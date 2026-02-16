FacebookTwitterYoutubeInstagram
Pradosh Vrat 2026: 4 मार्च से 2 अप्रैल, जानिए चैत्र महीने में कब-कब है प्रदोष व्रत? नोट कर लें सही डेट

Team India Super 8 Schedule: सुपर-8 में कब, कहां और किसके खिलाफ खेलेगी टीम इंडिया? देखें कैसा है शेड्यूल

Rajpal Yadav Bail: राजपाल यादव को मिली अंतरिम जमानत, कोर्ट ने इस तारीख तक दी राहत, जानें क्या लगाई शर्तें

सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान

Diabetes Test: सिर्फ HbA1c नहीं! डायबिटीज की जल्दी पहचान के लिए ये टेस्ट भी हैं जरूरी

दुनिया की वो नदी जो सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है, 10 देशों और 4 राजधानियों में बहती है इसकी जलधारा

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

विदेश से लिखवाई लॉरेंस ने रोहित शेट्टी के घर फायरिंग की 'स्क्रिप्ट', चौंका देगा शूटर्स का खुलासा...   

निर्देशक रोहित शेट्टी के घर हुई फायरिंग मामले में  मुंबई पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स चारों आरोपियों को पकड़ने में कामयाब हुई. पुलिस ने हरियाणा के बहादुरगढ़ में बड़ा एक्शन लेते हुए घटना के मुख्य शूटर दीपक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Feb 16, 2026, 05:28 PM IST

विदेश से लिखवाई लॉरेंस ने रोहित शेट्टी के घर फायरिंग की 'स्क्रिप्ट', चौंका देगा शूटर्स का खुलासा...   
जेल में रहने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह चीजों को सैटल और मैनेज कर रहा है. उससे कोई हो या न हो, लेकिन बॉलीवुड जरूर दहशत में है. खान लॉबी के अलावा जिस तरह हाल फिलहाल में लॉरेंस की तरफ से एक्टर रणवीर सिंह को धमकी दी गई, साफ़ हो गए था कि, कोई बड़ा धमाका होने वाला है. मामले की जांच चल ही रही थी कि, इस बीच खबर आई कि फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई.

इतने बड़े और नामी गिरामी निर्देशक ने घर हुई इस वारदात ने पुलिस के भी कान खड़े कर दिए. आनन फानन में मामले की जांच शुरू हुई. जिसके बाद मुंबई पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स रोहित के घर हुई फायरिंग में चारों आरोपियों को पकड़ने में कामयाब हुई.

बताया जा रहा है मुंबई पुलिस और एसटीएफ ने हरियाणा के बहादुरगढ़ में बड़ा एक्शन लेते हुए घटना के मुख्य शूटर दीपक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. माना जा रहा है कि दीपक को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स को जॉइंट ऑपरेशन करना पड़ा. 

गिरफ़्तारी के बाद आईं चौंकाने वाली जानकारियां 

मेन शूटर दीपक की गिरफ्तारी के बाद इस घटना के तहत कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. फ़िलहाल जो जानकारी निकल कर बाहर आई है, उसपर यकीन किया जाए बहादुरगढ़ से पकड़ा गया शूटर दीपक शर्मा विदेश में बैठे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर हरि बॉक्सर और आरजू बिश्नोई से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में था. 

किसके इशारे पर दीपक ने रोहित के घर चलाई गोली?

बताया यह भी जा रहा है कि विदेश में रहकर जिंदगी जी रहे गैंगस्टर हरि और आरजू ने दीपक को रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग का काम सौंपा था. दीपक कैसे इन लोगों से जुड़ा इसकी भी कहानी कम रोचक नहीं है.  कहा जा रहा है कि इन लोगों तक पहुंचने के लिए दीपक ने सोशल मीडिया क सहारा लिया और अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाया. 

कैसे बनी रोहित के घर गोलीबारी की योजना ?

पुलिस के मुताबिक आरजू ने विदेश में रहकर शुभम लोनकर, जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में वांटेड है, उससे बातचीत करके रोहित शेट्टी के घर गोली चलवाने की योजना बनाई और इसके लिए उन्होंने दीपक को चुना जिसे इस वारदात को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 50 हजार रुपये का एडवांस पेमेंट किया गया और कहा गया कि काम पूरा होने के बाद उसे बचे पैसे दिए जाएंगे. 

कैसे वारदात को अंजाम देने में कामयाब हुआ दीपक?

घटना की जांच में लगी पुलिस के मुताबिक सन्नी और सोने नाम के अपराधी पहले ही रोहित शेट्टी के घर की रेकी कर चुके थे. इसलिए एक हद तक दीपक के लिए वारदात को अंजाम देना बहुत आसान हो गया था.

बाद में दीपक इन्हीं लोगों के साथ मुंबई आया और जहां उन्हें घटना को अंजाम देने के लिए विदेशी हथियार मुहैया कराए गए जिससे उन्होंने फायरिंग की. पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना में ऋतिक यादव नाम के एक शख्स का भी नाम आ रहा है जो बतौर  सुपरवाइजर हरियाणा में काम करता था. 

क्या विदेश में बैठे 'मास्टरमइंड' के संपर्क में था दीपक 

प्रारंभिक जांच में ये बात निकल कर बाहर आई है कि शूटर्स शुभम लोनकर से सीधे बात नहीं कर रहे थे. घटना को अंजाम देने के बाद शूटर्स अलग-अलग दिल्ली-एनसीआर समेत कई होटलों में रुके. फिर 4-5 दिन बाद बहादुरगढ़ चले गए जहां एक खेत के अंदर बने ठिकाने से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया. 

बहरहाल गिरफ्तार किये गए चारों आरोपियों को मुंबई पुलिस अपने साथ मुंबई लेकर आ रही है.कहा जा रहा है कि मामले में आगे की जांच मुंबई की एंटी एक्सटॉर्शन सेल करेगी.

सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान
Diabetes Test: सिर्फ HbA1c नहीं! डायबिटीज की जल्दी पहचान के लिए ये टेस्ट भी हैं जरूरी
दुनिया की वो नदी जो सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है, 10 देशों और 4 राजधानियों में बहती है इसकी जलधारा
न कर्मचारी, न सैलरी का झंझट! 15 AI एजेंट्स से चल रही ये कंपनी, मीटिंग से लीगल तक संभाल रहे सारे काम
अगले हफ्ते से ही मथुरा वृंदावन में शुरू होगी होली, लड्डूमार से लेकर लट्ठमार होली तक का देखें पूरा शेड्यूल और तारीख
इन तारीखों में जन्मे लोगों को मात दे पाना है मुश्किल, जानें इनकी खूबियों से लेकर कमियां
इन तारीखों पर जन्मे लोग जिस काम में डालते हैं हाथ सफल ही होते हैं, ऊपर वाला गोल्डन पेन से लिखकर भेजता है तकदीर
केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का दिन हो गया तय, इस दिन से शुरू होगी चार धाम यात्रा
Rashifal 16 February 2026: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें अपना राशिफल
Numerology: डेट ऑफ बर्थ बताएगी Karmic Diseases! किन लोगों को कौन सी बीमारी का खतरा ज्यादा?
