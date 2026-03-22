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BF Rahul Modi की दुल्हनिया बनेंगी Shraddha Kapoor, कब लेंगी 7 फेरे? शादी पर परिवार ने दिया बड़ा हिंट

श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी की शादी की चर्चा दो सालों से हो रही है, पर इस बार श्रद्धा के परिवार ने इस पर चुप्पी तोड़ी है.

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Pragya Bharti

Updated : Mar 22, 2026, 02:03 PM IST

BF Rahul Modi की दुल्हनिया बनेंगी Shraddha Kapoor, कब लेंगी 7 फेरे? शादी पर परिवार ने दिया बड़ा हिंट

Shraddha Kapoor श्रद्धा कपूर

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बॉलीवुड की 'स्त्री' यानी श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं. लंबे समय से चर्चा है कि श्रद्धा कपूर मशहूर राइटर और फिल्ममेकर राहुल मोदी को डेट कर रही हैं और जल्द ही उनके साथ सात फेरे ले सकती हैं. फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब श्रद्धा दुल्हन के जोड़े में नजर आएंगी. अब इस पूरे मामले पर उनके परिवार की ओर से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है.

मौसी तेजस्विनी कोल्हापुरे ने क्या कहा?

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान श्रद्धा कपूर की मौसी और अभिनेत्री तेजस्विनी कोल्हापुरे से जब एक्ट्रेस की शादी के प्लान्स के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने हैरानी जताई. तेजस्विनी ने कहा, "सच में? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है." उन्होंने इन खबरों को सिरे से खारिज करते हुए साफ किया कि फिलहाल परिवार में ऐसी कोई चर्चा नहीं है.
हालांकि, उन्होंने श्रद्धा की जमकर तारीफ की और कहा कि उन्हें गर्व है कि श्रद्धा ने अपने परिवार की विरासत को इतनी गरिमा के साथ आगे बढ़ाया है. उन्होंने बताया कि वे दोनों अक्सर एक-दूसरे के काम और लुक्स पर चर्चा करती हैं और जरूरत पड़ने पर सलाह भी साझा करती हैं.

राहुल मोदी संग बढ़ रही हैं नजदीकियां?

श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी के रिश्ते की खबरें साल 2024 से गर्म हैं, जब दोनों को पहली बार एक डिनर डेट पर साथ देखा गया था. इसके बाद कई वेकेशंस और फिल्मी इवेंट्स में भी दोनों की केमिस्ट्री चर्चा का विषय बनी रही. राहुल मोदी पेशे से एक सफल लेखक हैं और उन्होंने 'तू झूठी मैं मक्कार' जैसी फिल्म में काम किया है. हालांकि, न तो श्रद्धा और न ही राहुल ने कभी अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है.

वर्कफ्रंट पर क्या है अपडेट?

शादी की अफवाहों के बीच श्रद्धा कपूर अपने काम पर पूरा ध्यान दे रही हैं. 'स्त्री 2' की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद फैंस उन्हें बड़े पर्दे पर दोबारा देखने के लिए उत्साहित हैं. जल्द ही वह फिल्म 'ईथा' में एक अलग अंदाज में नजर आएंगी.
भले ही सोशल मीडिया पर श्रद्धा और राहुल मोदी की शादी को लेकर कयासों का बाजार गर्म हो, लेकिन परिवार की ओर से फिलहाल 'नो वेडिंग' का सिग्नल मिला है. अब देखना यह होगा कि श्रद्धा खुद अपनी शादी की खुशखबरी कब साझा करती हैं.

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