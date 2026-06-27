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Shahrukh Khan Secret: बीवी-बच्चे या पेरेंट्स नहीं.. तो कौन है वो, जिसकी तस्वीर हमेशा अपनी जेब में रखते हैं शाहरुख खान?

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Shahrukh Khan Secret: बीवी-बच्चे या पेरेंट्स नहीं.. तो कौन है वो, जिसकी तस्वीर हमेशा अपनी जेब में रखते हैं शाहरुख खान?

बॉलीवुड के किंग खान को इंडस्ट्री में 34 साल पूरे हो गए. ऐसे में, जानिए शाहरुख खान अपनी जेब में हमेशा कौन सी खास तस्वीर क्यों रखते हैं और इसके पीछे का सच क्या है.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 27, 2026, 12:55 PM IST

Shahrukh Khan Secret: बीवी-बच्चे या पेरेंट्स नहीं.. तो कौन है वो, जिसकी तस्वीर हमेशा अपनी जेब में रखते हैं शाहरुख खान?

Image Credit: AI

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बॉलीवुड के 'बादशाह' शाहरुख खान ने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर के शानदार 34 साल पूरे किए हैं. इस खास अवसर पर मंगलुरु में आयोजित एक भव्य फैन इवेंट में किंग खान ने अपनी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा राज खोला, जिसे सुनकर हर कोई भावुक हो गया.

किसकी तस्वीर हमेशा अपनी जेब में रखते हैं किंग खान?

इवेंट के दौरान शाहरुख खान ने अपनी जेब से एक बहुत ही पुरानी तस्वीर निकालकर प्रशंसकों को दिखाई. उन्होंने बेहद मजाकिया और भावुक अंदाज में कहा, "मेरे बचपन की यही एकमात्र तस्वीर है, जो मंगलुरु में खींची गई थी. इसमें मैं बिना कपड़ों के एक बाल्टी में बैठा हूं." शाहरुख ने बताया कि यह तस्वीर उनके जीवन का अहम हिस्सा है, जिसे वे हमेशा अपने पास रखना पसंद करते हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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मंगलुरु से है गहरा नाता

दिल्ली में जन्मे शाहरुख खान का जीवन का शुरुआती दौर मंगलुरु से जुड़ा है. उन्होंने अपने बचपन के शुरुआती पांच साल अपने नाना इफ्तिखार अहमद के साथ मंगलुरु में बिताए थे. यही कारण है कि यह शहर उनके दिल के बेहद करीब है. इवेंट में उन्होंने कन्नड़ भाषा में फैंस का अभिवादन करके सबका दिल जीत लिया.

'दीवाना' से 'किंग' तक का सफर

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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शाहरुख का 34 साल का यह सफर किसी फिल्म से कम नहीं है. उनकी पहली फिल्म 'दीवाना' का किस्सा भी बेहद दिलचस्प है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फिल्म के लिए पहले अरमान कोहली को चुना गया था. जब यह प्रोजेक्ट शाहरुख के पास आया, तो वे अन्य फिल्मों में व्यस्त थे, लेकिन कहानी सुनकर उन्होंने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया. तब उन्हें इस डेब्यू फिल्म के लिए 11 हजार रुपये साइनिंग अमाउंट और कुल 1.50 लाख रुपये फीस मिली थी.

जश्न और मस्ती

34 साल के जश्न को दोगुना करने के लिए शाहरुख ने अपने फैंस के साथ खूब मस्ती की. उन्होंने 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' से लेकर 'झूमे जो पठान' और 'छम्मक छल्लो' जैसे गानों पर अपने सिग्नेचर अंदाज में डांस किया.
शाहरुख खान की यह सादगी ही है, जो उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनाती है. चाहे वह आज के दौर के ब्लॉकबस्टर 'पठान' और 'जवान' हों या उनकी आने वाली फिल्म 'किंग', शाहरुख का सफर हमेशा इंस्पायरिंग रहा है.

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