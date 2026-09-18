शबाना आजमी या जावेद अख्तर? पति-पत्नी में किसे मिले हैं सबसे ज्यादा नेशनल अवॉर्ड्स?

दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी और प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर में से किसे मिले हैं सबसे ज्यादा नेशनल अवॉर्ड? आइए जानते हैं इस पावर कपल के नाम दर्ज राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की पूरी और दिलचस्प संख्या.

भारतीय सिनेमा जगत का यह प्रसिद्ध जोड़ा अपनी कला और बेहतरीन योगदान के लिए हमेशा चर्चा में रहता है. शबाना आजमी और उनके पति जावेद अख्तर दोनों ही अपने-अपने क्षेत्र के दिग्गज माने जाते हैं. सिनेमा के इस पावर कपल को कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जा चुका है, जिसमें देश का सबसे बड़ा 'राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार' भी शामिल है. फैंस के मन में अक्सर यह उत्सुकता रहती है कि पति-पत्नी की इस जोड़ी में से आखिर किस कलाकार के खाते में सबसे ज्यादा नेशनल अवॉर्ड्स दर्ज हैं? आइए जानते हैं इसका पूरा हिसाब-किताब.

शबाना आजमी के नाम दर्ज नेशनल अवॉर्ड्स

हिंदी सिनेमा में अपनी लाजवाब अदायगी का लोहा मनवा चुकीं शबाना आजमी पिछले पांच दशकों से अधिक समय से फिल्मों में सक्रिय हैं. उन्होंने साल 1974 में रिलीज हुई फिल्म 'अंकुर' से अपने अभिनय सफर की शुरुआत की थी और अपने पहले ही प्रोजेक्ट के लिए नेशनल अवॉर्ड हासिल किया था. अपने लंबे करियर में 150 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकीं शबाना आजमी ने कुल पांच बार यह प्रतिष्ठित सम्मान अपने नाम किया है. उन्हें 'अंकुर' के अलावा 'अर्थ', 'खंडहर', 'पार' और 'गॉडमदर' जैसी बेहतरीन फिल्मों के लिए यह राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है. वह भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक बार नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली प्रमुख अभिनेत्रियों में शुमार हैं.

जावेद अख्तर की राष्ट्रीय पुरस्कारों की झोली

गीतकारी और लेखन की दुनिया के बेताज बादशाह जावेद अख्तर भी इस मामले में किसी से पीछे नहीं हैं. नेशनल अवॉर्ड्स के स्कोर की बात करें तो वह अपनी पत्नी शबाना आजमी की बराबरी पर खड़े हैं. जावेद अख्तर को भी अपने शानदार गीतों के लिए कुल पांच बार नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिल चुका है. उन्हें यह सम्मान 'Saaz', 'बॉर्डर', 'गॉडमदर', 'रिफ्यूजी' और 'लगान' जैसी यादगार फिल्मों के बेहतरीन गानों की रचना के लिए प्रदान किया गया था.

पति-पत्नी में किसके पास है ज्यादा नेशनल अवॉर्ड्स?

यदि दोनों दिग्गजों के पुरस्कारों की तुलना की जाए, तो परिणाम बराबरी का रहता है. शबाना आजमी और जावेद अख्तर दोनों ने अपने शानदार और प्रेरणादायक सफर के दौरान 5-5 नेशनल अवॉर्ड्स अपने नाम किए हैं.

