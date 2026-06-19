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Shahid Kapoor Best Movies: कभी सिरफिरा आशिक, तो कभी योद्धा.. शाहिद कपूर की इन 7 फिल्मों ने बनाया उन्हें सुपरस्टार

बॉलीवुड में अपनी वर्सटाइल एक्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले शाहिद कपूर ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक यादगार किरदार निभाए हैं. कभी एक मासूम प्रेमी के रूप में दर्शकों का दिल जीता, तो कभी 'कबीर सिंह' जैसे किरदार से स्क्रीन पर आग लगा दी. आइए नजर डालते हैं शाहिद कपूर के करियर की उन 7 फिल्मों पर यहां..

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Pragya Bharti

Updated : Jun 19, 2026, 05:59 PM IST

Shahid Kapoor Best Movies: कभी सिरफिरा आशिक, तो कभी योद्धा.. शाहिद कपूर की इन 7 फिल्मों ने बनाया उन्हें सुपरस्टार

Image Credit: AI, IMDb

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बॉलीवुड में अपनी वर्सटाइल एक्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले शाहिद कपूर ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक यादगार किरदार निभाए हैं. 'कॉकटेल 2' की हालिया रिलीज के साथ, जहां वे फिर से दर्शकों को अपना दीवाना बना रहे हैं, वहीं उनके अब तक के सफर पर नजर डालना भी दिलचस्प है. कभी एक मासूम प्रेमी के रूप में दर्शकों का दिल जीता, तो कभी दमदार किरदारों से स्क्रीन पर आग लगा दी. आइए जानते हैं उनके करियर की उन 7 फिल्मों के बारे में, जिन्होंने उन्हें इंडस्ट्री का एक बड़ा स्टार बना दिया.

कमीने

यह फिल्म शाहिद के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई. इसमें गुड्डू और चार्ली के डबल रोल में शाहिद ने जिस तरह से हकलाने और तुतलाने के लहजे को पकड़ा, उसने उनकी 'चॉकलेटी बॉय' वाली इमेज को पूरी तरह तोड़कर रख दिया.

जब वी मेट

एक कल्ट क्लासिक फिल्म, जिसमें शाहिद ने आदित्य कश्यप का किरदार निभाया. फिल्म में करीना कपूर के चुलबुले अंदाज के सामने शाहिद का शांत और ठहराव वाला अभिनय आज भी दर्शकों के दिलों में बसा है.

हैदर

विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने शाहिद को एक मंझे हुए अभिनेता के रूप में स्थापित किया. एक कश्मीरी युवक की मानसिक और शारीरिक पीड़ा को जिस बारीकी से उन्होंने पर्दे पर उतारा, उसके लिए उन्हें पहला फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवॉर्ड भी मिला.

उड़ता पंजाब

ड्रग्स के नशे में डूबे एक सनकी रॉकस्टार 'टॉमी सिंह' के रूप में शाहिद का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और उनकी पागलपन भरी एनर्जी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी. यह उनके करियर के सबसे प्रभावशाली किरदारों में गिना जाता है.

कबीर सिंह

इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने शाहिद को कमर्शियल सिनेमा का सबसे बड़ा स्टार बना दिया. एक सिरफिरे आशिक और शॉर्ट-टेम्पर्ड सर्जन के रूप में उनकी इंटेंस एक्टिंग ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए रिकॉर्ड बनाए.

पद्मावत

संजय लीला भंसाली की इस पीरियड ड्रामा में शाहिद ने 'महारावल रतन सिंह' के किरदार को बेहद गरिमा के साथ निभाया. भारी-भरकम स्टारकास्ट के बावजूद शाहिद की रॉयल स्क्रीन प्रेजेंस और मैच्योरिटी ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा.

विवाह

पारिवारिक ड्रामा में शाहिद कपूर ने एक आदर्श और संस्कारी पार्टनर 'प्रेम' का किरदार निभाया. उनके इस शर्मीले और सीधे-सादे अंदाज को परिवारों ने खूब पसंद किया, जिससे यह साबित हुआ कि वे हर तरह के जॉनर में फिट बैठते हैं.

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