IMDb पर छाई शाहरुख खान की 350 करोड़ी फिल्म, रिलीज से पहले ही बनाया बड़ा रिकॉर्ड, जान लें नाम

शाहरुख खान की फिल्म अपकमिंग फिल्म ने रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड बना लिया है. यह 2026 की सबसे अधिक प्रतीक्षित भारतीय फिल्म बन गई है, जिसमें सुहाना खान भी नजर आएंगी.

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान एक बार फिर बड़े पर्दे पर दहशत मचाने के लिए तैयार हैं. उनकी आने वाली फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह है. फिल्म अभी शूटिंग के दौर में है, लेकिन इसने इंटरनेट मूवी डेटाबेस पर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसने साल 2026 की अन्य सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है.

शाहरुख खान की कौन सी फिल्म ने रिलीज से पहले ही मचाया धमाल

दरअसल, हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' की. ये फिल्म शाहरुख खान के लिए बेहद खास है क्योंकि किंग में वह अपनी बेटी सुहाना खान के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुहाना फिल्म में शाहरुख के 'स्टूडेंट' की भूमिका निभा रही हैं, जबकि शाहरुख एक खतरनाक 'असासिन' के रोल में नजर आएंगे.

IMDb की 'मोस्ट एंटीसिपेटेड' लिस्ट में टॉप पर

हाल ही में IMDb ने साल 2026 की सबसे ज्यादा प्रतीक्षित भारतीय फिल्मों की सूची जारी की है. इस लिस्ट में शाहरुख खान की 'किंग' नंबर 1 के पायदान पर काबिज है. इसने रणबीर कपूर की 'रामायण' और प्रभास की 'स्पिरिट' जैसी मेगा-बजट फिल्मों को भी पछाड़ दिया है. यह रैंकिंग दुनिया भर के 25 करोड़ से अधिक मासिक विजिटर्स के पेज व्यूज पर आधारित है.

'किंग' का विशाल बजट और एक्शन

खबरों की मानें तो 'किंग' का बजट लगभग ₹350 करोड़ है. इसे भारत की अब तक की सबसे महंगी एक्शन फिल्मों में से एक माना जा रहा है. फिल्म में 6 बड़े एक्शन सीक्वेंस होंगे जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शूट किया जा रहा है.

फिल्म का निर्देशन सुजॉय घोष कर रहे हैं, जबकि सिद्धार्थ आनंद (पठान फेम) इसके निर्माता हैं. सिद्धार्थ आनंद ने इस रिकॉर्ड पर खुशी जाहिर करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, "वाह! थोड़ा और मोटिवेशन कभी बुरा नहीं होता."

विलेन के रूप में अभिषेक बच्चन

फिल्म में एक और बड़ा सरप्राइज अभिषेक बच्चन हैं. वह इस फिल्म में मुख्य विलेन की भूमिका निभाएंगे. शाहरुख और अभिषेक की जोड़ी को लंबे समय बाद एक साथ देखना फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगा. हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन चर्चा है कि फिल्म 2026 की ईद या जन्माष्टमी के आसपास रिलीज हो सकती है. शाहरुख का 'किंग' लुक और उनके वायरल डायलॉग्स ने पहले ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है.

