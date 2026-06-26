'ऐसी बातें अकेले में करनी चाहिए..' शाहरुख खान ने महिला फैन से क्यों कहा ऐसा? SRK का जवाब हुआ वायरल!

मंगलुरु इवेंट के दौरान एक फैन ने कहा, 'पति से ज्यादा आपसे प्यार करती हूं', तो शाहरुख खान ने अपने निराले अंदाज में दिया मजेदार जवाब. देखें किंग खान का यह वायरल वीडियो.

बॉलीवुड के 'किंग खान' यानी शाहरुख खान न केवल अपनी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अपनी हाजिरजवाबी के लिए भी मशहूर हैं. हाल ही में मंगलुरु में आयोजित एक इवेंट के दौरान शाहरुख ने कुछ ऐसा कहा कि वहां मौजूद हर कोई हंसी से लोटपोट हो गया.

महिला फैन का प्यार भरा इजहार

मंगलुरु में 'रोहन कॉर्पोरेशन' द्वारा आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में शाहरुख खान ने बेहद स्टाइलिश अंदाज में एंट्री की. ऑल-ब्लैक आउटफिट और सनग्लासेस में शाहरुख का अंदाज देखते ही बनता था. जब शाहरुख वहां मौजूद फैंस से बातचीत कर रहे थे, तभी एक महिला फैन ने अपनी एक्साइटमेंट रोकते हुए चिल्लाकर कहा कि वह अपने पति से भी ज्यादा शाहरुख खान से प्यार करती है.

किंग खान क्यों कहा- 'ऐसी बातें अकेले में..'

फैन की इस बात को सुनकर शाहरुख खान ने अपना आपा नहीं खोया, बल्कि अपनी चिर-परिचित मुस्कान के साथ तुरंत जवाब दिया, "ऐसी बातें अकेले में करनी चाहिए ना!"

शाहरुख का यह जवाब सुनते ही पूरा हॉल हंसी और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. लेकिन शाहरुख यहीं नहीं रुके. उन्होंने अपनी बात को और शालीन बनाते हुए कहा, "मैं आपके इमोशन्स पूरी तरह समझता हूं और मुझे यकीन है कि आपके पति भी इन्हें समझते होंगे. मैं आपसे प्यार करता हूं, आपके पति से भी और आपके पूरे परिवार से भी. आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद."

मंगलुरु के लोगों को जताया आभार

कार्यक्रम के दौरान शाहरुख ने मंगलुरु के प्रशंसकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें यहां इतना शानदार स्वागत मिलेगा. एयरपोर्ट से लेकर आयोजन स्थल तक लोगों ने जिस गर्मजोशी और प्यार का प्रदर्शन किया, वह उनके लिए अविस्मरणीय है. इस इवेंट में उन्होंने अपने लोकप्रिय गानों पर परफॉरमेंस भी दी, जिससे माहौल और भी खुशनुमा हो गया.

शाहरुख खान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस एक बार फिर किंग खान की सादगी, विनम्रता और उनके हाजिरजवाबी के अंदाज के मुरीद हो गए हैं. यह वाकया एक बार फिर साबित करता है कि शाहरुख क्यों लाखों-करोड़ों दिलों पर राज करते हैं.

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