FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
PSEB 12th Result 2026: बस थोड़ी देर में जारी होगा पंजाब बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट, तैयार रखें ये डिटेल्स

PSEB 12th Result 2026: बस थोड़ी देर में जारी होगा पंजाब बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट, तैयार रखें ये डिटेल्स

क्या जहर से हुई प्रतीक यादव की मौत? सिविल अस्पताल के निदेशक ने बताई पूरी कहानी

क्या जहर से हुई प्रतीक यादव की मौत? सिविल अस्पताल के निदेशक ने बताई पूरी कहानी

Apara Ekadashi 2026: आज अपरा एकादशी पर जरूर करें ये उपाय, भगवान विष्णु के आर्शीवाद से बन जाएंगे सभी काम

आज अपरा एकादशी पर जरूर करें ये उपाय, भगवान विष्णु के आर्शीवाद से बन जाएंगे सभी काम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
10 पैसे के शेयर ने निवेशकों को बनाया करोड़पति! 1 लाख के बना दिए 25 करोड़, दिया बंपर रिटर्न

10 पैसे के शेयर ने निवेशकों को बनाया करोड़पति! 1 लाख के बना दिए 25 करोड़, दिया बंपर रिटर्न

Dileep Raj Passed Away: कौन थे दिलीप राज? 48 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, हार्ट अटैक से गई कन्नड़ एक्टर की जान

Dileep Raj Passed Away: कौन थे दिलीप राज? 48 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, हार्ट अटैक से गई कन्नड़ एक्टर की जान

लखनऊ यूनिवर्सिटी से B.Com, विदेश से MBA की डिग्री... जानें मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे Prateek Yadav का एजुकेशन प्रोफाइल

लखनऊ यूनिवर्सिटी से B.Com, विदेश से MBA की डिग्री... जानें मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे Prateek Yadav का एजुकेशन प्रोफाइल

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

6वीं बार कैंसर की चपेट में आईं 'द फैमिली मैन' के JK की पत्नी, Sharib Hashmi ने फैंस से मांगी मदद

Sharib Hashmi wife Nasreen Oral Cancer: 'द फैमिली मैन' फेम शारिब हाशमी की पत्नी नसरीन छठी बार कैंसर से जंग लड़ रही हैं. मुश्किल घड़ी में शारिब मजबूती से उनके साथ खड़े हैं, जो उनकी अटूट हिम्मत को दर्शाता है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : May 13, 2026, 09:53 AM IST

6वीं बार कैंसर की चपेट में आईं 'द फैमिली मैन' के JK की पत्नी, Sharib Hashmi ने फैंस से मांगी मदद
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Sharib Hashmi wife Nasreen Oral Cancer: वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' में जेके तलपड़े के अपने चुलबुले और वफादार किरदार से घर-घर में पहचान बनाने वाले अभिनेता शारिब हाशमी असल जिंदगी में भी एक समर्पित फैमिली मैन साबित हुए हैं. शारिब की पत्नी नसरीन हाशमी इस समय अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं. वे छठी बार ओरल कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से मुकाबला कर रही हैं.

पूरे शरीर में फैला कैंसर, फिर भी बरकरार है हिम्मत

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इस जोड़े ने अपनी इस भावुक यात्रा का जिक्र किया. शारिब ने बताया कि साल 2018 से अब तक उनकी पत्नी नसरीन 5 बार कैंसर को मात दे चुकी हैं, लेकिन यह बीमारी छठी बार वापस लौट आई है और अब पूरे शरीर में फैल गई है. शारिब ने कहा, "उनका कैंसर काफी आक्रामक है, लेकिन जिस हिम्मत से नसरीन इसका सामना करती हैं, वह हम सभी को प्रेरणा देता है. हमें उम्मीद है कि यह वक्त भी गुजर जाएगा."

अस्पताल में बैग लेकर बैठे रहते हैं शारिब

नसरीन ने इस कठिन सफर में शारिब के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें अपना सबसे बड़ा 'सपोर्ट सिस्टम' बताया. उन्होंने साझा किया कि शारिब अपने बिजी शूटिंग शेड्यूल के बावजूद अस्पताल में उनका साथ कभी नहीं छोड़ते. नसरीन के अनुसार, "शादी से लेकर अस्पताल से डिस्चार्ज होने तक, शारिब अपना बैग लेकर वहीं डटे रहते हैं. उनका वहां होना मुझे मानसिक सुकून और लड़ने की ताकत देता है."

तीन दशकों का साथ और प्यार

शारिब और नसरीन की प्रेम कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है. दोनों की मुलाकात किशोर अवस्था (Teenage) में हुई थी और वे पिछले 30 सालों से एक-दूसरे का हाथ थामे हुए हैं. उनकी शादी 27 दिसंबर 2003 को हुई थी और उनके दो बच्चे—एक बेटा और एक बेटी हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
10 पैसे के शेयर ने निवेशकों को बनाया करोड़पति! 1 लाख के बना दिए 25 करोड़, दिया बंपर रिटर्न
10 पैसे के शेयर ने निवेशकों को बनाया करोड़पति! 1 लाख के बना दिए 25 करोड़, दिया बंपर रिटर्न
Dileep Raj Passed Away: कौन थे दिलीप राज? 48 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, हार्ट अटैक से गई कन्नड़ एक्टर की जान
Dileep Raj Passed Away: कौन थे दिलीप राज? 48 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, हार्ट अटैक से गई कन्नड़ एक्टर की जान
लखनऊ यूनिवर्सिटी से B.Com, विदेश से MBA की डिग्री... जानें मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे Prateek Yadav का एजुकेशन प्रोफाइल
लखनऊ यूनिवर्सिटी से B.Com, विदेश से MBA की डिग्री... जानें मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे Prateek Yadav का एजुकेशन प्रोफाइल
Emotionally Mature: इमोशनली मैच्योर लोगों में होती हैं ये 6 आदतें, इन्हें समझना है मुश्किल! 
Emotionally Mature: इमोशनली मैच्योर लोगों में होती हैं ये 6 आदतें, इन्हें समझना है मुश्किल!
Numerology: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं बेहद रोमांटिक, रिश्ते में भर देती हैं प्यार!
Numerology: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं बेहद रोमांटिक, रिश्ते में भर देती हैं प्यार!
MORE
Advertisement
धर्म
Bada Mangal 2026: दूसरा बड़ा मंगल आज, जानें हनुमान जी की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त, विधि, मंत्र और उपाय
दूसरा बड़ा मंगल आज, जानें हनुमान जी की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त, विधि, मंत्र और उपाय
नाम का पहला अक्षर A है? जानिए क्यों ऐसे लोग करियर में तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन रिश्तों में झेलते हैं सबसे ज्यादा दबाव
नाम का पहला अक्षर A है? जानिए क्यों ऐसे लोग करियर में तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन रिश्तों में झेलते हैं सबसे ज्यादा दबाव
Today Horoscope 12 May 2026: कर्क और कुंभ वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कुंभ वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Vat Savitri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ पर क्यों लपेटा जाता है कच्चा सूत, जानें इसका धार्मिक महत्व
वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ पर क्यों लपेटा जाता है कच्चा सूत, जानें इसका धार्मिक महत्व
Somnath Temple: सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी की मौजूदगी में हुआ कुंभाभिषेक, जानिए कैसे होती है ये विशिष्ट पूजा
सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी की मौजूदगी में हुआ कुंभाभिषेक, जानिए कैसे होती है ये विशिष्ट पूजा
MORE
Advertisement