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शाहरुख खान बने देश के सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी! नंबर 1 से खिसके विराट कोहली; टॉप 10 में देखें कौन-कहां?

Shahrukh Khan Brand Value: शाहरुख खान ने विराट कोहली को पछाड़कर देश के सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी का खिताब अपने नाम कर लिया है. चलिए हम आपको टॉप 10 ब्रांड वैल्यू लिस्ट के बारे में बताते हैं कि रणवीर सिंह, आलिया भट्ट और अन्य सितारों की क्या है पोजीशन.

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Pragya Bharti

Updated : Aug 07, 2026, 12:18 PM IST

शाहरुख खान बने देश के सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी! नंबर 1 से खिसके विराट कोहली; टॉप 10 में देखें कौन-कहां?

Image Credit - AI

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Shahrukh Khan Brand Value: भारतीय सिनेमा और खेल जगत के सितारे की ब्रांड वैल्यू को लेकर एक ताजा रिपोर्ट जारी हुई है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है. दरअसल, बॉलीवुड के 'किंग' शाहरुख खान ने देश के सबसे महंगे और वैल्युएबल सेलिब्रिटी का ताज अपने सिर पर सजा लिया है. ब्लॉकबस्टर फिल्मों की सफलता और दुनिया में विज्ञापनों की बढ़ती मांग के दम पर किंग खान ने यह ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है. इस फेरबदल में सिर्फ नंबर 1 की कुर्सी नहीं बदली है, बल्कि टॉप 10 की इस प्रतिष्ठित सूची में कई बड़े उलटफेर भी देखने को मिले हैं. आइए विस्तार से जानते हैं कि किस सितारे ने इस रेस में बाजी मारी है और कौन किस पायदान पर खड़ा है.

शाहरुख खान ने हासिल किया नंबर 1 पोजीशन

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के लिए पिछला कुछ समय शानदार रहा है. बॉक्स ऑफिस पर बैक-टू-बैक बड़ी सफलताएं देने के बाद उनकी व्यावसायिक मांग आसमान छू रही है. विज्ञापनों के मोर्चे पर भी उनका दबदबा काफी बढ़ गया है, जिससे उनके पोर्टफोलियो में कई नए ब्रांड शामिल हुए हैं. पिछले साल इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर रहने वाले शाहरुख ने अब सीधे पहले पायदान पर कब्जा जमा लिया है और वह देश के सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी बन चुके हैं.

दूसरे स्थान पर कौन है?

इस साल की रिपोर्ट का सबसे बड़ा चौंकाने वाला पहलू यह रहा है कि अभिनेता रणवीर सिंह ने बेहतरीन छलांग लगाते हुए सीधे दूसरा स्थान हासिल कर लिया है. अपनी हालिया फिल्म धुरंधर और उसकी फ्रेंचाइजी की बंपर सफलता के बाद उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़कर 162.9 मिलियन डॉलर पर पहुंच गई है. इस शानदार बढ़त के चलते उन्होंने पिछले साल शीर्ष पर टिकने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है.

तीसरे स्थान पर कौन हैं?

विराट कोहली 158.4 मिलियन डॉलर की वैल्यू के साथ फिसलकर तीसरे पायदान पर आ गए हैं, जो कि पहले पोजीशन पर थे.

देश के टॉप 10 वैल्यूएबल सेलिब्रिटी में कौन-कौन? (Top 10 most valuable celebrity in India)

कैलकुलेशन और मार्केट डिमांड के आधार पर तैयार की गई इस टॉप टेन सूची में अभिनेत्रियों और अन्य अभिनेताओं का जलवा भी बरकरार है- 

रैंक (Rank) सेलिब्रिटी का नाम (Celebrity Name) क्षेत्र (Profession) ब्रांड वैल्यू (Brand Value / Details)
पहला स्थान शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) फिल्म (Bollywood) ब्रैंड वैल्यू की लिस्ट में सबसे ऊपर
दूसरा स्थान रणवीर सिंह (Ranveer Singh) फिल्म (Bollywood) 'धुरंधर' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद दूसरे पायदान पर
तीसरा स्थान विराट कोहली (Virat Kohli) क्रिकेट (Cricket) 158.4 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू
चौथा स्थान सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) क्रिकेट (Cricket) मजबूत पकड़ और उच्च रैंकिंग
पांचवां स्थान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) क्रिकेट (Cricket) आलिया भट्ट से आगे पांचवें पायदान पर
छठा स्थान आलिया भट्ट (Alia Bhatt) फिल्म (Bollywood) 93.9 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू
सातवां स्थान दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) फिल्म (Bollywood) 89.2 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू
आठवां स्थान ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) फिल्म (Bollywood) 99.9 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू
नौवां स्थान अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) फिल्म (Bollywood) 80.8 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू
दसवां स्थान अक्षय कुमार (Akshay Kumar) फिल्म (Bollywood) 80 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू

यह ताजा रिपोर्ट साफ दर्शाती है कि मनोरंजन और खेल जगत के सितारे अपनी लोकप्रियता के दम पर बिजनेस वर्ल्ड में किस कदर अपनी साख मजबूत कर रहे हैं.

 

 

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