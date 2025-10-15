शाहरुख खान की वायरल हुई 'सीक्रेट रील', क्या आर्यन खान के प्रोजेक्ट से है कोई कनेक्शन?

शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के प्रमोशन के लिए एक 'सीक्रेट रील' पोस्ट की है. इस रील को देखने के लिए फैंस को सीरीज़ के छठे एपिसोड से पासवर्ड ढूंढना होगा. यह भारत में Meta के साथ लॉन्च किया गया एक नया फीचर है.

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान एक बार फिर से सुर्खियों में हैं, और इस बार वजह है उनकी एक ख़ास 'सीक्रेट रील'. इस रील का सीधा कनेक्शन उनके बेटे आर्यन खान की सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के प्रमोशन से है. शाहरुख खान पिछले कुछ दिनों से अपने बेटे की इस सीरीज के प्रमोशन में सक्रिय रूप से बिजी हैं, और अब यह 'सीक्रेट रील' चर्चा का विषय बनी हुई है. दरअसल, किंग खान की यह रील एक ऐसी 'सीक्रेट रील' है, जिसे देखने के लिए फैंस को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है.

शाहरुख खान के सीक्रेट रील का क्या माजरा है?

शाहरुख खान ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो रील पोस्ट की, जिसे अनलॉक करने के लिए फैंस को एक पासवर्ड चाहिए. इस सीक्रेट रील का पासवर्ड आर्यन खान की सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के 6वें एपिसोड में छिपा हुआ है. पासवर्ड का ठिकाना जानने के बाद यह साफ़ हो जाता है कि यह 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का एक और अनूठा और क्रिएटिव प्रमोशन है.

कैसे अनलॉक करें सीक्रेट रील?

शाहरुख खान की इस सीक्रेट रील पोस्ट में लिखा है, ‘SRK की इस रील को अनलॉक करें.’ इसके साथ ही फैंस को पासवर्ड ढूंढने के लिए एक हिंट भी दिया गया है. हिंट में लिखा है कि पासवर्ड 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के एपिसोड 6 के 4.22 सेकेंड पर मिलेगा. इस पोस्ट के कैप्शन में शाहरुख खान ने लिखा, "एपिसोड्स तो बहुत हैं पर बिहाइंड द सीन्स (BTS) सिर्फ एक है."

Meta के साथ लॉन्च हुआ नया फीचर

जानकारी के अनुसार, इस फीचर के साथ भारत में यह पहली बार कोई रील शेयर की गई है. कई रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा जा रहा है कि शाहरुख खान ने Meta (इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी) के साथ मिलकर भारत में इस नए 'पासवर्ड प्रोटेक्टेड रील' फीचर को लॉन्च किया है, ताकि प्रमोशन को इंटरैक्टिव बनाया जा सके. यह मार्केटिंग का एक अभिनव तरीका है.

