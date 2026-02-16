विदेश से लिखवाई लॉरेंस ने रोहित शेट्टी के घर फायरिंग की 'स्क्रिप्ट', चौंका देगा शूटर्स का खुलासा...   

निर्देशक रोहित शेट्टी के घर हुई फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स चारों आरोपियों को पकड़ने में कामयाब हुई. पुलिस ने हरियाणा के बहादुरगढ़ में बड़ा एक्शन लेते हुए घटना के मुख्य शूटर दीपक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

जेल में रहने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह चीजों को सैटल और मैनेज कर रहा है. उससे कोई हो या न हो, लेकिन बॉलीवुड जरूर दहशत में है. खान लॉबी के अलावा जिस तरह हाल फिलहाल में लॉरेंस की तरफ से एक्टर रणवीर सिंह को धमकी दी गई, साफ़ हो गए था कि, कोई बड़ा धमाका होने वाला है. मामले की जांच चल ही रही थी कि, इस बीच खबर आई कि फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई.

इतने बड़े और नामी गिरामी निर्देशक ने घर हुई इस वारदात ने पुलिस के भी कान खड़े कर दिए. आनन फानन में मामले की जांच शुरू हुई. जिसके बाद मुंबई पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स रोहित के घर हुई फायरिंग में चारों आरोपियों को पकड़ने में कामयाब हुई.

बताया जा रहा है मुंबई पुलिस और एसटीएफ ने हरियाणा के बहादुरगढ़ में बड़ा एक्शन लेते हुए घटना के मुख्य शूटर दीपक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. माना जा रहा है कि दीपक को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स को जॉइंट ऑपरेशन करना पड़ा.

गिरफ़्तारी के बाद आईं चौंकाने वाली जानकारियां

मेन शूटर दीपक की गिरफ्तारी के बाद इस घटना के तहत कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. फ़िलहाल जो जानकारी निकल कर बाहर आई है, उसपर यकीन किया जाए बहादुरगढ़ से पकड़ा गया शूटर दीपक शर्मा विदेश में बैठे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर हरि बॉक्सर और आरजू बिश्नोई से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में था.

किसके इशारे पर दीपक ने रोहित के घर चलाई गोली?

बताया यह भी जा रहा है कि विदेश में रहकर जिंदगी जी रहे गैंगस्टर हरि और आरजू ने दीपक को रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग का काम सौंपा था. दीपक कैसे इन लोगों से जुड़ा इसकी भी कहानी कम रोचक नहीं है. कहा जा रहा है कि इन लोगों तक पहुंचने के लिए दीपक ने सोशल मीडिया क सहारा लिया और अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाया.

कैसे बनी रोहित के घर गोलीबारी की योजना ?

पुलिस के मुताबिक आरजू ने विदेश में रहकर शुभम लोनकर, जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में वांटेड है, उससे बातचीत करके रोहित शेट्टी के घर गोली चलवाने की योजना बनाई और इसके लिए उन्होंने दीपक को चुना जिसे इस वारदात को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 50 हजार रुपये का एडवांस पेमेंट किया गया और कहा गया कि काम पूरा होने के बाद उसे बचे पैसे दिए जाएंगे.

कैसे वारदात को अंजाम देने में कामयाब हुआ दीपक?

घटना की जांच में लगी पुलिस के मुताबिक सन्नी और सोने नाम के अपराधी पहले ही रोहित शेट्टी के घर की रेकी कर चुके थे. इसलिए एक हद तक दीपक के लिए वारदात को अंजाम देना बहुत आसान हो गया था.

बाद में दीपक इन्हीं लोगों के साथ मुंबई आया और जहां उन्हें घटना को अंजाम देने के लिए विदेशी हथियार मुहैया कराए गए जिससे उन्होंने फायरिंग की. पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना में ऋतिक यादव नाम के एक शख्स का भी नाम आ रहा है जो बतौर सुपरवाइजर हरियाणा में काम करता था.

क्या विदेश में बैठे 'मास्टरमइंड' के संपर्क में था दीपक

प्रारंभिक जांच में ये बात निकल कर बाहर आई है कि शूटर्स शुभम लोनकर से सीधे बात नहीं कर रहे थे. घटना को अंजाम देने के बाद शूटर्स अलग-अलग दिल्ली-एनसीआर समेत कई होटलों में रुके. फिर 4-5 दिन बाद बहादुरगढ़ चले गए जहां एक खेत के अंदर बने ठिकाने से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया.

बहरहाल गिरफ्तार किये गए चारों आरोपियों को मुंबई पुलिस अपने साथ मुंबई लेकर आ रही है.कहा जा रहा है कि मामले में आगे की जांच मुंबई की एंटी एक्सटॉर्शन सेल करेगी.