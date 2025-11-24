FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कल बिहार में नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक | लखनऊ में CBI की बड़ी कार्रवाई, मास्टरमाइंड विकास कुमार निमार गिरफ्तार

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्ली में जहरीली हवा पर काबू पाने की कोशिश तेज, दफ्तरों के लिए 50% वर्क-फ्रॉम-होम का नया नियम लागू

दिल्ली में जहरीली हवा पर काबू पाने की कोशिश तेज, दफ्तरों के लिए 50% वर्क-फ्रॉम-होम का नया नियम लागू

Rashifal 25 November 2025: वृश्चिक और कुंभ वालों को मिलेगा फायदा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

वृश्चिक और कुंभ वालों को मिलेगा फायदा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

स्मृति मंधाना और पलाश की शादी को लेकर सिंगर पलक मुच्छल ने दिया बड़ा अपडेट, सोशल मीडिया पर बताई वजह

स्मृति मंधाना और पलाश की शादी को लेकर सिंगर पलक मुच्छल ने दिया बड़ा अपडेट, सोशल मीडिया पर बताई वजह

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
सरकारी नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना दिया 23000 करोड़ का ब्रांड; आप भी ले सकते हैं सीख

सरकारी नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना दिया 23000 करोड़ का ब्रांड; आप भी ले सकते हैं सीख

देश के नए CJI सूर्यकांत ने पेंडिंग केस को बताया बड़ी चुनौती, भारत में लंबित मामलों के आंकड़े देख आप रह जाएंगे हैरान

देश के नए CJI सूर्यकांत ने पेंडिंग केस को बताया बड़ी चुनौती, भारत में लंबित मामलों के आंकड़े देख आप रह जाएंगे हैरान

धर्मेंद्र की डिट्टो कॉपी थे भाई वीरेंद्र देओल, 25 फिल्मों से बन गए थे सुपरस्टार, सेट पर हो गई थी मौत लेकिन आज तक...

धर्मेंद्र की डिट्टो कॉपी थे भाई वीरेंद्र देओल, 25 फिल्मों से बन गए थे सुपरस्टार, सेट पर हो गई थी मौत लेकिन आज तक...

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Dharmendra को कुछ इस नजर से देखती थीं Sharmila Tagore, पुरानी घटना को लेकर ऐसे किया याद...

शर्मिला टैगोर ने धर्मेंद्र को बहुत दुख के साथ याद किया, शर्मिला ने धर्मेंद्र की दरियादिली, अपनेपन और दशकों तक उनके साथ रहे रिश्ते को याद किया. शर्मिला ने 89 साल की उम्र में गुज़र गए महान एक्टर को दिल से श्रद्धांजलि दी.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Nov 24, 2025, 09:15 PM IST

Dharmendra को कुछ इस नजर से देखती थीं Sharmila Tagore, पुरानी घटना को लेकर ऐसे किया याद...
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

मशहूर एक्टर शर्मिला टैगोर ने धर्मेंद्र को बहुत प्यार और गहरे दुख के साथ याद किया. शर्मिला ने धर्मेंद्र को एक ऐसा खास इंसान बताया जिसकी अच्छाई ने हर उस जगह को बदल दिया जहां वह जाते थे. मशहूर एक्टर की 89 साल की उम्र में मौत के बाद एक टीवी चैनल से बात करते हुए, शर्मिला ने अपने दशकों पुराने रिश्ते और उनके प्यार और सम्मान को याद किया. शर्मिला ने कहा कि, हम जानते थे कि अगर हम धर्म के साथ हैं, तो हम सुरक्षित हैं.'

शर्मिला ने बताया कि धर्मेंद्र कम बात करने वाले लेकिन हमेशा बहुत प्यारे इंसान थे.  उन्होंने कहा, 'उस समय हमारे पास उस तरह की सुरक्षा नहीं थी. वह मुझे वहां से निकालने में कामयाब रहे. मुझे बहुत दुख है कि वह चले गए.'  उन्होंने एक घटना याद करते हुए कहा जब धर्मेंद्र ने उन्हें भीड़ से बचाया था.

शर्मिला पहली बार धर्मेंद्र से 'अनुपमा' की शूटिंग के दौरान मिली थीं, और उनके बारे में उनकी पहली छाप कभी फीकी नहीं पड़ी. उन्होंने कहा, 'वह एक केयरिंग इंसान थे, एक आम आदमी की तरह. उन्होंने कभी स्टार की तरह एक्टिंग नहीं की. वह मुस्कान, वह साफगोई... वह दिल से बात करते थे.'

उनके लिए, धर्मेंद्र की दरियादिली सिर्फ़ दिखावे तक ही सीमित नहीं थी. यह उनकी रोज़मर्रा की बातचीत में भी शामिल थी. उन्होंने कहा, 'वह अपने परिवार, दोस्तों का ख्याल रखते थे, वह बहुत दरियादिल इंसान थे. उनके जैसा आदमी मिलना मुश्किल है, जिसने इतने सारे लोगों की मदद की हो. आज लोग सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं.'

