Selena Gomez हुईं प्रग्नेंट? इस तस्वीर ने इंटरनेट पर मचाया हड़कंप, क्या वाकई मां बनने वाली हैं हॉलीवुड स्टार?

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Selena Gomez Pregnancy Rumour: सेलेना गोमेज़ की ढीली पिंक ड्रेस वाली तस्वीरों ने प्रेग्नेंसी की अफवाहों को हवा दी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वह खुद बच्चे को जन्म नहीं दे सकतीं. यह खबर महज एक गलतफहमी है.
इंटरनेशनल पॉप स्टार और 'रेयर ब्यूटी' की मालकिन सेलेना गोमेज़ एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हुईं, जिन्हें देखकर फैंस यह कयास लगाने लगे कि सेलेना प्रेग्नेंट हैं. गुलाबी रंग की ड्रेस में नजर आ रही सेलेना के 'बेबी बंप' की चर्चा ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया, लेकिन इस खबर के पीछे की हकीकत कुछ और ही है.
यह पूरा मामला 2 अप्रैल 2026 का है, जब सेलेना लॉस एंजिल्स में अपने ब्रांड के एक इवेंट में शामिल हुई थीं. इस मौके पर उन्होंने प्राडा ब्रांड की एक ढीली मिनी ड्रेस पहनी थी. ड्रेस की फिटिंग और उसके डिजाइन की वजह से कुछ एंगल से ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह अपना बेबी बंप छिपा रही हों. बस इसी एक तस्वीर ने फैंस के बीच अफरा-तफरी मचा दी और उनके मां बनने की अफवाहें उड़ने लगीं.
सेलेना गोमेज़ की प्रेग्नेंसी की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है. खुद सेलेना ने कई मौकों पर अपनी स्वास्थ्य समस्याओं (जैसे ल्यूपस और किडनी ट्रांसप्लांट) के बारे में खुलकर बात की है. साल 2024 में 'वैनिटी फेयर' को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट किया था कि चिकित्सा कारणों से वह खुद बच्चे को जन्म नहीं दे सकतीं. ऐसा करना उनके और बच्चे, दोनों की जान के लिए बेहद जोखिम भरा हो सकता है.
हाल ही में बेनी ब्लैंको के साथ शादी के बंधन में बंधीं सेलेना ने यह भी साफ किया है कि परिवार बढ़ाने के उनके पास अन्य विकल्प खुले हैं. यदि वे भविष्य में माता-पिता बनने का फैसला करते हैं, तो वे सरोगेसी या बच्चा गोद लेने जैसे रास्तों को अपना सकते हैं.