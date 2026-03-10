FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
LPG Supply के लिए सरकार ने लागू किया एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, जानें ये ESMA से कैसे अलग है

LPG Supply के लिए सरकार ने लागू किया एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, जानें ये ESMA से कैसे अलग है

'Shameless With Lilly Singh’ सीजन 3 की हो रही है वापसी, Abhishek Bachchan से Kajol तक, बड़े सितारों के खुलेंगे राज!

'Shameless With Lilly Singh’ सीजन 3 की हो रही है वापसी, Abhishek Bachchan से Kajol तक, बड़े सितारों के खुलेंगे राज!

Healthy Microbiome: फिट बॉडी - शार्प माइंड का राज है ‘हेल्दी माइक्रोबायोम’, जानिए क्यों है इतना जरूरी 

Healthy Microbiome: फिट बॉडी - शार्प माइंड का राज है ‘हेल्दी माइक्रोबायोम’, जानिए क्यों है इतना जरूरी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Instagram Reels से हर महीने 30,000 रुपये कमाने का है सपना तो सिर्फ Views नहीं ये तरीके अपनाने से होगी बंपर कमाई

Instagram Reels से हर महीने 30,000 रुपये कमाने का है सपना तो सिर्फ Views नहीं ये तरीके अपनाने से होगी बंपर कमाई

Chaitra Amavasya 2026: चैत्र अमावस्या पर गलती से भी न करें ये काम नहीं तो पीछे पड़ जाएंगी परेशानियां, हर काम में आएगी बाधा

चैत्र अमावस्या पर गलती से भी न करें ये काम नहीं तो पीछे पड़ जाएंगी परेशानियां, हर काम में आएगी बाधा

दुनिया में छुट्टियां बिताने के लिए किन देशों को सबसे ज्यादा चुनते हैं लोग? जानिए टॉप 6 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भारत कहां करता है स्टैंड  

दुनिया में छुट्टियां बिताने के लिए किन देशों को सबसे ज्यादा चुनते हैं लोग? जानिए टॉप 6 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भारत कहां करता है स्टैंड

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

'Shameless With Lilly Singh’ सीजन 3 की हो रही है वापसी, Abhishek Bachchan से Kajol तक, बड़े सितारों के खुलेंगे राज!

Lilly Singh Podcast Shameless: एक्ट्रेस, राइटर और प्रोड्यूसर लिली सिंह एक बार फिर अपने पॉपुलर पॉडकास्ट ‘शेमलेस विद लिली सिंह’ के तीसरे सीजन के साथ वापसी कर रही हैं. इस नए सीजन में अभिषेक बच्चन, काजोल समेत कई बॉलीवुड सितारे शामिल होंगे..

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Mar 10, 2026, 02:13 PM IST

'Shameless With Lilly Singh’ सीजन 3 की हो रही है वापसी, Abhishek Bachchan से Kajol तक, बड़े सितारों के खुलेंगे राज!

Lilly Singh Podcast Shameless 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Lilly Singh Podcast Shameless: एक्ट्रेस, राइटर और प्रोड्यूसर लिली सिंह एक बार फिर अपने पॉपुलर पॉडकास्ट ‘शेमलेस विद लिली सिंह’ के तीसरे सीजन के साथ वापसी कर रही हैं. इस बार उनका शो पहले से ज्यादा खास और देसी अंदाज में नजर आएगा. इस नए सीजन में अभिषेक बच्चन, काजोल समेत कई बॉलीवुड सितारे शामिल होंगे, जहां वे अपनी जिंदगी से जुड़े दिलचस्प किस्से और अनसुनी बातें साझा करते नजर आएंगे.

बता दें कि इसबार लिली सिंह दुनियाभर में 4 करोड़ से भी ज्यादा दिलों को जीतने के बाद अपनी जड़ों की ओर रुख किया है. इस बार का 'शेमलेस' का नया सीजन पूरी तरह से भारत में शूट हुआ है. लिली सिंह के इस नए पॉडकास्ट में बॉलीवुड के बड़े-बड़े दिग्गज अपनी चमक-धमक वाली लाइफ के पीछे छिपे संघर्ष और असली कहानियों को बेबाकी से शेयर करेंगे. 

शो में कौन-कौन होगा शामिल?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, लिली सिंह के इस सीजन की गेस्ट लिस्ट किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है. क्योंकि इस बार लिली सिंह के साथ 'शेमलेस' बातें करने के लिए अभिषेक बच्चन, काजोल, अनिल कपूर, कृति सैनन, टाइगर श्रॉफ, नोरा फतेही, शेफाली शाह, कल्कि कोचलिन, सान्या मल्होत्रा और ईशान खट्टर जैसे वर्सेटाइल एक्टर्स कुर्सी संभालने वाले हैं.

