Sholay World Premiere: लंदन में गूंजेगा 'गब्बर' का खौफ, रॉयल अल्बर्ट हॉल में कब होगी 'शोले' की स्क्रीनिंग? जानें तारीख और समय

लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में 1975 की कल्ट क्लासिक 'शोले' की खास स्क्रीनिंग होने जा रही है. जानें कब और कैसे आप ऑर्केस्ट्रा की लाइव धुन के साथ यह फिल्म देख सकते हैं.

भारतीय सिनेमा की कालजयी फिल्म 'शोले' एक बार फिर इतिहास रचने के लिए तैयार है. निर्देशक रमेश सिप्पी की 1975 की यह ब्लॉकबस्टर फिल्म अब लंदन के मशहूर रॉयल अल्बर्ट हॉल में दिखाई जाएगी. फिल्म प्रेमियों के लिए यह अनुभव बेहद खास होने वाला है, क्योंकि यह केवल एक फिल्म स्क्रीनिंग नहीं, बल्कि एक 'फिल्म्स इन कॉन्सर्ट' का अनुभव है.

कब होगी स्क्रीनिंग और क्या है खासियत?

एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि फिल्म के दौरान आर.डी. बर्मन द्वारा रचित संगीत को 'रॉयल फिलहारमोनिक कॉन्सर्ट ऑर्केस्ट्रा' द्वारा लाइव बजाया जाएगा. 10 अक्टूबर को होने वाले इस भव्य आयोजन में दर्शकों को फिल्म का नया 4K रिस्टोर वर्जन देखने को मिलेगा.

फिल्म में दिखेंगे अनदेखे सीन

इस स्क्रीनिंग का एक और मुख्य आकर्षण वे सीन हैं, जिन्हें 1975 में भारतीय सेंसर बोर्ड ने फिल्म से हटा दिया था. अब दर्शकों को वे दृश्य भी देखने को मिलेंगे जो दशकों से सिनेमाघरों में नहीं दिखाए गए थे. फिल्म हिंदी भाषा में ही दिखाई जाएगी, लेकिन विदेशी दर्शकों की सुविधा के लिए इसमें अंग्रेजी सबटाइटल भी उपलब्ध होंगे. सिप्पी फिल्म्स के अनुसार, यह अनूठा अनुभव सीमित समय के लिए ही उपलब्ध है.

भारतीय सिनेमा का गौरव है फिल्म- शोले

ठाकुर बलदेव सिंह (संजीव कुमार), डाकू गब्बर सिंह (अमजद खान) और जय-वीरू (अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र) की यह कहानी आज भी हर भारतीय के जहन में बसी हुई है. गब्बर के आइकॉनिक डायलॉग्स और आर.डी. बर्मन का संगीत इस फिल्म को 'कल्ट क्लासिक' बनाते हैं.

'शोले' का जादू भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में आज भी बरकरार है. अगर आप भी लंदन में हैं, तो इस ऐतिहासिक अनुभव का हिस्सा बनना न भूलें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से