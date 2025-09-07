Add DNA as a Preferred Source
Asia Cup 2025 All Teams Squad: यहां देखें एशिया कप 2025 के लिए सभी देशों के स्क्वाड, एक क्लिक में मिलेगी पूरी जानकारी

पब्लिक प्लेस में बनाते हैं रील तो हो जाएं सावधान, पुलिस कर सकती है गिरफ्तार, यहां जान लें नियम

नोएडा-ग्रेटर नोएडा वालों के लिए खुशखबरी! Delhi Airport से शुरू होगी 24x7 लग्जरी बस सेवा, जान लें किराया

अली गोनी ने ट्रोलिंग पर तोड़ी चुप्पी, बताया- क्यों नहीं बोल सकते 'गणपति बप्पा मोरया'?

Chandra Grahan 2026 Date: क्या होली पर लगेगा पहला चंद्र ग्रहण? जानिए भारत में अगले साल कब-कब दिखेगा Lunar Eclipse

एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर नहीं है 'VIP पास', जानिए कैसे इसका दुरुपयोग आपकी जेब पर पड़ सकता है भारी

ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, इस बल्लेबाज ने 31 गेंदों में किया था ये कारनामा

'मुंह में तेजाब डाल दूंगा...', भाजपा विधायक को TMC नेता की धमकी से गरमाई बंगाल की राजनीति

एक T20I सीरीज के सभी मैचों में टॉस जीतने वाले 10 कप्तान, आंकड़े देख नहीं होगा यकीन

जिसे खुद नहीं दिखता वो बना रहा दूसरों का उज्ज्वल भविष्य, जानें नीलरतन बाला की दिल छू लेने वाली कहानी

एंटरटेनमेंट

सिद्धार्थ-कियारा की बेटी का नाम हुआ रिवील, एक्टर बोले – 'दादी के नाम पर रखना चाहता हूं' बेटी का नाम

बॉलीवुड कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने अपनी बेटी का नाम शो में किया रिवील. जानिये क्या कहा कपल ने और किस नाम पर रखा नाम ?

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 07, 2025, 04:21 PM IST

सिद्धार्थ-कियारा की बेटी का नाम हुआ रिवील, एक्टर बोले – 'दादी के नाम पर रखना चाहता हूं' बेटी का नाम
बॉलीवुड के पॉपुलर कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने हाल ही में अपनी नन्ही परी का वेलकम बड़े धूमधाम से किया था. फैंस लंबे समय से यह जानने के लिए एक्साइटेड थे कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम क्या रखा है. हाल ही में फिल्म परमसुंदरी का प्रमोशन करने सिद्धार्थ और जानवी कपूर द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो में पहुंचे. वहां सिद्धार्थ ने अपनी बेटी के नाम को लेकर बड़ा खुलासा किया.

सिद्धार्थ -कियारा की बेटी का नाम 

जब कपिल शर्मा ने उनसे सवाल किया कि आपने अपनी बेटी का नाम क्या रखा है, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बताया कि उन्होंने अभी तक नाम नहीं रखा है. कियारा और वह दोनों कन्फ्यूज़ हैं कि अपनी बेटी को किस नाम से बुलाएं.

दादी के नाम पर रखने का मिला सुझाव 

शो में इस सवाल के जवाब पर ऑडियंस शॉक में आ गई. वहीं मौजूद जज अर्चना पूरन सिंह ने पूछा कि क्या आपको अपनी बेटी के नाम के लिए सुझाव मिल रहे हैं. इस पर सिद्धार्थ ने कहा कि हाँ, बहुत सारे सुझाव मिलते हैं. रिश्तेदार कहते हैं, “दादी के नाम पर रख लो,” या फिर “कभी यह नाम रख लो, कभी वह नाम रख लो,” जिससे हमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है.

फैंस बेसब्री से इंतजार में 

इस खुलासे के बाद फैंस सोशल मीडिया पर इस खबर को शेयर कर रहे हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर सिद्धार्थ-कियारा अपनी बेटी का नाम क्या रखेंगे. बॉलीवुड के इस लोकप्रिय कपल की निजी जिंदगी में यह एक खास पल माना जा रहा है और फैंस के लिए भी यह खुशी का मौका है.

