SSC CGL Answer Key 2025: एसएससी सीजीएल की आंसर की पर अपडेट, ssc.gov.in पर ऐसे कर सकेंगे ऑब्जेक्शन

शाहरुख खान की वायरल हुई 'सीक्रेट रील', क्या आर्यन खान के प्रोजेक्ट से है कोई कनेक्शन?

Mental Health Risk: क्या रात में नींद नहीं आती या लगातार गुस्से में रहते हैं? यहां जानें मानसिक बीमारी के ये 7 बड़े संकेत

सिर्फ 18, 22 या 24 कैरेट में ही क्यों मिलता है Gold? जानें 19, 21 या 25 कैरेट में क्यों नहीं मिलता सोना

Diwali 2025: दिवाली पर मां लक्ष्मी की मूर्ति चुनते समय रखें इन 4 नियमों का ध्यान, घर में बरसेगी धन की देवी की कृपा

दिल्ली में किन शर्तों के साथ पटाखे जलाने की मिली इजाजत? जानें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर CM रेखा गुप्ता ने क्या कहा

Diwali 2025 in Delhi: इस बार पटाखों से मनेगी दिल्ली की दिवाली, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के लिए दी हरी झंडी

पिता के सपने को पूरा करने के लिए 9-10 घंटे की पढ़ाई, जानें 95वीं रैंक लाकर IPS बनने वालीं सृष्टि मिश्रा की कहानी

पैरों में दर्द या खिंचाव से चलना हो गया है मुश्किल तो समझ लें टांगों में ब्लड सर्कुलेशन है बाधित, इन संकेतों पर रखें नजर

'रहने दो रश्मिका, तुमसे न हो पाएगा..' पॉइजन बेबी गाने पर मलाइका अरोड़ा का तूफानी डांस देख बोले फैंस!

एंटरटेनमेंट

शाहरुख खान की वायरल हुई 'सीक्रेट रील', क्या आर्यन खान के प्रोजेक्ट से है कोई कनेक्शन?

शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के प्रमोशन के लिए एक 'सीक्रेट रील' पोस्ट की है. इस रील को देखने के लिए फैंस को सीरीज़ के छठे एपिसोड से पासवर्ड ढूंढना होगा. यह भारत में Meta के साथ लॉन्च किया गया एक नया फीचर है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 15, 2025, 12:30 PM IST

शाहरुख खान की वायरल हुई 'सीक्रेट रील', क्या आर्यन खान के प्रोजेक्ट से है कोई कनेक्शन?
बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान एक बार फिर से सुर्खियों में हैं, और इस बार वजह है उनकी एक ख़ास 'सीक्रेट रील'. इस रील का सीधा कनेक्शन उनके बेटे आर्यन खान की सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के प्रमोशन से है. शाहरुख खान पिछले कुछ दिनों से अपने बेटे की इस सीरीज के प्रमोशन में सक्रिय रूप से बिजी हैं, और अब यह 'सीक्रेट रील' चर्चा का विषय बनी हुई है. दरअसल, किंग खान की यह रील एक ऐसी 'सीक्रेट रील' है, जिसे देखने के लिए फैंस को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है.

शाहरुख खान के सीक्रेट रील का क्या माजरा है?

शाहरुख खान ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो रील पोस्ट की, जिसे अनलॉक करने के लिए फैंस को एक पासवर्ड चाहिए. इस सीक्रेट रील का पासवर्ड आर्यन खान की सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के 6वें एपिसोड में छिपा हुआ है. पासवर्ड का ठिकाना जानने के बाद यह साफ़ हो जाता है कि यह 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का एक और अनूठा और क्रिएटिव प्रमोशन है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shah Rukh Khan (@iamsrk)

कैसे अनलॉक करें सीक्रेट रील?

शाहरुख खान की इस सीक्रेट रील पोस्ट में लिखा है, ‘SRK की इस रील को अनलॉक करें.’ इसके साथ ही फैंस को पासवर्ड ढूंढने के लिए एक हिंट भी दिया गया है. हिंट में लिखा है कि पासवर्ड 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के एपिसोड 6 के 4.22 सेकेंड पर मिलेगा. इस पोस्ट के कैप्शन में शाहरुख खान ने लिखा, "एपिसोड्स तो बहुत हैं पर बिहाइंड द सीन्स (BTS) सिर्फ एक है."

यह भी पढ़ें- 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में इस लड़के ने दिया आर्यन खान का साथ, शाहरुख खान के लाडले की सीरीज यूं ही नहीं हुई हिट

Meta के साथ लॉन्च हुआ नया फीचर

जानकारी के अनुसार, इस फीचर के साथ भारत में यह पहली बार कोई रील शेयर की गई है. कई रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा जा रहा है कि शाहरुख खान ने Meta (इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी) के साथ मिलकर भारत में इस नए 'पासवर्ड प्रोटेक्टेड रील' फीचर को लॉन्च किया है, ताकि प्रमोशन को इंटरैक्टिव बनाया जा सके. यह मार्केटिंग का एक अभिनव तरीका है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App

