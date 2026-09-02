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September 2026 Releases: 3 को 'मिर्जापुर', 11 को 'हैवान' और 25 को 'द वन'.. पूरे सितंबर थिएटर्स में धूम मचाएंगी ये 15 फिल्में

September 2026 Releases: सितंबर 2026 में सिनेमाघरों में 'मिर्जापुर' और 'हैवान' समेत 15 बड़ी हिंदी फिल्में रिलीज हो रही हैं. बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली इन सभी फिल्मों की पूरी लिस्ट, रिलीज डेट और खासियतों के बारे में यहां विस्तार से जानें.

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Pragya Bharti

Updated : Sep 02, 2026, 02:17 PM IST

September 2026 Releases: 3 को 'मिर्जापुर', 11 को 'हैवान' और 25 को 'द वन'.. पूरे सितंबर थिएटर्स में धूम मचाएंगी ये 15 फिल्में

Image Credit: AI, IMDb

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  • मिर्जापुर मूवी 4 सितंबर 2026 को रिलीज होगी.
  • अक्षय कुमार और सैफ अली खान 'हैवान' में हैं.
  • 'जीवन भीमा योजना' में अरशद वारसी डबल रोल में.
  • 'द वन' फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा मुख्य भूमिका में हैं.
  • 'सरदार 2' में कार्थी डबल रोल निभा रहे हैं.

यदि आप बड़े पर्दे पर मनोरंजन के शौकीन हैं और हर हफ्ते कुछ नया देखना पसंद करते हैं, तो सितंबर 2026 का यह महीना आपके लिए बेहद रोमांचक होने वाला है. इस महीने बॉक्स ऑफिस पर बड़े बजट की मास-एक्शन फिल्मों से लेकर सस्पेंस थ्रिलर, माइथोलॉजिकल सुपरनैचुरल ड्रामा और बहुप्रतीक्षित री-रिलीज का तांता लगने वाला है. बड़े पर्दे पर 'मिर्जापुर' के भौकाल से लेकर अक्षय कुमार और सैफ अली खान की 'हैवान' के खौफ और सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'द वन' तक, इस महीने हिंदी सिनेमाप्रेमियों के लिए 15 नई फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक दे रही हैं. आइए बिना किसी देरी के सितंबर 2026 में रिलीज होने वाली इन तमाम फिल्मों की पूरी और विस्तृत सूची पर नजर डालते हैं. महीने की शुरुआत में ही एक्शन, कॉमेडी और थ्रिलर का तड़का

आई एम गेम (03 सितंबर 2026)

दुलकर सलमान स्टारर यह मलयालम एक्शन-थ्रिलर फिल्म हिंदी डब वर्जन में रिलीज हो रही है. इसमें दुलकर ने 'डैन जॉन' नाम के एक शातिर और निडर जुआरी की भूमिका निभाई है, जो अपनी किस्मत पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है. कहानी इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क और क्रिकेट की दुनिया के बीच फंसी एक खतरनाक स्थिति पर आधारित है, जहां उसे अपने परिवार और खुद की जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है.

मिर्जापुर: द मूवी (04 सितंबर 2026)

ओटीटी पर तहलका मचाने के बाद आखिरकार मशहूर वेब सीरीज 'मिर्जापुर' अब बड़े पर्दे पर 'Mirzapur The Movie' के रूप में लौट रही है. गुरमीत सिंह के निर्देशन में बनी इस 3 घंटे 17 मिनट की क्राइम थ्रिलर में कालीन भैया (पंकज त्रिपाठी) और गुड्डू पंडित (अली फजल) के बीच का पुराना हिसाब-किताब और सत्ता की जंग देखने को मिलेगी. इसमें दिव्येंदु, श्वेता त्रिपाठी, रसिका दुग्गल के साथ-साथ रवि किशन और जितेंद्र कुमार की भी अहम एंट्री हुई है.

जीवन भीमा योजना (04 सितंबर 2026)

अभिषेक डोगरा के निर्देशन में बनी इस मजेदार क्राइम-कॉमेडी-थ्रिलर में अरशद वारसी डबल रोल में नजर आएंगे. फिल्म की कहानी एक ऐसे कपल की है जो भारी-भरकम लाइफ इंश्योरेंस का पैसा पाने के लिए एक शख्स की मौत का नाटक करते हैं, लेकिन वह 'मरा हुआ आदमी' असल में एक डायमंड स्मगलर निकलता है, जिससे हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं. इसमें संजीदा शेख और विजय राज भी अहम भूमिकाओं में हैं.

इमॉर्टल (04 सितंबर 2026)

जीवी प्रकाश कुमार और कयादु लोहार स्टारर यह मूल रूप से तमिल सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म है, जो हिंदी में भी रिलीज होगी. इसकी कहानी एक बेफिक्र नौजवान मैगी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी जिंदगी रहस्यमयी पड़ोसी सिंधु से मिलने के बाद एक डरावने सपने और दूसरी दुनिया की ताकतों के खिलाफ जंग में बदल जाती है.

