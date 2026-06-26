FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
'ऐसी बातें अकेले में करनी चाहिए..' शाहरुख खान ने महिला फैन से क्यों कहा ऐसा? SRK का जवाब हुआ वायरल!

'ऐसी बातें अकेले में करनी चाहिए..' शाहरुख खान ने महिला फैन से क्यों कहा ऐसा? SRK का जवाब हुआ वायरल!

Tejas Mk1A vs J-10C: भारत का LCA या चीन का जे-10 सी लड़ाकू विमान, कौन है ज्यादा ताकतवर?

Tejas Mk1A vs J-10C: भारत का LCA या चीन का जे-10 सी लड़ाकू विमान, कौन है ज्यादा ताकतवर?

28 जून से शुरू होगा ZEE मीडिया के शो 'सच' का सीजन-3, डॉ. सुभाष चंद्रा निभाएंगे 'सारथी' की भूमिका

28 जून से शुरू होगा 'सच' का सीजन-3, डॉ. सुभाष चंद्रा निभाएंगे 'सारथी' की भूमिका

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर

वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हिंदी न्यूज़एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

'ऐसी बातें अकेले में करनी चाहिए..' शाहरुख खान ने महिला फैन से क्यों कहा ऐसा? SRK का जवाब हुआ वायरल!

मंगलुरु इवेंट के दौरान एक फैन ने कहा, 'पति से ज्यादा आपसे प्यार करती हूं', तो शाहरुख खान ने अपने निराले अंदाज में दिया मजेदार जवाब. देखें किंग खान का यह वायरल वीडियो.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jun 26, 2026, 04:10 PM IST

'ऐसी बातें अकेले में करनी चाहिए..' शाहरुख खान ने महिला फैन से क्यों कहा ऐसा? SRK का जवाब हुआ वायरल!

Image Credit: AI

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बॉलीवुड के 'किंग खान' यानी शाहरुख खान न केवल अपनी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अपनी हाजिरजवाबी के लिए भी मशहूर हैं. हाल ही में मंगलुरु में आयोजित एक इवेंट के दौरान शाहरुख ने कुछ ऐसा कहा कि वहां मौजूद हर कोई हंसी से लोटपोट हो गया.

महिला फैन का प्यार भरा इजहार

मंगलुरु में 'रोहन कॉर्पोरेशन' द्वारा आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में शाहरुख खान ने बेहद स्टाइलिश अंदाज में एंट्री की. ऑल-ब्लैक आउटफिट और सनग्लासेस में शाहरुख का अंदाज देखते ही बनता था. जब शाहरुख वहां मौजूद फैंस से बातचीत कर रहे थे, तभी एक महिला फैन ने अपनी एक्साइटमेंट रोकते हुए चिल्लाकर कहा कि वह अपने पति से भी ज्यादा शाहरुख खान से प्यार करती है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shah Rukh Khan (@iamsrk)

किंग खान क्यों कहा- 'ऐसी बातें अकेले में..'

फैन की इस बात को सुनकर शाहरुख खान ने अपना आपा नहीं खोया, बल्कि अपनी चिर-परिचित मुस्कान के साथ तुरंत जवाब दिया, "ऐसी बातें अकेले में करनी चाहिए ना!"
शाहरुख का यह जवाब सुनते ही पूरा हॉल हंसी और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. लेकिन शाहरुख यहीं नहीं रुके. उन्होंने अपनी बात को और शालीन बनाते हुए कहा, "मैं आपके इमोशन्स पूरी तरह समझता हूं और मुझे यकीन है कि आपके पति भी इन्हें समझते होंगे. मैं आपसे प्यार करता हूं, आपके पति से भी और आपके पूरे परिवार से भी. आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद."

मंगलुरु के लोगों को जताया आभार

कार्यक्रम के दौरान शाहरुख ने मंगलुरु के प्रशंसकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें यहां इतना शानदार स्वागत मिलेगा. एयरपोर्ट से लेकर आयोजन स्थल तक लोगों ने जिस गर्मजोशी और प्यार का प्रदर्शन किया, वह उनके लिए अविस्मरणीय है. इस इवेंट में उन्होंने अपने लोकप्रिय गानों पर परफॉरमेंस भी दी, जिससे माहौल और भी खुशनुमा हो गया.
शाहरुख खान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस एक बार फिर किंग खान की सादगी, विनम्रता और उनके हाजिरजवाबी के अंदाज के मुरीद हो गए हैं. यह वाकया एक बार फिर साबित करता है कि शाहरुख क्यों लाखों-करोड़ों दिलों पर राज करते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement