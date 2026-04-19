बॉडीगार्ड नहीं, इन्हें अपना 'बड़ा आर्यन' मानते हैं किंग खान.. भावुक कर देगा Shah Rukh Khan का ये दरियादिली अंदाज

Shahrukh Khan Untold Story: शाहरुख खान न केवल पर्दे पर 'किंग ऑफ रोमांस' हैं, बल्कि असल जिंदगी में भी उनका दिल सोने का है. 'हिंदी रश' पॉडकास्ट के जरिए सामने आया यह किस्सा उनके और उनके बॉडीगार्ड के बीच के एक बेहद खास और भावुक रिश्ते को बयां करता है.

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान अपनी सफलता के साथ-साथ अपने व्यवहार और दरियादिली के लिए भी जाने जाते हैं. अक्सर उनके साथ साये की तरह रहने वाले उनके सुरक्षाकर्मियों की खबरें आती रहती हैं, लेकिन हाल ही में 'Hindi Rush' पॉडकास्ट में साझा किया गया एक किस्सा प्रशंसकों का दिल जीत रहा है. यह कहानी बताती है कि शाहरुख अपने करीबियों को कितना सम्मान और प्रेम देते हैं. दरअसल, शाहरुख खान अपने सुरक्षाकर्मी को केवल कर्मचारी नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा मानते हैं.

बेटे जैसा दर्जा और 'बड़ा आर्यन' का नाम

पॉडकास्ट के दौरान यह खुलासा हुआ कि शाहरुख खान अपने बॉडीगार्ड के प्रति कितने सुरक्षात्मक और स्नेही हैं. सालों से उनके साथ काम कर रहे उनके भरोसेमंद सुरक्षाकर्मी को वे केवल एक कर्मचारी नहीं बल्कि अपने परिवार का अभिन्न सदस्य मानते हैं. एक खास मौके पर शाहरुख ने उन्हें 'मेरा बड़ा आर्यन' कहकर पुकारा. बता दें कि आर्यन शाहरुख के बड़े बेटे का नाम है, और अपने बॉडीगार्ड को यह दर्जा देना उनके बीच के अटूट विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव को साबित करता है.

कर्मचारी नहीं, परिवार की तरह देखभाल

शाहरुख खान के बारे में कहा जाता है कि वे अपने घर के स्टाफ और सिक्योरिटी टीम की जरूरतों का पूरा ख्याल रखते हैं. पॉडकास्ट में बताया गया कि किंग खान का मानना है कि जो लोग उनकी सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, वे उनके परिवार से कम नहीं हैं. आर्यन खान के जेल प्रकरण के दौरान भी यह देखा गया था कि उनके बॉडीगार्ड किस तरह मजबूती से परिवार के साथ खड़े रहे थे.

फैंस हुए भावुक

जैसे ही यह बात सोशल मीडिया पर वायरल हुई, फैंस शाहरुख की सादगी और विनम्रता की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए. लोगों का कहना है कि एक ग्लोबल सुपरस्टार होने के बावजूद अपने स्टाफ को अपने सगे बेटे का नाम देना शाहरुख की महानता को दर्शाता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से