Stree 3 नहीं, पहले दिखेगी 'छोटी स्त्री'.. हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की पहली एनिमेशन फिल्म का ऐलान!

Stree 3 Animation Movie In MHCU: हाल ही में, मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स ने अपनी अपकमिंग फिल्म थामा का ट्रेलर लॉन्च किया. इसी बीच उन्होंने अपनी पहली एनिमेशन फिल्म का भी ऐलान कर दिया है. दरअसल, 'स्त्री 3' से पहले सिनेमाघरों में मेकर्स 'छोटी स्त्री' को रिलीज करने वाले हैं.

Stree 3 Animation Movie In MHCU: मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स आने वाले वर्षों में कई बड़ी फिल्में रिलीज करने की तैयारी में है. इसी यूनिवर्स की फिल्म "थम्मा" है, जिसका ट्रेलर हाल ही में 26 सितंबर को लॉन्च किया गया. आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर इस फिल्म की कहानी बेताल की लोक कथा पर आधारित है. इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, MHCU की टीम ने एक बेहद खास प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी. इस दिन 'थम्मा' की टीम में श्रद्धा कपूर भी शामिल थीं और उन्होंने बताया कि 'स्त्री 3' से पहले, सिनेमाघरों में 'छोटी स्त्री' एक एनिमेशन फिल्म रिलीज की जाएगी.

'स्त्री 3' से पहले रिलीज होगी 'छोटी स्त्री'

इस खास घोषणा के लिए 'स्त्री' फिल्म की स्टार श्रद्धा कपूर भी 'थम्मा' की टीम में शामिल हुईं. श्रद्धा कपूर ने बताया कि 'स्त्री 3' से पहले, सिनेमाघरों में 'छोटी स्त्री' नाम की एक एनिमेशन फिल्म रिलीज की जाएगी.

श्रद्धा कपूर ने इसे अपना पसंदीदा हिस्सा बताते हुए कहा, “मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स एक एनिमेटेड फिल्म 'छोटी स्त्री' लेकर आ रहा है, जो सिनेमाघरों में रिलीज होगी. यह फिल्म विशेष रूप से बच्चों और परिवारों के लिए होगी और यह 'स्त्री 3' की कहानी की शुरुआत करेगी, जिसमें एनीमेशन और लाइव-एक्शन का मिश्रण होगा.”

इस दिन होगी 'छोटी स्त्री' रिलीज

प्रोड्यूसर दिनेश विजान ने 'छोटी स्त्री' के बारे में बताते हुए कहा, “इसका अंत 'स्त्री 3' के एक सीन के साथ होगा. यह एनिमेशन से लाइव एक्शन में बदल जाएगा और यह बताएगा कि इसकी बैकस्टोरी क्या रही है.” मेकर्स ने स्पष्ट किया कि 'छोटी स्त्री' के लिए दर्शकों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. यह फिल्म 'स्त्री 3' से 6 महीने पहले रिलीज होगी.

'स्त्री 3' आधिकारिक तौर पर 13 अगस्त, 2027 को रिलीज के लिए निर्धारित है. उम्मीद है कि 'छोटी स्त्री' 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में सिनेमाघरों में आ जाएगी.

हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की आगामी फिल्में

MHCU में कुछ नए और पहले से घोषित टाइटल शामिल हैं, जो आने वाले समय में रिलीज़ होंगे. इनमें 'स्त्री 3', 'महामुंज्य', 'शक्ति शालिनी', 'चामुंडा', 'पहला महायुद्ध' और 'दूसरा महायुद्ध' जैसी फिल्में शामिल हैं. इस बीच, 'थम्मा' फिल्म 21 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली है.

