खत्म नहीं हो रही शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा की मुश्किलें, 60 करोड़ की धोखधड़ी मामले में 4 पूर्व कर्मचारियों को भेजा गया समन

Shilpa Shetty-Raj Kundra Fraud Case: शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं. लुकआउट नोटिस के बाद, अब EOW ने उन्हें समन जारी किया है.

Shilpa Shetty-Raj Kundra Fraud Case: व्यवसायी से 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है. आर्थिक अपराध शाखा ( EOW) ने एक्ट्रेस की कंपनी में काम करने वाले 4 पूर्व कर्मचारियों को पूछताछ के लिए समन जारी किया है. चार में से एक का बयान दर्ज किया जा चुका है. इसके अलावा, बाकी तीनों से इंक्वायरी अभी बाकी है.

4 कर्मचारियों को भेजा गया समन

बेस्ट डील प्राइवेट लिमिटेड में काम करने वाले 4 कर्मचारियों को समन भेजा गया है. आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारी ने बताया कि कंपनी का एक कर्मचारी शाखा के सामने पेश हो चुका है और उसका बयान भी दर्ज हो चुका है, जबकि तीन कर्मचारियों का पेश होना बाकी है. उन तीनों से भी पूछताछ कर बयान दर्ज कराया जाएगा. ये चारों कर्मचारी कंपनी में पहले काम करते थे.

राज कुंद्रा ने व्यवसायियों से लिए 60 करोड़

वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि टीम उन पहलुओं की जांच कर रही है कि क्या वाकई राज कुंद्रा की कंपनी के पास ग्राहकों का इतना ऑर्डर था, जिसको पूरा करने के लिए राज कुंद्रा को व्यवसायी से 60 करोड़ रुपए का लोन लेना पड़ा और टैक्स की बचत के लिए लोन को निवेश के तौर पर दिखाया था. साथ ही टीम कंपनी से जुड़े प्रोडक्ट सप्लायरों और एडवर्टाइज देने वाली कंपनियों से भी पूछताछ करेगी. अगर पूछताछ में कुछ संदिग्ध सामने आता है तो शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से दोबारा पूछताछ की जाएगी.

शिल्पा शेट्टी ने कोर्ट से मांगी थी विदेश जाने की इजाजत

आर्थिक अपराध शाखा ने कर्मचारी से कंपनी से जुड़े सवाल किए. शाखा ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कंपनी के कर्मचारियों को सैलरी कैसे दी जाती है. सैलरी का हिस्सा कंपनी की होने वाली कमाई से दिया जाता था या सैलरी का पैसा कहीं और से भी लाया जाता था? क्या दफ्तरों की फर्निशिंग में 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे?

जांच शाखा दफ्तरों की फर्निशिंग करने वाली कंपनियों से भी पूछताछ करेगी. इससे पहले शिल्पा शेट्टी ने कोर्ट से विदेश जाने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने यह कहकर याचिका को ठुकरा दिया था कि पहले धोखाधड़ी का पैसा भरें और फिर जहां जाना है, वहां जाएं.

