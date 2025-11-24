Dharmendra को कुछ इस नजर से देखती थीं Sharmila Tagore, पुरानी घटना को लेकर ऐसे किया याद...

शर्मिला टैगोर ने धर्मेंद्र को बहुत दुख के साथ याद किया, शर्मिला ने धर्मेंद्र की दरियादिली, अपनेपन और दशकों तक उनके साथ रहे रिश्ते को याद किया. शर्मिला ने 89 साल की उम्र में गुज़र गए महान एक्टर को दिल से श्रद्धांजलि दी.

मशहूर एक्टर शर्मिला टैगोर ने धर्मेंद्र को बहुत प्यार और गहरे दुख के साथ याद किया. शर्मिला ने धर्मेंद्र को एक ऐसा खास इंसान बताया जिसकी अच्छाई ने हर उस जगह को बदल दिया जहां वह जाते थे. मशहूर एक्टर की 89 साल की उम्र में मौत के बाद एक टीवी चैनल से बात करते हुए, शर्मिला ने अपने दशकों पुराने रिश्ते और उनके प्यार और सम्मान को याद किया. शर्मिला ने कहा कि, हम जानते थे कि अगर हम धर्म के साथ हैं, तो हम सुरक्षित हैं.'

शर्मिला ने बताया कि धर्मेंद्र कम बात करने वाले लेकिन हमेशा बहुत प्यारे इंसान थे. उन्होंने कहा, 'उस समय हमारे पास उस तरह की सुरक्षा नहीं थी. वह मुझे वहां से निकालने में कामयाब रहे. मुझे बहुत दुख है कि वह चले गए.' उन्होंने एक घटना याद करते हुए कहा जब धर्मेंद्र ने उन्हें भीड़ से बचाया था.

शर्मिला पहली बार धर्मेंद्र से 'अनुपमा' की शूटिंग के दौरान मिली थीं, और उनके बारे में उनकी पहली छाप कभी फीकी नहीं पड़ी. उन्होंने कहा, 'वह एक केयरिंग इंसान थे, एक आम आदमी की तरह. उन्होंने कभी स्टार की तरह एक्टिंग नहीं की. वह मुस्कान, वह साफगोई... वह दिल से बात करते थे.'

उनके लिए, धर्मेंद्र की दरियादिली सिर्फ़ दिखावे तक ही सीमित नहीं थी. यह उनकी रोज़मर्रा की बातचीत में भी शामिल थी. उन्होंने कहा, 'वह अपने परिवार, दोस्तों का ख्याल रखते थे, वह बहुत दरियादिल इंसान थे. उनके जैसा आदमी मिलना मुश्किल है, जिसने इतने सारे लोगों की मदद की हो. आज लोग सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं.'

इंटरनेशनल लेवल पर भी, उन्होंने याद किया कि कैसे धर्मेंद्र अपना प्यार और करिश्मा अपने साथ लेकर चलते थे. 'जब हम US गए, तो वहां भी लोगों ने उनकी तारीफ़ की. उन्हें हमेशा याद किया जाएगा.'

शर्मिला ने बताया कि हाल के सालों में वह उनसे फ़ोन पर टच में रहीं, हालांकि वह उनसे मिल नहीं पाईं. उनकी बिगड़ती सेहत ने कई लोगों को परेशान कर दिया था, लेकिन अभी भी उम्मीद थी. उन्होंने आगे कहा, 'उनकी हालत क्रिटिकल थी, लेकिन हम उनके ठीक होने की उम्मीद कर रहे थे. हम चाहते थे कि वह अपना जन्मदिन मनाएं. अगले महीने वह 91 साल के और मैं 81 साल की हो जाऊंगी.'

उनकी सिनेमाई विरासत के बारे में बताते हुए, शर्मिला ने युवा दर्शकों से धर्मेंद्र की क्लासिक फिल्में, 'खासकर 'चुपके चुपके'' दोबारा देखने की अपील की. दोनों ने हिंदी सिनेमा की कुछ सबसे यादगार फिल्में जैसे 'सत्यकाम', 'अनुपमा', 'चुपके चुपके', और 'एक महल हो सपनों का' साथ साथ कीं.

धर्मेंद्र के साथ अपने समय को याद करते हुए शर्मिला ने कहा कि, 'वह कभी नहीं बदले. वह ज़्यादा बातूनी नहीं थे. वह दूसरे एक्टर्स जैसे नहीं थे. वह बहुत कोऑपरेटिव थे. हमने साथ में बहुत सारी अच्छी फ़िल्में कीं. मुझे खुशी है कि हमारे पास वह समय था.'

उनकी भारी और शुक्रगुज़ारी से भरी आवाज़ ने धर्मेंद्र के साथ आगे बढ़ने वाले कलाकारों की पूरी पीढ़ी के गहरे पर्सनल नुकसान को दिखाया. शर्मिला टैगोर के लिए, वह स्क्रीन के एक टाइटन थे, वह एक अच्छे इंसान थे जिन्होंने सिर्फ़ अपने होने से ही दुनिया को सुरक्षित बना दिया.