इंटरनेशनल लेवल पर भी, उन्होंने याद किया कि कैसे धर्मेंद्र अपना प्यार और करिश्मा अपने साथ लेकर चलते थे. 'जब हम US गए, तो वहां भी लोगों ने उनकी तारीफ़ की. उन्हें हमेशा याद किया जाएगा.'

शर्मिला ने बताया कि हाल के सालों में वह उनसे फ़ोन पर टच में रहीं, हालांकि वह उनसे मिल नहीं पाईं. उनकी बिगड़ती सेहत ने कई लोगों को परेशान कर दिया था, लेकिन अभी भी उम्मीद थी. उन्होंने आगे कहा, 'उनकी हालत क्रिटिकल थी, लेकिन हम उनके ठीक होने की उम्मीद कर रहे थे. हम चाहते थे कि वह अपना जन्मदिन मनाएं. अगले महीने वह 91 साल के और मैं 81 साल की हो जाऊंगी.'

उनकी सिनेमाई विरासत के बारे में बताते हुए, शर्मिला ने युवा दर्शकों से धर्मेंद्र की क्लासिक फिल्में, 'खासकर 'चुपके चुपके'' दोबारा देखने की अपील की. दोनों ने हिंदी सिनेमा की कुछ सबसे यादगार फिल्में जैसे 'सत्यकाम', 'अनुपमा', 'चुपके चुपके', और 'एक महल हो सपनों का' साथ साथ कीं. 

धर्मेंद्र के साथ अपने समय को याद करते हुए शर्मिला ने कहा कि, 'वह कभी नहीं बदले. वह ज़्यादा बातूनी नहीं थे. वह दूसरे एक्टर्स जैसे नहीं थे. वह बहुत कोऑपरेटिव थे. हमने साथ में बहुत सारी अच्छी फ़िल्में कीं. मुझे खुशी है कि हमारे पास वह समय था.'

उनकी भारी और शुक्रगुज़ारी से भरी आवाज़ ने धर्मेंद्र के साथ आगे बढ़ने वाले कलाकारों की पूरी पीढ़ी के गहरे पर्सनल नुकसान को दिखाया. शर्मिला टैगोर के लिए, वह स्क्रीन के एक टाइटन थे, वह एक अच्छे इंसान थे जिन्होंने सिर्फ़ अपने होने से ही दुनिया को सुरक्षित बना दिया.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सरकारी नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना दिया 23000 करोड़ का ब्रांड; आप भी ले सकते हैं सीख
सरकारी नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना दिया 23000 करोड़ का ब्रांड; आप भी ले सकते हैं सीख
देश के नए CJI सूर्यकांत ने पेंडिंग केस को बताया बड़ी चुनौती, भारत में लंबित मामलों के आंकड़े देख आप रह जाएंगे हैरान
देश के नए CJI सूर्यकांत ने पेंडिंग केस को बताया बड़ी चुनौती, भारत में लंबित मामलों के आंकड़े देख आप रह जाएंगे हैरान
धर्मेंद्र की डिट्टो कॉपी थे भाई वीरेंद्र देओल, 25 फिल्मों से बन गए थे सुपरस्टार, सेट पर हो गई थी मौत लेकिन आज तक...
धर्मेंद्र की डिट्टो कॉपी थे भाई वीरेंद्र देओल, 25 फिल्मों से बन गए थे सुपरस्टार, सेट पर हो गई थी मौत लेकिन आज तक...
IPL इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले ऑलराउंडर्स, लिस्ट में दो भारतीय खिलाड़ियों का नाम
IPL इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले ऑलराउंडर्स, लिस्ट में दो भारतीय खिलाड़ियों का नाम
Jagannath temple: इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम
इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम
MORE
Advertisement
धर्म
भारत के इन राज्यों में विवाह पंचमी पर लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करते, जानिए क्या देते हैं इसके पीछे तर्क
भारत के इन राज्यों में विवाह पंचमी पर लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करते, जानिए क्या देते हैं इसके पीछे तर्क
क्या मंगल खराब हो तो बच्चा जन्म से ही दोष लेकर आता? जानिए कब मांगलिक होना होता है शुभ फलदाई
क्या मंगल खराब हो तो बच्चा जन्म से ही दोष लेकर आता? जानिए कब मांगलिक होना होता है शुभ फलदाई
Rashifal 23 November 2025: आज किन राशियों के लिए धन-नौकरी के लिए रहेगा लकी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
Rashifal 23 November 2025: आज किन राशियों के लिए धन-नौकरी के लिए रहेगा लकी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
ध्वजारोहण समारोह से पहले देखिए राम मंदिर की अद्भुत तस्वीरें, PM मोदी समेत कई VVIP होंगे मौजूद
ध्वजारोहण समारोह से पहले देखिए राम मंदिर की अद्भुत तस्वीरें, PM मोदी समेत कई VVIP होंगे मौजूद
10 साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, इस राज्य में होगा स्थापित
10 साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, इस राज्य में होगा स्थापित
MORE
Advertisement