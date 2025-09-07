'वो शराब और सिगरेट पीती है...', शिल्पा शेट्टी के ससुर ने जब राज कुंद्रा से पूछा था? एक्ट्रेस के पति ने बताई वजह

शिल्पा शेट्टी: लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति, उद्योगपति राज कुंद्रा हमेशा चर्चा में रहते हैं. जानें कैसे पहली मुलाकात ने सबकुछ बदल दिया और शिल्पा को मिली ससुरालवालों की दुआएं.

बॉलीवुड की लोकप्रिय अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति, उद्योगपति राज कुंद्रा हमेशा चर्चा में रहते हैं. इन दिनों राज अपनी पहली पंजाबी फिल्म 'मेहर' को लेकर चर्चा में हैं. यह फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है और राज इसके प्रमोशन के लिए तरह-तरह के इंटरव्यू दे रहे हैं. ऐसे ही एक किस्से में उन्होंने फराह खान के व्लॉग में अपनी शादी से जुड़ा एक किस्सा सुनाया.

बहू शिल्पा पर क्या सोचते थे राज कुंद्रा के पापा

फराह खान के व्लॉग में राज कुंद्रा ने कहा, "जब मैंने अपने परिवार को बताया कि मैं अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को डेट कर रहा हूं, तो मेरे पिता की प्रतिक्रिया अलग थी. उन्होंने तुरंत कहा, 'ओह, क्या वह अभिनेत्रियों से प्यार करता है? वे शराब पीती हैं, सिगरेट पीती हैं.' परिवार ने शिल्पा को घर की बहू के रूप में उपयुक्त नहीं माना."

कैसी रही शिल्पा शेट्टी की ससुरालवालों से पहली मुलाकात

राज के कहने पर परिवार ने शिल्पा से मिलने का फैसला किया. और उसके बाद तो जैसे सब कुछ बदल गया. शिल्पा की सादगी, विनम्र स्वभाव और व्यवहार देखकर पूरा परिवार उनसे प्यार करने लगा. राज ने मुस्कुराते हुए कहा, "उनसे मिलने के बाद उन्होंने मुझे अलग जाने को कहा और कहा, अब हम उनके साथ रहेंगे." शिल्पा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, "मेरे ससुराल वाले मुझे राज से ज़्यादा प्यार करते हैं." राज ने भी सहमति जताई और मुस्कुराते हुए कहा कि यह सच है.

शिल्पा-राज की शादीशुदा जिंदगी

इस बीच, शिल्पा-राज की पहली मुलाक़ात 2007 में हुई थी. धीरे-धीरे उनके रिश्ते में प्यार परवान चढ़ा और 22 नवंबर, 2009 को उन्होंने शादी कर ली. 2012 में बेटे विवान का जन्म हुआ और 2020 में सरोगेसी के ज़रिए बेटी समीषा का जन्म हुआ. आज भी यह स्टार कपल एक-दूसरे के साथ मजबूती से खड़ा है. शिल्पा जहाँ अपनी फिटनेस और एक्टिंग के लिए चर्चा में रहती हैं, वहीं राज अब प्रोडक्शन के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं.