यह भी पढ़ें:  'लता दीदी की आवाज सुनकर बड़ी हुई हूं, वो न होतीं तो मैं यहां न होती..' श्रेया घोषाल ने रिवील किया सफलता का राज

क्या है इस नए शो का मकसद?

बता दें कि लिली सिंह अमेरिकी लेट-नाइट टीवी शो होस्ट करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बनकर इतिहास रच चुकी हैं, वह इस पॉडकास्ट के जरिए एक बड़ा बदलाव लाना चाहती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका यह शो उनके एनजीओ 'यूनिकॉर्न आइलैंड फंड' के सहयोग से बना है, जो महिलाओं और लड़कियों को समाज में बेहतर अवसर और पहचान दिलाने के लिए काम करता है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lilly Singh (@lilly)

पिछले सीजन में इन सितारों की दिखी थी चमक

बता दें कि इसके पहले के सीजन में करण जौहर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, नीना गुप्ता और बादशाह जैसे सितारों को बिल्कुल नए अंदाज में देखा गया था. बताया जा रहा है कि इस बार ये सिलसिला और भी गहरा और दिलचस्प होने वाला है.

कहां और कैसे देख सकते हैं शो 

आप अपने पसंदीदा सितारों की लाइफ में पर्दे के पीछे के राज जनाना चाहते हैं तो इस शो को देखने के लिए तैयार हो जाइए. इस नए शो को आप यूट्यूब, स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट में देख सकते हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Instagram Reels से हर महीने 30,000 रुपये कमाने का है सपना तो सिर्फ Views नहीं ये तरीके अपनाने से होगी बंपर कमाई
Instagram Reels से हर महीने 30,000 रुपये कमाने का है सपना तो सिर्फ Views नहीं ये तरीके अपनाने से होगी बंपर कमाई
Chaitra Amavasya 2026: चैत्र अमावस्या पर गलती से भी न करें ये काम नहीं तो पीछे पड़ जाएंगी परेशानियां, हर काम में आएगी बाधा
चैत्र अमावस्या पर गलती से भी न करें ये काम नहीं तो पीछे पड़ जाएंगी परेशानियां, हर काम में आएगी बाधा
दुनिया में छुट्टियां बिताने के लिए किन देशों को सबसे ज्यादा चुनते हैं लोग? जानिए टॉप 6 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भारत कहां करता है स्टैंड  
दुनिया में छुट्टियां बिताने के लिए किन देशों को सबसे ज्यादा चुनते हैं लोग? जानिए टॉप 6 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भारत कहां करता है स्टैंड
Numerology: चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग के बेहद शातिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, इनसे रखनी चाहिए 4 कदम की दूरी
चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग के बेहद शातिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, इनसे रखनी चाहिए 4 कदम की दूरी
ये भारत की सबसे ऊंची और सबसे गहरी जगह? कहीं आसमान छू रहा पर्वत तो कहीं समुद्र से भी नीचे हो रही खेती
ये भारत की सबसे ऊंची और सबसे गहरी जगह? कहीं आसमान छू रहा पर्वत तो कहीं समुद्र से भी नीचे हो रही खेती
MORE
Advertisement
धर्म
Chaitra Navratri 2026: किस दिन शुरू हो रही चैत्र नवरात्रि? जानिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और नौ दिनों का पूरा पूजा कैलेंडर
किस दिन शुरू हो रही चैत्र नवरात्रि? जानिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और नौ दिनों का पूरा पूजा कैलेंडर
Horoscope 9 March: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें सोमवार का राशिफल
Horoscope 9 March: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें सोमवार का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग चुपचाप बनाते हैं अपनी जीत की रणनीति, विपरीत हालात में भी बदल देते हैं किस्मत का रुख
इन तारीखों पर जन्मे लोग चुपचाप बनाते हैं अपनी जीत की रणनीति, विपरीत हालात में भी बदल देते हैं किस्मत का रुख
इन मर्दों की दो पत्नियां होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, शरीर के ये निशान देते हैं लव लाइफ में ट्विस्ट का संकेत
इन मर्दों की दो पत्नियां होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, शरीर के ये निशान देते हैं लव लाइफ में ट्विस्ट का संकेत
Amavasya in March: 17 या 18 मार्च किस दिन है चैत्र अमावस्या? क्या करें इस दिन दान और सौभाग्य का कौन सा उपाय आएगा काम
17 या 18 मार्च किस दिन है चैत्र अमावस्या? इस दिन क्या करें दान और सौभाग्य के लिए कौन सा उपाय आएगा काम
MORE
Advertisement