Sanya Malhotra की ‘Kathal’ को मिला नेशनल अवॉर्ड, गदगद हुईं Ekta Kapoor बोलीं- 'मैजिकल मोमेंट..'
डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में अलापा भारत-चीन राग, बोले- 'दोनों देश कर रहे यूक्रेन युद्ध को फाइनेंस'
एक वंदे भारत ट्रेन बनाने में कितना आता है खर्च, यहां समझिए पूरा गणित
PAK vs SL Highlights: करो या मरो मुकाबले में पाकिस्तान ने मारी बाजी, एशिया कप से लगभग बाहर हुई श्रीलंका
यादव नहीं, तेजस्वी और राजद के लिए यह है बिहार का ब्रह्मास्त्र...
बनारस के मणिकर्णिका श्मशान घाट का ये कैसा विचित्र नियम, जलने के बाद मुर्दे की राख पर क्यों लिखते हैं 94 की संख्या
ये हैं दुनिया के सबसे सस्ते देश, जहां रहना, खाना-पीना है बहुत सस्ता
IND-W vs AUS-W: ICC ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज बाद टीम इंडिया पर ठोका जुर्माना, जानिए क्या है पूरा माजरा
Rashifal 24 September 2025: आज इन राशि के लोग सेहत का रखें खास ध्यान, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
क्या बांग्लादेश की सियासत पर है जमात-ए-इस्लामी का कब्ज़ा? कुछ ऐसा ही दर्शा रहे हैं समीकरण
एंटरटेनमेंट
National Awards 2025: सान्या मल्होत्रा की फिल्म ‘कटहल: ए जैकफ्रूट मिस्ट्री’ ने नेशनल अवार्ड जीत लिया है. इसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वयं एकता कपूर को राष्ट्रीय पुरसकार देकर उनका सम्मान किया.
23 सितंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सिनेमा जगत की कई हस्तियों को उनके बेहतरीन काम के लिए सम्मानित किया गया. इस मंच पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की फिल्म 'कटहल' ने भी अपनी जीत का परचम लहराया. इस फिल्म में अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा मुख्य भूमिका में थीं और इसके डायरेक्टर यशवर्धन मिश्रा थे. फिल्म के निर्माता गुनीत मोंगा कपूर, एकता आर कपूर और मोनिका शेरगिल हैं. इस अनोखी कहानी ने भारतीय दर्शकों के दिलों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी.
सान्या मल्होत्रा अभिनीत फिल्म 'कटहल' को 'सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म' का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है. यह सम्मान फिल्म की अनूठी और गहरी कहानी के साथ-साथ शानदार अभिनय के लिए दिया गया. फिल्म की कहानी एक राजनेता के बगीचे से गायब हुए कटहल की तलाश पर आधारित है, जिसकी गुत्थी सुलझाने के लिए एक युवा महिला पुलिस अधिकारी को बुलाया जाता है. इस जांच के दौरान उसका सामना कई अजीब और दिलचस्प लोगों से होता है, जो फिल्म को और भी मजेदार बना देते हैं.
फिल्म 'कटहल' को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद, इसकी निर्माता एकता कपूर ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने लिखा, "राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में शामिल होना और 'कटहल' के लिए 'सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म' का अवॉर्ड जीतना हमारी पूरी टीम के लिए एक कभी न भूलने वाला पल है." उन्होंने इस सम्मान को उन सभी लोगों को समर्पित किया, जिन्होंने इस कहानी को जीवंत करने में योगदान दिया. एकता ने अपनी पोस्ट में फिल्म की पूरी टीम को टैग करते हुए सभी का धन्यवाद भी किया..
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.