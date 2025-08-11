Twitter
प्रेगनेंसी के बाद ऐसा था Alia Bhatt का फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन, फिटनेस ट्रेनर ने खुद की तारीफ

Khan Family में फिर से कलह! फैसल खान बोले– 'आमिर ने छीन ली मेरी आजादी', परिवार को भी नहीं छोड़ा

Weather Update: मानसून नहीं ले रहा ब्रेक! चक्रवात की एंट्री से इन जगहों पर अगले 5 दिन होगी झमाझम बारिश

सफेद बाल जड़ से ब्लैक कर देगा ये केश-काला तेल, घर पर ऐसे करें तैयार और कैमिकल डाई को डस्टबिन में फेंके

Numerology: घूमने के शौकीन होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में ही लगा लेते हैं दुनिया का चक्कर

High Blood Pressure को कम करने के लिए फॉलो करें ये डाइट, कंट्रोल होगा हाई बीपी

भारतीय नर्स निमिषा प्रिया मामले में नया मोड़, मृतक तलाल के भाई का उप-अटार्नी जनरल को पत्र- कहा-यमनी इतिहास में...

शिल्पा शेट्टी को गोविंदा ने बताया था पैर में गोली लगने का ये सच? कहा था- सुनीता तब...

हाईटेक सिटी के डे केयर में 15 महीने की बच्ची के साथ हैवानियत, जमीन पर पटका, दीवार में मारा, देखें वीडियो

अलविदा चेतक-चीता! Indian Army में नए युग का सफर शुरू, 200 नए हाई-टेक हेलिकॉप्टर संभालेंगे मोर्चा

एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

शिल्पा शेट्टी को गोविंदा ने बताया था पैर में गोली लगने का ये सच? कहा था- सुनीता तब...

गोविंदा के पैर में लगी गोली के मामले में शिल्पा शेट्टी ने कपिल के शो में कुछ ऐसा कहा कि लोग दंग रह गए. उन्होंने बताया कि गोविंदा पर जब गोली लगी उनकी पत्नी सुनीता घर पर नहीं थीं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Aug 11, 2025, 11:41 AM IST

शिल्पा शेट्टी को गोविंदा ने बताया था पैर में गोली लगने का ये सच? कहा था- सुनीता तब...

शिल्पा को गोविंदा ने बताया था पैर में गोली लगने का ये सच?  

बॉलीवुड के फैंस के लिए द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पहुंची शिल्पा शेट्टी ने गोविंदा के पैर में लगी गोली का जिक्र किया और राज से ऐसा पर्दा हटाया कि लोग दंग ही रह गए. कपिल के शो में बॉलीवुड के मशहूर सिबलिंग्स – शिल्पा शेट्टी, शमिता शेट्टी, हुमा कुरैशी और उनके भाई साकिब सलीम पहुंचे थे. सेट पर सितारों ने अपने-अपने दिलचस्प किस्से सुनाए, लेकिन सबसे हैरान करने वाला पल तब आया जब कपिल शर्मा ने शिल्पा को गोविंदा से जुड़ी एक पुरानी घटना याद दिलाई. कपिल ने बताया कि जब गोविंदा के पैर में गोली लगी थी, तो शिल्पा ने उनसे पूछा कि गोली कैसे लगी और जब सुनीता ही नहीं थी तो उन्हें गोली किसने मारी?

गोविंदा के पैर में कैसे लगी थी गोली?

दरअसल, पिछले सीजन में गोविंदा ने खुलासा किया था कि वे अपनी पिस्टल की सफाई कर रहे थे, तभी पिस्टल उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और गलती से गोली चल गई, जो सीधे उनके पैर में लग गई. यह हादसा पूरी तरह अनजाने में हुआ था, लेकिन इस किस्से ने शो में खूब हंसी बटोरी थी.

गोविंदा से मिलने पहुंचीं शिल्पा, पूछा मजेदार सवाल

शो के दौरान कपिल शर्मा ने गोविंदा का एक पुराना वीडियो प्ले किया, जिसमें गोविंदा बताते हैं – “जब शिल्पा मिलने आई थीं, उन्होंने मुझसे पूछा कि चोट कैसे लगी और सुनीता कहां थीं? तब उन्होंने कहा था कि सुनीता नहीं है वो मंदिर गई थीं. तो उन्होंने  पूछा फिर गोली कैसे लगी? वीडियो  के बाद शिल्पा शेट्टी जोर - जोर से हसने लगी और बोलीं – “मैं यही पूछ सकती हूं.”

कपिल शर्मा का तंज और शिल्पा का जवाब

कपिल शर्मा ने इसके बाद शिल्पा शेट्टी से सीधा सवाल किया कि “आपको ऐसा क्यों लगा कि आदमी को खतरा बस उसकी पत्नी से हो सकता है “ इस पर शिल्पा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया – “कभी-कभी आदमी इतना ताकतवर होता है कि दुनिया उससे डरती है, लेकिन वह खुद सिर्फ अपनी पत्नी से डरता है. और आदमी की आंख सिर्फ शादी के बाद ही खुलती है.”शिल्पा की इस बात पर शो में मौजूद सभी लोग सहमत हो गए और जोर-जोर से हंसने लगे.

