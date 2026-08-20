ऑनलाइन फूड मंगाने के बाद क्यों भड़की श्वेता तिवारी? एफडीए अधिकारी तुकाराम मुंडे से पूछा- 'कहां हो आप?'

Shweta Tiwari Food Controversy: श्वेता तिवारी के ऑनलाइन फूड ऑर्डर में कॉकरोच निकलने से हंगामा मच गया है. गुस्से में एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर महाराष्ट्र एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे को टैग किया और मदद मांगते हुए पूछा- 'मुंडे जी आप कहां हो?'

आजकल ऑनलाइन खाने-पीने का सामान मंगाना हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है. लेकिन कई बार इन ऑर्डर्स के साथ कुछ ऐसा आ जाता है, जो किसी के भी होश उड़ा सकता है. मशहूर टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके बाद उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और एक्ट्रेस को एफडीए (FDA) अधिकारी से मदद क्यों मांगनी पड़ी.

ऑनलाइन फूड मंगाने के बाद क्यों भड़की श्वेता तिवारी?

घटना तब शुरू हुई जब श्वेता तिवारी ने एक क्विक-कॉमर्स (तुरंत डिलीवरी देने वाले) ग्रोसरी ऐप से अपने घर के लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर की थीं. डिलीवरी तो समय पर आ गई, लेकिन सामान के पैकेट के साथ एक अनचाहा मेहमान भी उनके घर में घुस गया. श्वेता का आरोप है कि उनके ऑर्डर किए गए सामान के साथ एक जिंदा कॉकरोच भी डिलीवरी में आ गया था.

घर में कॉकरोच देख फूटा एक्ट्रेस का गुस्सा

सामान के साथ कॉकरोच को पूरे घर में भागते देख श्वेता तिवारी बुरी तरह भड़क गईं. उन्होंने तुरंत अपने फोन से इस पूरी घटना का एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर कर दिया. वीडियो में साफ देखा जा सकता था कि कैसे वह छोटा सा कॉकरोच उनके घर के फर्श पर इधर-उधर दौड़ रहा है. इस लापरवाही ने डिलीवरी प्लेटफॉर्म की हाइजीन (साफ-सफाई) व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

'मुंडे जी आप कहां हैं?'- श्वेता की सीधी अपील

वीडियो को शेयर करते हुए श्वेता ने डिलीवरी ऐप के साथ-साथ महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) प्रमुख तुकाराम मुंडे को भी टैग किया. वीडियो में श्वेता काफी नाराज दिख रही हैं और कह रही हैं:

"देखिए, इसके साथ कॉकरोच भी आ गया है और अब यह पूरे घर में भाग रहा है."

"मुंडे जी, अभी हमारे घर में कॉकरोच आ रहे हैं. आप कहां हैं? प्लीज इस पर ध्यान दीजिए."

एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे को ही क्यों किया टैग?

तुकाराम मुंडे महाराष्ट्र FDA के कमिश्नर हैं और इन दिनों सोशल मीडिया पर आम जनता के बीच काफी लोकप्रिय हो रहे हैं.

'असली सिंघम' की छवि: नियमों का उल्लंघन करने वाले रेस्टोरेंट, कैंटीन और फूड आउटलेट्स पर सख्त एक्शन लेने के कारण उन्हें लोग 'असली सिंघम' कह रहे हैं.

जनता का भरोसा: आजकल आम लोग भी खाने में कोई खराबी मिलने पर सीधे उन्हें सोशल मीडिया पर टैग करके शिकायत करते हैं. इसी मुहिम का हिस्सा बनते हुए श्वेता ने भी इस निडर अधिकारी से अपनी शिकायत दर्ज कराई है.

अगर श्वेता तिवारी के वर्कफ्रंट की बात करें, तो वह इन दिनों प्राइम वीडियो के चर्चित रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स 2' (The Traitors 2) में नजर आ रही हैं.