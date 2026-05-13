6वीं बार कैंसर की चपेट में आईं 'द फैमिली मैन' के JK की पत्नी, Sharib Hashmi ने फैंस से मांगी मदद

Sharib Hashmi wife Nasreen Oral Cancer: 'द फैमिली मैन' फेम शारिब हाशमी की पत्नी नसरीन छठी बार कैंसर से जंग लड़ रही हैं. मुश्किल घड़ी में शारिब मजबूती से उनके साथ खड़े हैं, जो उनकी अटूट हिम्मत को दर्शाता है.

Sharib Hashmi wife Nasreen Oral Cancer: वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' में जेके तलपड़े के अपने चुलबुले और वफादार किरदार से घर-घर में पहचान बनाने वाले अभिनेता शारिब हाशमी असल जिंदगी में भी एक समर्पित फैमिली मैन साबित हुए हैं. शारिब की पत्नी नसरीन हाशमी इस समय अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं. वे छठी बार ओरल कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से मुकाबला कर रही हैं.

पूरे शरीर में फैला कैंसर, फिर भी बरकरार है हिम्मत

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इस जोड़े ने अपनी इस भावुक यात्रा का जिक्र किया. शारिब ने बताया कि साल 2018 से अब तक उनकी पत्नी नसरीन 5 बार कैंसर को मात दे चुकी हैं, लेकिन यह बीमारी छठी बार वापस लौट आई है और अब पूरे शरीर में फैल गई है. शारिब ने कहा, "उनका कैंसर काफी आक्रामक है, लेकिन जिस हिम्मत से नसरीन इसका सामना करती हैं, वह हम सभी को प्रेरणा देता है. हमें उम्मीद है कि यह वक्त भी गुजर जाएगा."

अस्पताल में बैग लेकर बैठे रहते हैं शारिब

नसरीन ने इस कठिन सफर में शारिब के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें अपना सबसे बड़ा 'सपोर्ट सिस्टम' बताया. उन्होंने साझा किया कि शारिब अपने बिजी शूटिंग शेड्यूल के बावजूद अस्पताल में उनका साथ कभी नहीं छोड़ते. नसरीन के अनुसार, "शादी से लेकर अस्पताल से डिस्चार्ज होने तक, शारिब अपना बैग लेकर वहीं डटे रहते हैं. उनका वहां होना मुझे मानसिक सुकून और लड़ने की ताकत देता है."

तीन दशकों का साथ और प्यार

शारिब और नसरीन की प्रेम कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है. दोनों की मुलाकात किशोर अवस्था (Teenage) में हुई थी और वे पिछले 30 सालों से एक-दूसरे का हाथ थामे हुए हैं. उनकी शादी 27 दिसंबर 2003 को हुई थी और उनके दो बच्चे—एक बेटा और एक बेटी हैं.

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