FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
सवालों पर भड़क क्यों रहे अविमुक्तेश्वरानंद? मीडिया से टकराव और बात-बात पर आपा खो देना बना चर्चा का विषय 

सवालों पर भड़क क्यों रहे अविमुक्तेश्वरानंद? मीडिया से टकराव और बात-बात पर आपा खो देना बना चर्चा का विषय

'हाल कैसा है जनाब का' गाने से शुरू हुई थी मधुबाला-किशोर कुमार की लव स्टोरी, श्रेया घोषाल ने बयां किया दिलचस्प किस्सा

'हाल कैसा है जनाब का' गाने से शुरू हुई थी मधुबाला-किशोर कुमार की लव स्टोरी, श्रेया घोषाल ने बयां किया दिलचस्प किस्सा

CSK vs SRH Pitch Report: एसआरएच के खिलाफ सीएसके के लिए करो या मरो मुकाबला? जानें कैसी होगी चेपॉक की पिच

CSK vs SRH Pitch Report: एसआरएच के खिलाफ सीएसके के लिए करो या मरो मुकाबला? जानें कैसी होगी चेपॉक की पिच

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
3Min 3Sec का 51Yr पुराना वो Iconic Song, जिसमें एक्ट्रेस ने ससुर संग किया था जमकर रोमांस; रीपीट मोड में देख बहकने लगेगा मन

3Min 3Sec का 51Yr पुराना वो Iconic Song, जिसमें एक्ट्रेस ने ससुर संग किया था जमकर रोमांस; रीपीट मोड में देख बहकने लगेगा मन

Sucess Story: 60 हजार लोन लेके शुरू किया सफर! आज सालाना ₹3.5 लाख का टर्नओवर, जानिए ‘लखपति दीदी' की कामयाबी का मंत्र

60 हजार लोन लेके शुरू किया सफर! आज सालाना ₹3.5 लाख का टर्नओवर, जानिए ‘लखपति दीदी' की कामयाबी का मंत्र

हर महीने चाहिए 9000 रुपये की पक्की कमाई? जानिए कितना और कहां करना होगा निवेश

हर महीने चाहिए 9000 रुपये की पक्की कमाई? जानिए कितना और कहां करना होगा निवेश

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

'हाल कैसा है जनाब का' गाने से शुरू हुई थी मधुबाला-किशोर कुमार की लव स्टोरी, श्रेया घोषाल ने बयां किया दिलचस्प किस्सा

रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' में श्रेया घोषाल ने खुलासा किया कि फिल्म 'चलती का नाम गाड़ी' के रोमांटिक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान ही मधुबाला और किशोर कुमार एक-दूसरे के करीब आए थे.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : May 17, 2026, 03:54 PM IST

'हाल कैसा है जनाब का' गाने से शुरू हुई थी मधुबाला-किशोर कुमार की लव स्टोरी, श्रेया घोषाल ने बयां किया दिलचस्प किस्सा
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हिंदी सिनेमा का गोल्डन एरा और उससे जुड़े अनसुने किस्से आज भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं. छोटे पर्दे के मशहूर सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' का आगामी एपिसोड कुछ ऐसा ही जादुई होने वाला है. इस विशेष एपिसोड में भारतीय संगीत जगत की मल्लिका आशा भोसले को ट्रिब्यूट दिया जाएगा. इसी दौरान शो की जज और मशहूर गायिका श्रेया घोषाल ने गुजरे जमाने की सबसे खूबसूरत अदाकारा मधुबाला और हरफनमौला किशोर कुमार से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प राज खोला.

'हाल कैसा है जनाब का' गाने से परवान चढ़ा था प्यार

शो के मंच पर जब प्रतियोगियों ने साल 1958 की फिल्म 'चलती का नाम गाड़ी' का सदाबहार गाना 'हाल कैसा है जनाब का' गाया, तो माहौल पूरी तरह रोमानियाई हो गया. इस पर बात करते हुए श्रेया घोषाल ने बताया, "मैंने कई जगह पढ़ा और वरिष्ठों से सुना है कि इसी आईकॉनिक गाने की शूटिंग और रिकॉर्डिंग के दौरान ही मधुबाला और किशोर कुमार के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं. इस लिहाज से देखा जाए तो इस अमर प्रेम कहानी को शुरू करने के पीछे कहीं न कहीं आशा भोसले का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि उन्होंने ही इसमें अपनी आवाज दी थी."

जब मधुबाला के हुस्न को देख गाना भूल गईं आशा भोसले

इस किस्से को आगे बढ़ाते हुए शो के होस्ट आदित्य नारायण ने भी एक मजेदार वाकया साझा किया. आदित्य ने बताया, "एक बार स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के दौरान मधुबाला इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थीं कि खुद आशा जी उन्हें एकटक निहारती रह गईं और कुछ पलों के लिए अपनी लाइनें ही भूल गईं. आशा जी ने खुद माना था कि अगर वह एक पुरुष होतीं, तो पक्का मधुबाला के प्यार में गिरफ्तार हो जातीं." यह सुनते ही सेट पर मौजूद सभी लोग ठहाके लगाकर हंस पड़े.

