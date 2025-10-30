Sudhir Dalvi: 'शिरडी के साईं बाबा' एक्टर सुधीर दलवी की हालत गंभीर, परिवार ने मांगी 15 लाख की मदद! रिद्धिमा कपूर साहनी आईं आगे

Sudhir Dalvi Hospitalized: 'शिरडी के साईं बाबा' फेम सुधीर दलवी (86) सेप्सिस के कारण मुंबई के लीलावती अस्पताल में गंभीर हैं. इलाज के खर्च के लिए परिवार ने मदद मांगी है, जिस पर रिद्धिमा कपूर साहनी ने मदद कर ट्रोलिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है.

Sudhir Dalvi Hospitalized: मनोज कुमार की क्लासिक फिल्म 'शिरडी के साईं बाबा' (1977) में साईं बाबा का आइकॉनिक किरदार निभाने वाले अभिनेता सुधीर दलवी की हालत इस समय गंभीर बताई जा रही है. 86 वर्षीय अभिनेता को 8 अक्टूबर 2025 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सुधीर दलवी गंभीर बीमारी सेप्सिस से जूझ रहे हैं, जो एक जानलेवा संक्रमण है. बीमारी की गंभीरता और लगातार बढ़ते इलाज के खर्च को देखते हुए, उनके परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण उन्होंने अब फैंस और इंडस्ट्री के लोगों से मदद की गुहार लगाई है.

सुधीर दलवी की इलाज के लिए परिवार ने मांगी आर्थिक मदद

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुधीर दलवी के इलाज का खर्च पहले ही ₹10 लाख रुपये से अधिक हो चुका है, और परिवार इस बढ़ते खर्च को लेकर संघर्ष कर रहा है. डॉक्टरों का अनुमान है कि इलाज का कुल खर्च ₹15 लाख रुपये तक पहुँच सकता है. ऐसे में, परिवार ने मीडिया के जरिए दलवी के फैंस और फिल्म जगत के सदस्यों से आर्थिक मदद की अपील की है.

रिद्धिमा कपूर साहनी आईं आगे

सुधीर दलवी के परिवार की यह गुहार सुनकर रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी तुरंत मदद के लिए आगे आई हैं. दरअसल, अस्पताल में भर्ती होने और परिवार द्वारा आर्थिक मदद मांगने की खबर पैपराजी पेज विरल भयानी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की थी. जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर फैली, ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा मदद के लिए तुरंत आगे आ गईं. उन्होंने विरल भयानी के पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा- 'हो गया, आपकी रिकवरी जल्दी हो'. यह कमेंट देखकर लोगों ने रिद्धिमा को ट्रोल करना शुरू कर दिया. कुछ यूजर्स ने लिखा कि उन्हें 'यहां भी फुटेज चाहिए' तो कुछ ने कहा कि 'मदद छुपकर करनी चाहिए'. ऐसे लोगों को रिद्धिमा ने मुंहतोड़ जवाब दिया और लिखा, "जिंदगी में सब कुछ दिखावे का नहीं होता. किसी जरूरतमंद की अपनी क्षमता के अनुसार मदद करना सबसे बड़ा आशीर्वाद है."

कौन हैं सुधीर दलवी?

'साईं बाबा' के किरदार से देश भर में लोकप्रियता हासिल करने के बाद, सुधीर दलवी को रामानंद सागर के लोकप्रिय टीवी शो 'रामायण' में गुरु वशिष्ठ की भूमिका निभाते हुए भी देखा गया था. इसके अलावा, उन्होंने कई अन्य लोकप्रिय टीवी शोज और फिल्मों में भी काम किया. 'बुनियाद', 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' और 'जुनून' जैसे शो में सुधीर दलवी काम कर चुके हैं. इसके अलावा, उन्हें श्याम बेनेगल की फिल्म 'भारत एक खोज' में भी देखा गया था. सुधीर दलवी को आखिरी बार साल 2006 में 'वो हुए ना हमारे' में काम करते देखा गया था.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.