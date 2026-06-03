20 बार हुई रिजेक्ट, कबाड़ में फेंक दी गई थी फिल्म की स्क्रिप्ट; फिर ऐसे बनी रातोंरात ब्लॉकबस्टर

Bollywood Untold Stories: साल 1976 में रिजेक्टेड स्क्रिप्ट पर बनी एक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था. इस फिल्म ने शत्रुघ्न सिन्हा को विलेन से सीधे सुपरहिट हीरो बना दिया.

बॉलीवुड में कई बार ऐसी फिल्में बनी हैं, जिन्हें बड़े-बड़े निर्माताओं ने यह कहकर खारिज कर दिया कि ये नहीं चलेंगी. लेकिन जब वही फिल्म बड़े पर्दे पर आई, तो उन्होंने सफलता के झंडे गाड़ दिए. ऐसी ही एक क्लासिक फिल्म है 1976 में रिलीज हुई थी. आइए, इस आर्टिकल में हम आपको फिल्म के बारे में बताते हैं.

स्क्रिप्ट को बार-बार मिला रिजेक्शन

सुभाष घई द्वारा लिखित इस फिल्म की कहानी को प्रकाश मेहरा और यश चोपड़ा जैसे दिग्गज निर्माताओं ने सुनने के बाद भी ठुकरा दिया था. कोई भी इस कहानी पर अपना पैसा लगाने को तैयार नहीं था. अंत में, निर्माता एनएन सिप्पी ने स्क्रिप्ट सुनी और उन्हें इसमें कुछ खास नजर आया. उन्होंने सुभाष घई को फिल्म निर्देशित करने का जिम्मा भी सौंपा.

शत्रुघ्न सिन्हा: विलेन से हीरो तक का सफर

फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए सुभाष घई की पहली पसंद शत्रुघ्न सिन्हा थे, जो उस समय इंडस्ट्री में अपने 'विलेन' किरदारों के लिए जाने जाते थे. शत्रुघ्न सिन्हा शुरुआत में फिल्म को छोड़ने वाले थे, लेकिन एनएन सिप्पी ने उन्हें बाजार में प्रचलित फीस दी, जिसके बाद उन्होंने हामी भरी. यह फैसला शत्रुघ्न सिन्हा के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. बतौर हीरो इस फिल्म में उन्होंने जो भूमिका निभाई, वह आज भी दर्शकों के बीच अमर है.

20 बार रिजेक्ट होने के बाद भी ये फिल्म बना ब्लॉकबस्टर

7 फरवरी 1976 को रिलीज हुई 'कालीचरण' बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी. फिल्म की कहानी के साथ-साथ इसका संगीत भी जबरदस्त रहा. 'जा रे जा ओ हरजाई' जैसे गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं. साथ ही, इस फिल्म का मशहूर डायलॉग- "सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है" भी इतना लोकप्रिय हुआ कि वह आज भी लोगों को याद है.

ऑफ-स्क्रीन केमिस्ट्री

'कालीचरण' केवल अपनी सफलता के लिए ही नहीं, बल्कि शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय की बढ़ती नजदीकियों के लिए भी चर्चा में रही. खबरों के अनुसार, शूटिंग के दौरान दोनों काफी समय साथ बिताते थे, जिससे उनके अफेयर की चर्चाओं ने उस समय खूब सुर्खियां बटोरी थीं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से