सरदार 2 (10 सितंबर 2026)

पीएस मित्रन द्वारा निर्देशित यह तमिल स्पाई-एक्शन थ्रिलर हिंदी दर्शकों के बीच भी आ रही है. कार्थी इसमें डबल रोल (एजेंट सरदार चंद्र बोस और इंस्पेक्टर विजय प्रकाश) में हैं. इस बार उनका मुकाबला 'ब्लैक डैगर' (एसजे सूर्या) नाम के एक खतरनाक विलेन से है, जो उनके अतीत के अधूरे मिशन से जुड़ा है.

हैवान (11 सितंबर 2026)

प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी इस डार्क क्राइम थ्रिलर में अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी एक बार फिर साथ दिख रही है. यह मलयालम फिल्म 'ओप्पम' का रीमेक है, जिसमें अक्षय एक खूंखार अपराधी की भूमिका में हैं जो एक नेत्रहीन पिता (सैफ अली खान) और उसकी बेटी के पीछे पड़ जाता है. फिल्म में बोमन ईरानी और मोहनलाल का कैमियो भी है.

4 रिवर्स 6 रेंजेस (11 सितंबर 2026)

शेनपेन खिमसर द्वारा निर्देशित यह ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म साल 1958 के 'चुशी गंगद्रुक' तिब्बती गुरिल्ला प्रतिरोध आंदोलन की सच्ची घटना पर आधारित है. इसमें एंड्रुक गोंपो ताशी के नेतृत्व में 14वें दलाई लामा की सुरक्षा और चीनी सेना के खिलाफ मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ा गया कठिन सैन्य संघर्ष दिखाया गया है.

लास्ट मैन इन टावर (11 सितंबर 2026)

मनोज बाजपेयी और बोमन ईरानी स्टारर यह फिल्म अरविंद अडिगा के बेस्टसेलिंग उपन्यास पर आधारित है. कहानी एक जिद्दी रिटायर्ड स्कूल टीचर 'मास्टरजी' (मनोज बाजपेयी) की है, जो एक बेरहम रियल एस्टेट डेवलपर (बोमन ईरानी) के दबाव के बावजूद अपनी मिडिल-क्लास सोसायटी का अपार्टमेंट बेचने से साफ इनकार कर देते हैं.

लव लॉटरी (18 सितंबर 2026)

अरविंद पांडे निर्देशित यह हिंदी सस्पेंस थ्रिलर और कोर्टरूम ड्रामा फिल्म एक मॉडर्न शहरी कपल (अक्षय ओबेरॉय और हेली दारूवाला) के रिश्ते में आए धोखे और कानूनी-नैतिक लड़ाई पर आधारित है.

दायरा (18 सितंबर 2026)

मेघना गुलजार निर्देशित इस क्राइम थ्रिलर में करीना कपूर खान (DCP अजूनी कोहली) और पृथ्वीराज सुकुमारन (DCP रमन कुमार) दो ऐसे पुलिस अफसरों की भूमिका में हैं, जिनकी विचारधारा कानून और एनकाउंटर के तरीकों को लेकर आमने-सामने होती है.

वाइब (18 सितंबर 2026)

कुणाल खेमू द्वारा लिखित, निर्देशित और अभिनीत इस एक्शन-कॉमेडी फिल्म में दो बेफिक्र दोस्त (कुणाल खेमू और स्पर्श श्रीवास्तव) अनजाने में देश को बचाने वाले सीक्रेट एजेंट बन जाते हैं. प्रीति जिंटा इसमें सुरक्षा एजेंसी की अधिकारी और उनकी ट्रेनर बनी हैं.

रेसिडेंट ईविल (18 सितंबर 2026)

जैक क्रेगर के निर्देशन में बनी यह हॉलीवुड सर्वाइवल-हॉरर फिल्म 'रेसिडेंट ईविल 2' गेम पर आधारित है. रैकून सिटी में फैले वायरस के प्रकोप और ब्रायन (ऑस्टिन अब्राम्स) की संघर्ष गाथा को हिंदी डब वर्जन में देखा जा सकता है.

द पैराडाइज (24 सितंबर 2026)

श्रीकांत ओडेला द्वारा निर्देशित और अभिनेता नानी की यह तेलुगू एक्शन-ड्रामा फिल्म 1980 के दशक के सिकंदराबाद के अंडरवर्ल्ड और हाशिए पर पड़े आदिवासियों के संघर्ष को पर्दे पर उतारती है, जिसमें नानी 'जडल' के रूप में कार्टेल किंग के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं.

एवेंजर्स: एंडगेम एनकोर (25 सितंबर 2026)

साल 2019 की ब्लॉकबस्टर मार्वल फिल्म को नए विजुअल्स, एक्स्ट्रा फुटेज और आगामी 'एवेंजर्स: डूम्सडे' से जोड़ने वाले नए कनेक्टिंग कंटेंट के साथ बड़े पर्दे पर दोबारा रिलीज किया जा रहा है.

द वन (25 सितंबर 2026)

दीपक कुमार मिश्रा और अरुणाभ कुमार के निर्देशन में बनी यह माइथोलॉजिकल सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म सितंबर महीने का सबसे बड़ा आकर्षण है. सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया स्टारर यह फिल्म बिहार के बिहटा के पास स्थित सदियों पुराने 'वन देवी मंदिर' और एक रहस्यमयी जंगल की लोककथाओं पर आधारित है, जहां एक लड़का गांव को बचाने के लिए अनजान दैवीय ताकतों का सामना करता है.
 

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