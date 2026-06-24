'मैं प्रेग्नेंट थी, पर मेरा बच्चा नहीं...', Om Puri ने क्यों दिया था पहली पत्नी को धोखा, सीमा कपूर ने खुद बताई सच्चाई

सीमा कपूर ने ओम पुरी की धोखेबाजी का दर्द साझा किया. पत्नी के लिए प्रेग्नेंसी के दौरान पति की बेवफाई और बच्चे को खोने का गम बहुत गहरा होता है. जानिए सीमा कपूर ने क्यों लिया था ओम पुरी को तलाक देने का फैसला.

दिवंगत अभिनेता ओम पुरी का अभिनय जगत में जो कद था, वह बेजोड़ है. अपनी सशक्त कलाकारी से उन्होंने दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी, लेकिन उनकी निजी जिंदगी हमेशा विवादों और चर्चाओं के केंद्र में रही. ओम पुरी की पहली पत्नी और अभिनेत्री-लेखिका सीमा कपूर ने हाल ही में उस दौर का दर्द बयां किया, जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया.

प्रेग्नेंसी और धोखे का दोहरा दर्द

सीमा कपूर ने एक साक्षात्कार में अपनी जिंदगी के सबसे काले अध्याय पर बात करते हुए बताया कि वह समय उनके लिए बेहद भावुक था. उन्होंने खुलासा किया, "वह समय मेरे लिए बहुत खास था, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा बच्चा नहीं बच पाया." सीमा के अनुसार, जिस समय वह मां बनने की खुशी महसूस कर रही थीं, उसी दौरान उन्हें ओम पुरी से धोखा मिला.

ओम पुरी ने क्यों दिया अपनी पहली पत्नी को धोखा?

सीमा ने बताया कि जब वह प्रेग्नेंट थीं, उसी समय उन्हें पता चला कि ओम पुरी का किसी और के साथ संबंध है. जैसे ही, उन्हें पता चला कि ओम पुरी का अफेयर ऑथर और जर्नलिस्ट नंदिता पुरी के साथ है, तो सीमा ने सम्मान के साथ अलग होने का फैसला किया. उन्होंने कहा, "पुरी साहब मेरी जिंदगी में लौटकर नहीं आने वाले थे, और मैंने भी तय कर लिया था कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी." इसी के बाद वह अपना घर छोड़कर राजस्थान अपनी मां के पास चली गई थीं.

बहन के लिए अन्नू कपूर का फूटा गुस्सा

सीमा कपूर के भाई और अभिनेता अन्नू कपूर को अपनी बहन के साथ हुए इस धोखे का गहरा दुख था. सीमा के अनुसार, "अन्नू भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वह मुझे दुख में नहीं देख सकते थे. वे उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते थे, लेकिन मैंने किसी भी तरह के विवाद से दूरी बनाए रखने का विकल्प चुना."

अधूरा सफर और माफी का लम्हा

सीमा कपूर ने यह भी साझा किया कि जब ओम पुरी की तबीयत खराब थी और लंदन में उनकी सर्जरी हो रही थी, तब उन्होंने सीमा से माफी भी मांगी थी. शायद उन्हें आभास हो गया था कि समय कम है.

ओम परी की शादी कब हुई थी?

ओम पुरी ने 1991 में सीमा कपूर से शादी की थी, लेकिन एक साल के भीतर ही यह रिश्ता नंदिता पुरी के साथ अभिनेता के संबंधों के कारण टूट गया. ओम पुरी ने 1993 में नंदिता से शादी की, लेकिन वह रिश्ता भी साल 2013 में समाप्त हो गया. अपने पीछे कई अनकहे किस्से छोड़, 66 वर्ष की आयु में इस महान कलाकार का निधन हो गया, लेकिन उनके निजी जीवन की यह त्रासदी आज भी लोगों को झकझोर देती है.

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