सुझाव मिलते हैं. रिश्तेदार कहते हैं, “दादी के नाम पर रख लो,” या फिर “कभी यह नाम रख लो, कभी वह नाम रख लो,” जिससे हमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है.

फैंस बेसब्री से इंतजार में

इस खुलासे के बाद फैंस सोशल मीडिया पर इस खबर को शेयर कर रहे हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर सिद्धार्थ-कियारा अपनी बेटी का नाम क्या रखेंगे. बॉलीवुड के इस लोकप्रिय कपल की निजी जिंदगी में यह एक खास पल माना जा रहा है और फैंस के लिए भी यह खुशी का मौका है.

