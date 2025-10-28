किडनी फेल होने से नहीं, इस वजह से हुई Satish Shah की मौत; राजेश कुमार ने किया खुलासा...

Satish Shah Death Causes: दिग्गज अभिनेता सतीश शाह का निधन किडनी फेलियर से नहीं हुआ है. इस बात की जानकारी देते हुए टीवी एक्ट्रेस और साराभाई वर्सेस साराभाई फेम एक्टर के दोस्त राजेश कुमार ने दी.

'साराभाई वर्सेस साराभाई' में इंद्रवदन, 'जाने भी दो यारों' में कमिश्नर डी'मेलो, 'मैं हूँ ना' में प्रोफेसर देसाई और 'ये जो है जिंदगी' में 55 से अधिक किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले दिग्गज अभिनेता सतीश शाह का 25 अक्टूबर को 74 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया.

शुरुआत में कई मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि दिवंगत अभिनेता की मृत्यु किडनी फेल होने के कारण हुई. हालाँकि, अब उनके करीबी और टीवी सिटकॉम 'साराभाई वर्सेस साराभाई' में उनके बेटे रोशेश साराभाई का किरदार निभाने वाले अभिनेता राजेश कुमार ने इन खबरों को खारिज कर दिया है. राजेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि सतीश शाह की मृत्यु अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुई.

राजेश कुमार ने बताई निधन की सही वजह

बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए, अभिनेता राजेश कुमार ने सतीश शाह के निधन को लेकर स्थिति स्पष्ट की. राजेश ने कहा, "मैं सतीश जी के निधन के बारे में कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ. हाँ, उन्हें किडनी की समस्या थी, लेकिन वास्तव में उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ. वह घर पर थे, दोपहर का भोजन कर रहे थे, और फिर उनका निधन हो गया. मैं यह स्पष्ट करना चाहता था क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि यह किडनी की समस्या के कारण हुआ. किडनी की समस्या का पहले ही समाधान हो चुका था; यह नियंत्रण में थी. दुर्भाग्य से, अचानक कार्डियक अरेस्ट के कारण उनकी मृत्यु हो गई."

"वह मेरे खून में मेरे अपने पिता की तरह दौड़ते हैं"

दिवंगत अभिनेता के साथ अपने निजी रिश्ते को याद करते हुए राजेश कुमार भावुक हो गए. उन्होंने कहा, "मैं बस इतना कह सकता हूँ कि वह मेरे खून में मेरे अपने पिता की तरह दौड़ते हैं. वह हमेशा विचारशील, ख्याल रखने वाले, मेरी सफलता पर खुश और निराश होने पर दुखी रहते थे. वह ताकत का स्तंभ थे—हमेशा सिर्फ एक कॉल की दूरी पर."

राजेश ने बताया कि सतीश शाह की ऊर्जा ही उन्हें खास बनाती थी. उन्होंने आगे कहा, "हम व्हाट्सएप पर खूब चुटकुले सुनाते थे. 'साराभाई बनाम साराभाई' व्हाट्सएप ग्रुप केवल सतीश जी की वजह से जीवित था—उन्होंने हमें जोड़े रखा, पार्टियों की मेजबानी की, हमें अपने घर आमंत्रित किया और यह सुनिश्चित किया कि हम सभी संपर्क में रहें. वह गर्मजोशी, वह ऊर्जा—यही वह चीज थी जिसने उन्हें वह बनाया जो वह थे."

