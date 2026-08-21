Shweta Tiwari Third Marriage: तीसरी शादी करने जा रही हैं श्वेता तिवारी? 'द ट्रेटर्स 2' में मल्लिका शेरावत की बात सुन हैरान रह गए फैंस

Shweta Tiwari Third Marriage: 'द ट्रेटर्स 2' में मल्लिका शेरावत द्वारा सुझाए गए दूल्हे और यूरोपीय पुरुषों पर दिए गए बयान ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. जानिए श्वेता की शादी और इस विवाद से जुड़ी पूरी खबर.

ओटीटी और टीवी की दुनिया में रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स' सीजन 2 इन दिनों अपनी आकर्षक थीम और कंटेस्टेंट्स के बीच होने वाली तीखी नोकझोंक को लेकर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. शो के नए एपिसोड्स में ड्रामा तब और बढ़ गया जब अभिनेत्री मल्लिका शेरावत अन्य कंटेस्टेंट श्वेता तिवारी की लव लाइफ और तीसरी शादी को लेकर बातें करने लगती हैं. मल्लिका द्वारा भारतीय और यूरोपीय पुरुषों की तुलना करने वाला बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है, जिससे फैंस के बीच तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कयास लगाने शुरू हो गए कि श्वेता तीसरी शादी के लिए तैयार हैं. आइए जानते हैं शो के अंदर आखिर श्वेता तिवारी की शादी को लेकर क्या खुलासा हुआ है.

श्वेता की तीसरी शादी को लेकर क्यों है चर्चा?

शो के छठे एपिसोड के दौरान मल्लिका शेरावत को अभिनेत्री श्वेता तिवारी के लिए एक मैचमेकर की भूमिका निभाते हुए देखा गया. जब मल्लिका और श्वेता, रिया चक्रवर्ती के साथ बिलियर्ड्स रूम में फुर्सत के पल बिता रही थीं, तब मल्लिका ने श्वेता से वादा किया कि वह उनकी मुलाकात एक अच्छे यूरोपीय पुरुष से करवाएंगी जो उन्हें बेहद प्यार करेगा और उनकी सराहना करेगा. इस मजेदार बातचीत के बीच जब रिया चक्रवर्ती ने डेटिंग को लेकर यूरोपीय और भारतीय पुरुषों की तुलना पर सवाल उठाया, तो माहौल और अधिक दिलचस्प हो गया. आपको बता दें कि श्वेता तिवारी की तीसरी शादी को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है. रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स 2' में दूल्हे को लेकर बस नॉर्मल बातचीत हो रही थी.

इंटरनेट पर छिड़ी यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

मल्लिका शेरावत का यह बयान जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, नेटिज़न्स ने इस पर खुलकर अपनी राय रखनी शुरू कर दी. एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि सभी भारतीय पुरुषों को एक ही तराजू में तौलना सही नहीं है. वहीं अन्य लोगों ने इस तुलना को पूरी तरह बेतुका बताते हुए कहा कि अच्छे और बुरे इंसान हर जगह होते हैं. कई दर्शकों ने मल्लिका के इस बड़े बयान पर हैरानी जताई और इसे बिना किसी ठोस आधार की बात करार दिया, जिससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर एक नई बहस छिड़ गई. साथ ही, श्वेता तिवारी की तीसरी शादी से संबंधित अटकलें भी चालू हो गई.

श्वेता तिवारी की निजी जिंदगी और पिछले अनुभव

मल्लिका की यह मजेदार मैचमेकिंग असल में श्वेता तिवारी के उस पिछले खुलासे से जुड़ी है, जो उन्होंने शो के पहले एपिसोड में किया था. शो के दौरान जब उनसे यह पूछा गया कि क्या वह झूठ पकड़ सकती हैं, तो उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया था कि उन्होंने खुद अपने पतियों को धोखा देते हुए पकड़ा है. गौरतलब है कि श्वेता की दो शादियां रही हैं; उनकी पहली शादी राजा चौधरी से हुई थी. इनसे 2012 में उनका तलाक हुआ और अपनी बेटी पलक की कस्टडी के लिए उन्हें बड़ा संघर्ष करना पड़ा था. इसके बाद उन्होंने 2013 में अभिनव कोहली से शादी की, जो आपसी अनबन के चलते 2019 में खत्म हो गई थी.

'द ट्रेटर्स 2' में लगातार बदलते समीकरण और एलिमिनेशन

यह पूरा वाकया एक ऐसे रियलिटी शो का हिस्सा है जहां खिलाड़ी अपने बीच छिपे 'धोखेबाजों' का पता लगाने की जद्दोजहद कर रहे हैं. हालिया एपिसोड्स में आदित्य कुलश्रेष्ठ (कुल्लू) को वोटिंग के जरिए बाहर का रास्ता दिखाया गया, जो खुद एक 'ट्रेटर' साबित हुए. इसके अलावा हरमन सिंघा भी आउट हो चुके हैं, जबकि इनोसेंट्स की सूची में रणवीर बरार, अभिषेक मल्हान, पारुल गुलाटी और दिलीप ताहिल जैसे जाने-माने सितारे शामिल हैं. इस रोमांचक सफर में एक्टर्स, सिंगर्स, शेफ और सोशल मीडिया क्रिएटर्स का यह मिला-जुला ग्रुप दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है.

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