डुएट गानों की जान होती है आपसी केमिस्ट्री

श्रेया घोषाल ने पुराने दौर के युगल गीतों की तारीफ करते हुए कहा कि किसी भी गाने की असली ताकत दो गायकों के बीच का तालमेल होती है. अगर दो आवाजों में सही भावनाएं और केमिस्ट्री न हो, तो वह संगीत प्रेमियों के दिलों को नहीं छू सकता. 'हाल कैसा है जनाब का' गाने में किशोर दा और आशा ताई की जुगलबंदी इतनी लाजवाब थी कि छह दशक बाद आज भी यह गाना उतना ही फ्रेश और रोमांटिक महसूस होता है.

आशा जी की गायकी में नजर आता था अभिनय

श्रेया ने आशा भोसले की वर्सेटैलिटी की सराहना करते हुए कहा कि जब भी वह इस गाने को सुनती हैं, तो उन्हें बंद आंखों से भी मधुबाला का चेहरा दिखाई देने लगता है. आशा जी की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वह सिर्फ सुर ही नहीं लगाती थीं, बल्कि अपनी आवाज में अभिनय और नजाकत भी पिरो देती थीं. वह जिस भी अभिनेत्री के लिए गाती थीं, उनकी आवाज पर्दे पर उस अदाकारा के हाव-भाव के साथ पूरी तरह न्याय करती थी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
3Min 3Sec का 51Yr पुराना वो Iconic Song, जिसमें एक्ट्रेस ने ससुर संग किया था जमकर रोमांस; रीपीट मोड में देख बहकने लगेगा मन
3Min 3Sec का 51Yr पुराना वो Iconic Song, जिसमें एक्ट्रेस ने ससुर संग किया था जमकर रोमांस; रीपीट मोड में देख बहकने लगेगा मन
Sucess Story: 60 हजार लोन लेके शुरू किया सफर! आज सालाना ₹3.5 लाख का टर्नओवर, जानिए ‘लखपति दीदी' की कामयाबी का मंत्र
60 हजार लोन लेके शुरू किया सफर! आज सालाना ₹3.5 लाख का टर्नओवर, जानिए ‘लखपति दीदी' की कामयाबी का मंत्र
हर महीने चाहिए 9000 रुपये की पक्की कमाई? जानिए कितना और कहां करना होगा निवेश
हर महीने चाहिए 9000 रुपये की पक्की कमाई? जानिए कितना और कहां करना होगा निवेश
क्या आप दुनिया के सबसे अमीर 1% लोगों में हैं शामिल? सचमुच चौंका देंगे ये आंकड़े, ऐसे करें चेक
क्या आप दुनिया के टॉप 1% अमीरों में हैं शामिल? जानें कितनी नेटवर्थ आपको बनाती है 'सुपर रिच'
जब सेट पर सरेआम पूरी करनी पड़ती थीं ऐसी-ऐसी डिमांड, इस बेबस एक्ट्रेस ने शेयर की रूह कंपा देने वाली सच्चाई
जब सेट पर सरेआम पूरी करनी पड़ती थीं ऐसी-ऐसी डिमांड, इस बेबस एक्ट्रेस ने शेयर की रूह कंपा देने वाली सच्चाई
MORE
Advertisement
धर्म
Vat Savitri Vrat 2026:वट सावित्री व्रत के लिए घर के पास भी नहीं है बरगद का पेड़ तो न हो परेशान, ऐसे करें परिक्रमा-पूजा
वट सावित्री व्रत के लिए घर के पास भी नहीं है बरगद का पेड़ तो न हो परेशान, ऐसे करें परिक्रमा-पूजा
Shani Jayanti 2026: कल शनि जयंती पर इन बातों का रखें विशेष ध्यान, ये काम करने पर मिलेगीा शनिदेव की कृपा
कल शनि जयंती पर इन बातों का रखें विशेष ध्यान, ये काम करने पर मिलेगीा शनिदेव की कृपा
अचानक 3 से 5 बजे के बीच खुल रही है आंख तो यूनिवर्स दे रहा आपको ऐसा संकेत, अध्यात्म में छिपा है इसका रहस्य
अचानक 3 से 5 बजे के बीच खुल रही है आंख तो यूनिवर्स दे रहा आपको ऐसा संकेत, अध्यात्म में छिपा है इसका रहस्य
Surya Gochar 2026: सूर्य के गोचर से बढ़ेगी इन 5 राशियों की टेंशन, धनहानि, तनाव और स्वास्थ्य समस्याओं का करना पड़ सकता है सामना
सूर्य के गोचर से बढ़ेगी इन 5 राशियों की टेंशन, धनहानि, तनाव और स्वास्थ्य समस्याओं का करना पड़ सकता है सामना
Today Horoscope 15 May 2026: कर्क और कन्या वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement