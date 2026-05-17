'हाल कैसा है जनाब का' गाने से शुरू हुई थी मधुबाला-किशोर कुमार की लव स्टोरी, श्रेया घोषाल ने बयां किया दिलचस्प किस्सा

रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' में श्रेया घोषाल ने खुलासा किया कि फिल्म 'चलती का नाम गाड़ी' के रोमांटिक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान ही मधुबाला और किशोर कुमार एक-दूसरे के करीब आए थे.

हिंदी सिनेमा का गोल्डन एरा और उससे जुड़े अनसुने किस्से आज भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं. छोटे पर्दे के मशहूर सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' का आगामी एपिसोड कुछ ऐसा ही जादुई होने वाला है. इस विशेष एपिसोड में भारतीय संगीत जगत की मल्लिका आशा भोसले को ट्रिब्यूट दिया जाएगा. इसी दौरान शो की जज और मशहूर गायिका श्रेया घोषाल ने गुजरे जमाने की सबसे खूबसूरत अदाकारा मधुबाला और हरफनमौला किशोर कुमार से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प राज खोला.

'हाल कैसा है जनाब का' गाने से परवान चढ़ा था प्यार

शो के मंच पर जब प्रतियोगियों ने साल 1958 की फिल्म 'चलती का नाम गाड़ी' का सदाबहार गाना 'हाल कैसा है जनाब का' गाया, तो माहौल पूरी तरह रोमानियाई हो गया. इस पर बात करते हुए श्रेया घोषाल ने बताया, "मैंने कई जगह पढ़ा और वरिष्ठों से सुना है कि इसी आईकॉनिक गाने की शूटिंग और रिकॉर्डिंग के दौरान ही मधुबाला और किशोर कुमार के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं. इस लिहाज से देखा जाए तो इस अमर प्रेम कहानी को शुरू करने के पीछे कहीं न कहीं आशा भोसले का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि उन्होंने ही इसमें अपनी आवाज दी थी."

जब मधुबाला के हुस्न को देख गाना भूल गईं आशा भोसले

इस किस्से को आगे बढ़ाते हुए शो के होस्ट आदित्य नारायण ने भी एक मजेदार वाकया साझा किया. आदित्य ने बताया, "एक बार स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के दौरान मधुबाला इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थीं कि खुद आशा जी उन्हें एकटक निहारती रह गईं और कुछ पलों के लिए अपनी लाइनें ही भूल गईं. आशा जी ने खुद माना था कि अगर वह एक पुरुष होतीं, तो पक्का मधुबाला के प्यार में गिरफ्तार हो जातीं." यह सुनते ही सेट पर मौजूद सभी लोग ठहाके लगाकर हंस पड़े.

डुएट गानों की जान होती है आपसी केमिस्ट्री

श्रेया घोषाल ने पुराने दौर के युगल गीतों की तारीफ करते हुए कहा कि किसी भी गाने की असली ताकत दो गायकों के बीच का तालमेल होती है. अगर दो आवाजों में सही भावनाएं और केमिस्ट्री न हो, तो वह संगीत प्रेमियों के दिलों को नहीं छू सकता. 'हाल कैसा है जनाब का' गाने में किशोर दा और आशा ताई की जुगलबंदी इतनी लाजवाब थी कि छह दशक बाद आज भी यह गाना उतना ही फ्रेश और रोमांटिक महसूस होता है.

आशा जी की गायकी में नजर आता था अभिनय

श्रेया ने आशा भोसले की वर्सेटैलिटी की सराहना करते हुए कहा कि जब भी वह इस गाने को सुनती हैं, तो उन्हें बंद आंखों से भी मधुबाला का चेहरा दिखाई देने लगता है. आशा जी की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वह सिर्फ सुर ही नहीं लगाती थीं, बल्कि अपनी आवाज में अभिनय और नजाकत भी पिरो देती थीं. वह जिस भी अभिनेत्री के लिए गाती थीं, उनकी आवाज पर्दे पर उस अदाकारा के हाव-भाव के साथ पूरी तरह न्याय करती थी.

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