शाहरुख़ खान की बेटी सुहाना क्या किसान हैं? अलीबाग की 12.91 करोड़ की जमीन खरीद की असली कहानी क्या है?  

एंटरटेनमेंट
Suhana Khan Alibaug Land Purchase Case: शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान अलीबाग जमीन खरीद मामले में मुश्किल में फंस गई हैं. क्या सच में सुहाना ने किसान बनकर खरीदी 12.91 करोड़ रुपये की जमीन? असली मामला क्या है? चलिए जानें.
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की इकलौती बेटी सुहाना खान इस समय चर्चा में हैं. वह न तो किसी फ़िल्म में नज़र आने वाली हैं और न ही किसी और प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं. सुहाना खान ज़मीन घोटाले के एक मामले की वजह से चर्चा में हैं. इस मामले में सुहाना खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं. आइए विस्तार से जानते हैं कि आख़िर मामला क्या है...
क्या है विवाद
शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान द्वारा रायगढ़ जिले के अलीबाग में करोड़ों रुपये की कृषि भूमि खरीदने की खबर है . हालाँकि, इस ज़मीन खरीद मामले पर सवाल उठ रहे हैं. महाराष्ट्र राज्य के कानून के अनुसार , केवल किसान ही कृषि भूमि खरीद सकते हैं. इसी तरह, सुहाना खान भी खुद को किसान बताकर ज़मीन खरीदने के कारण विवादों में घिर गई हैं. इस बीच, कयास लगाए जा रहे हैं कि जाँच के बाद ज़मीन का समझौता रद्द किया जा सकता है या उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है. आरोप है कि सुहाना ने बिना अनुमति के इस जमीन को खरीदा और दस्तावेजों में खुद को किसान दिखाया. यह जमीन देजा वू प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत की गई, जिस कंपनी में गौरी खान की मां और भाभी डायरेक्टर हैं.
22 करोड़ रुपये में खरीदी गईं दो जमीनें
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस लेन-देन में सुहाना को किसान बताया गया था, लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इस लेन-देन को लेकर नोटिस जारी कर दिया है. 2023 में मिले दस्तावेजों के मुताबिक, सुहाना ने अलीबाग में करीब 12 करोड़ 91 लाख रुपये में जमीन खरीदी थी, जो डेजा वू फार्म प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड थी.
सुहाना द्वारा खरीदी गई भूमि कृषि के लिए आरक्षित थी
सुहाना ने मुंबई के अलीबाग स्थित थल गाँव में ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा खरीदा था . यह ज़मीन सरकार द्वारा कृषि के लिए आरक्षित थी, जिस पर केवल किसान ही खेती कर सकते हैं. सुहाना ने गाँव में यह ज़मीन तीन बहनों, अंजलि, रेखा और प्रिया से खरीदी थी. इन तीनों बहनों को यह ज़मीन अपने माता-पिता से विरासत में मिली थी.
लाखों रुपये का स्टाम्प शुल्क चुकाया गया
सुहाना खान ने जब यह ज़मीन खरीदी थी, तो उन्होंने इसके लिए लगभग 77.46 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी भी चुकाई थी. अब इस मामले की जाँच चल रही है. अधिकारियों ने अलीबाग के तहसीलदार से इस मामले में रिपोर्ट माँगी है. उप-ज़िला मजिस्ट्रेट ने भी इस मामले की जाँच के आदेश दिए हैं.
अलीबाग तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी गई
अब इस मामले में अलीबाग तहसीलदार से निष्पक्ष जांच रिपोर्ट मांगी गई है, जिसका आदेश रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर ने जारी किया है. सुहाना खान ने कथित तौर पर इसी क्षेत्र में एक और प्रॉपर्टी खरीदी है, जिसकी कीमत 9.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इस प्रकार, दोनों प्रॉपर्टी की कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपये होगी.
नहीं आया कोई बयान
यह विवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र में कृषि भूमि खरीदने के लिए व्यक्ति का किसान होना आवश्यक है. सुहाना खान के मामले में, यह सवाल उठ रहा है कि क्या उन्होंने वास्तव में किसान होने का प्रमाण दिया था या नहीं. इस मामले में अभी तक सुहाना खान या शाहरुख खान की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है.
