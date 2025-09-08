Add DNA as a Preferred Source
Chris Gayle का छलका दर्द! कहा-'मेरे साथ IPL में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था..', जानें क्रिस गेल को क्यों सहना पड़ा था अपमान?

कौन हैं मेजर ऋषभ सिंह संब्याल जो राष्ट्रपति के साथ साये की तरह आते हैं नजर? डैशिंग लुक्स पर फिदा है इंटरनेट की दुनिया

Zodiac Signs: दोस्तों की जान बन जाते हैं इन 3 राशियों के लोग, ईमानदारी और भरोसे की होते हैं मिसाल

अब बंदरों को खाना खिलाने पर लगेगा 5000 का जुर्माना, जानें किस शहर में लागू हुआ है यह नियम?

भांजे के प्यार में मामी बनी कातिल! पति की हत्या कर नमक से गलाया शव, 311 दिनों के बाद हुआ सच का पर्दाफाश

देखते-देखते हमारी ज़िंदगी से गायब हो गईं ज़रूरी लगने वाली ये चीज़ें, किसी को पता भी नहीं चला

Chandra Grahan Effects 2025: चंद्र ग्रहण और मृत्यु पंचक के चलते इन 5 राशियों पर पड़ा बुरा प्रभाव, सतर्क रहने की है जरूरत

पूरा शहर खरीदने की औकात रखता है ये सिंगर, कभी 75 रुपये कमाने वाला आज है 99 घरों और अरबों की संपत्ति का मालिक

Physics की दुनिया के 6 भारतीय महारथी जो अमेरिका में बजा रहे डंका, किसी ने वुल्फ तो किसी ने जीता नोबेल अवॉर्ड

Dussehra 2025 Date: इस दिन है दशहरा का त्योहार, जानें सही तारीख से लेकर तिथि और शास्त्र पूजा का समय

Home

एंटरटेनमेंट

लंग्स कैंसर का पता चलते ही टूट गए थे संजय दत्त, US वीजा रिजेक्ट होने पर इस शख्स ने थाम लिया था साथ

संजय दत्त ने रणवीर सिंह के साथ इंटरव्यू में अपनी लंग्स कैंसर जर्नी के बारे में खुलकर बात की. जानें कैसे US वीजा रिजेक्ट होने के बाद भी उन्होंने इलाज करवाया और इस बीमारी को हराया.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 08, 2025, 12:16 PM IST

लंग्स कैंसर का पता चलते ही टूट गए थे संजय दत्त, US वीजा रिजेक्ट होने पर इस शख्स ने थाम लिया था साथ
संजय दत्त ने अपनी जिंदगी में बहुत से उतार-चढ़ाव देखे हैं. संजय दत्त ने लंग्स कैंसर से भी लंबी लड़ाई लड़ी है. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब उन्हें इस बीमारी के बारे में पता चला था, तो वह बुरी तरह टूट गए थे. संजय दत्त ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान अचानक एक दिन उन्हें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होने लगी. तब डॉक्टर ने उनका X-RAY किया जिसमें पता लगा कि उनके लंग्स में पानी भर गया है. सबको लगा यह टीबी है लेकिन रिपोर्ट्स आने के बाद पता चला कि उन्हें लंग्स कैंसर है.

लंग्स कैंसर की खबर सुनकर टूट गए थे संजय दत्त

संजय दत्त ने बताया कि कैंसर की खबर उनके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा झटका थी. उन्होंने कहा, “पहले समझ नहीं आ रहा था क्या करना है. 3 घंटे तक रोया और सिर्फ अपनी पत्नी, बच्चों और जिंदगी के बारे में सोचता रहा. फिर तय किया कि इलाज US से करवाऊंगा, लेकिन वीजा न मिलने पर यहीं इलाज करवाने का फैसला किया.”

किसने की थी संजय की मदद 

आगे संजय दत्त ने बताया कि राकेश रोशन ने उनकी मदद की थी और उन्हें एक डॉक्टर से मिलवाया था. डॉक्टर ने कहा था कि कीमोथेरेपी के दौरान उनके बाल झड़ेंगे, उल्टियां होंगी और कमजोरी आएगी, लेकिन संजय ने कहा, “मुझे कुछ नहीं होगा.” उन्होंने कीमोथेरेपी करवाई और उसी दिन बाइक चलाते रहे, साइकिल चलाई और यहां तक कि बैडमिंटन कोर्ट में 2-3 घंटे खेलते भी रहे.

Read More

