'Shameless With Lilly Singh’ सीजन 3 की हो रही है वापसी, Abhishek Bachchan से Kajol तक, बड़े सितारों के खुलेंगे राज!

Lilly Singh Podcast Shameless: एक्ट्रेस, राइटर और प्रोड्यूसर लिली सिंह एक बार फिर अपने पॉपुलर पॉडकास्ट ‘शेमलेस विद लिली सिंह’ के तीसरे सीजन के साथ वापसी कर रही हैं. इस नए सीजन में अभिषेक बच्चन, काजोल समेत कई बॉलीवुड सितारे शामिल होंगे..

Lilly Singh Podcast Shameless: एक्ट्रेस, राइटर और प्रोड्यूसर लिली सिंह एक बार फिर अपने पॉपुलर पॉडकास्ट ‘शेमलेस विद लिली सिंह’ के तीसरे सीजन के साथ वापसी कर रही हैं. इस बार उनका शो पहले से ज्यादा खास और देसी अंदाज में नजर आएगा. इस नए सीजन में अभिषेक बच्चन, काजोल समेत कई बॉलीवुड सितारे शामिल होंगे, जहां वे अपनी जिंदगी से जुड़े दिलचस्प किस्से और अनसुनी बातें साझा करते नजर आएंगे.

बता दें कि इसबार लिली सिंह दुनियाभर में 4 करोड़ से भी ज्यादा दिलों को जीतने के बाद अपनी जड़ों की ओर रुख किया है. इस बार का 'शेमलेस' का नया सीजन पूरी तरह से भारत में शूट हुआ है. लिली सिंह के इस नए पॉडकास्ट में बॉलीवुड के बड़े-बड़े दिग्गज अपनी चमक-धमक वाली लाइफ के पीछे छिपे संघर्ष और असली कहानियों को बेबाकी से शेयर करेंगे.

शो में कौन-कौन होगा शामिल?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, लिली सिंह के इस सीजन की गेस्ट लिस्ट किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है. क्योंकि इस बार लिली सिंह के साथ 'शेमलेस' बातें करने के लिए अभिषेक बच्चन, काजोल, अनिल कपूर, कृति सैनन, टाइगर श्रॉफ, नोरा फतेही, शेफाली शाह, कल्कि कोचलिन, सान्या मल्होत्रा और ईशान खट्टर जैसे वर्सेटाइल एक्टर्स कुर्सी संभालने वाले हैं.

यह भी पढ़ें: 'लता दीदी की आवाज सुनकर बड़ी हुई हूं, वो न होतीं तो मैं यहां न होती..' श्रेया घोषाल ने रिवील किया सफलता का राज

क्या है इस नए शो का मकसद?

बता दें कि लिली सिंह अमेरिकी लेट-नाइट टीवी शो होस्ट करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बनकर इतिहास रच चुकी हैं, वह इस पॉडकास्ट के जरिए एक बड़ा बदलाव लाना चाहती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका यह शो उनके एनजीओ 'यूनिकॉर्न आइलैंड फंड' के सहयोग से बना है, जो महिलाओं और लड़कियों को समाज में बेहतर अवसर और पहचान दिलाने के लिए काम करता है.

पिछले सीजन में इन सितारों की दिखी थी चमक

बता दें कि इसके पहले के सीजन में करण जौहर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, नीना गुप्ता और बादशाह जैसे सितारों को बिल्कुल नए अंदाज में देखा गया था. बताया जा रहा है कि इस बार ये सिलसिला और भी गहरा और दिलचस्प होने वाला है.

कहां और कैसे देख सकते हैं शो

आप अपने पसंदीदा सितारों की लाइफ में पर्दे के पीछे के राज जनाना चाहते हैं तो इस शो को देखने के लिए तैयार हो जाइए. इस नए शो को आप यूट्यूब, स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट में देख सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से