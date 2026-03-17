Sarke Chunar Teri Sarke Controversy: डबल मीनिंग लिरिक्स, भद्दे डांस.. अश्लीलता की सारी हदें पार किया नोरा फतेही-संजय दत्त का ये गाना

Nora Fatehi Sarke Chunar Teri Sarke Controversy: फिल्म 'KD: The Devil' का नया गाना 'सरके चुनर तेरी सरके' में अश्लील बोल और भद्दे डांस स्टेप्स को लेकर संजय दत्त और नोरा फतेही सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो रहे हैं.

Sarke Chunar Teri Sarke Controversy: बॉलीवुड में एक समय था जब बोल्ड सीन्स को लेकर विवाद हुआ करते थे, लेकिन अब फिल्मों के गानों ने अश्लीलता के मामले में सिनेमा को पीछे छोड़ दिया है. हाल ही में फिल्म 'KD: The Devil' का नया गाना 'सरके चुनर तेरी सरके' रिलीज हुआ है, जिसने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है. इस गाने के बोल और फिल्मांकन को लेकर दर्शक संजय दत्त और नोरा फतेही पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं.

नोरा फतेही के नए गाने पर क्यों हुआ विवाद?

जब से यह गाना सोशल मीडिया पर आया है, लोग इसके 'डबल मीनिंग' लिरिक्स और नोरा फतेही के डांस मूव्स की कड़ी आलोचना कर रहे हैं. दर्शकों का कहना है कि गाने के शब्द न केवल भद्दे हैं, बल्कि इन्हें परिवार के साथ बैठ कर सुनना या देखना लगभग नामुमकिन है. 'मनोरंजन' के नाम पर परोसी जा रही अश्लीलता ने सोशल मीडिया पर भारी नाराजगी पैदा कर दी है.

निशाने पर आए 'संजू बाबा'

संजय दत्त के फैंस इस गाने में उनकी मौजूदगी को लेकर सबसे ज्यादा हैरान और दुखी हैं. इंटरनेट पर एक यूजर ने लिखा, "संजू बाबा के पास काम या शोहरत की कोई कमी नहीं है, फिर उन्हें ऐसे फूहड़ गाने का हिस्सा बनने की क्या जरूरत थी? उन्हें अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए था." लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतने वरिष्ठ अभिनेता ने ऐसे लिरिक्स वाले गाने के लिए अपनी सहमति कैसे दी.

नोरा फतेही के फैंस भी हुए निराश

डांस क्वीन नोरा फतेही अपने 'हॉट' और 'बोल्ड' अवतार के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार उनके प्रशंसकों ने भी उनसे किनारा कर लिया है. फैंस का कहना है कि नोरा के डांस स्टेप्स हमेशा ग्रेसफुल होते थे, लेकिन इस गाने में वे 'भद्दे' नजर आ रहे हैं. एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, "इस तरह के कंटेंट का बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है. बोल्डनेस और फूहड़ता के बीच एक महीन लकीर होती है, जिसे इस गाने ने पार कर दिया है."

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