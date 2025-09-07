एक्टिंग ही नहीं पढ़ाई में भी बादशाह थे शाहरुख! पास की थी ये मुश्किल परीक्षा

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान न केवल अभिनय में बल्कि पढ़ाई में भी अच्छे थे; उन्होंने आईआईटी प्रवेश परीक्षा पास की और दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया से अपनी शिक्षा पूरी

बी-टाउन के बादशाह कहे जाने वाले अभिनेता शाहरुख खान अपनी फिल्मों से पूरी दुनिया में धूम मचा रहे हैं. उनकी फिल्में न केवल भारत में, बल्कि सात समंदर पार भी लोकप्रिय हैं और बड़ी संख्या में देखी जाती हैं. शाहरुख के प्रशंसक पूरी दुनिया में फैले हुए हैं. उनकी लोकप्रियता का कारण उनका अभिनय है! शाहरुख अभिनय में इतने निपुण हैं कि एक मध्यमवर्गीय परिवार का लड़का आज अभिनय के क्षेत्र में राज कर रहा है, जो बहुत बड़ी बात है. सबसे अच्छी बात यह है कि शाहरुख न केवल अभिनय में अच्छे थे, बल्कि शिक्षा में भी अव्वल थे.

शाहरुख की पढ़ाई और आईआईटी परीक्षा

इस बीच, शाहरुख का एक पुराना इंटरव्यू चर्चा में है. इसमें उन्होंने अपनी शिक्षा के सफर के बारे में बात की है. वे कहते हैं, "जब मैं स्कूल में था, तब मैं विज्ञान पढ़ रहा था. मेरी माँ चाहती थीं कि मैं आईआईटी प्रवेश परीक्षा पास करूँ और मैंने पास कर लिया. उसके बाद, मेरी माँ का सपना था कि मैं अर्थशास्त्र पढ़ूँ."

दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया से पूरी करी पढ़ाई

शाहरुख ने दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की. उसके बाद उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की. इस इंटरव्यू में शाहरुख ने बताया कि उनके घर में उनके विचार स्वतंत्र थे. उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार था. दोनों भाई-बहनों को कभी भी ऐसा करने या वैसा करने के लिए मजबूर नहीं किया गया.

मां का सपना और शाहरुख की मेहनत

शाहरुख अपने बच्चों की परवरिश वैसे ही करना चाहते थे जैसे उनके माता-पिता ने उनकी परवरिश की. उनका कहना है, "माता-पिता को आपको मजबूर नहीं करना चाहिए, न ही उन्हें आपसे डरना चाहिए, बल्कि आपका सम्मान करना चाहिए...

एक्टिंग में सफलता की शुरुआत

" इस बीच, शाहरुख पठान, जवान और डंकी में नज़र आए. शाहरुख जल्द ही अपनी बेटी के साथ एक फिल्म में नज़र आएंगे. शाहरुख खान के प्रशंसक इस फिल्म को देखने के लिए काफी उत्साहित हैं.

