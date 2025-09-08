लंग्स कैंसर का पता चलते ही टूट गए थे संजय दत्त, US वीजा रिजेक्ट होने पर इस शख्स ने थाम लिया था साथ

संजय दत्त ने रणवीर सिंह के साथ इंटरव्यू में अपनी लंग्स कैंसर जर्नी के बारे में खुलकर बात की. जानें कैसे US वीजा रिजेक्ट होने के बाद भी उन्होंने इलाज करवाया और इस बीमारी को हराया.

संजय दत्त ने अपनी जिंदगी में बहुत से उतार-चढ़ाव देखे हैं. संजय दत्त ने लंग्स कैंसर से भी लंबी लड़ाई लड़ी है. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब उन्हें इस बीमारी के बारे में पता चला था, तो वह बुरी तरह टूट गए थे. संजय दत्त ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान अचानक एक दिन उन्हें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होने लगी. तब डॉक्टर ने उनका X-RAY किया जिसमें पता लगा कि उनके लंग्स में पानी भर गया है. सबको लगा यह टीबी है लेकिन रिपोर्ट्स आने के बाद पता चला कि उन्हें लंग्स कैंसर है.

लंग्स कैंसर की खबर सुनकर टूट गए थे संजय दत्त

संजय दत्त ने बताया कि कैंसर की खबर उनके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा झटका थी. उन्होंने कहा, “पहले समझ नहीं आ रहा था क्या करना है. 3 घंटे तक रोया और सिर्फ अपनी पत्नी, बच्चों और जिंदगी के बारे में सोचता रहा. फिर तय किया कि इलाज US से करवाऊंगा, लेकिन वीजा न मिलने पर यहीं इलाज करवाने का फैसला किया.”

किसने की थी संजय की मदद

आगे संजय दत्त ने बताया कि राकेश रोशन ने उनकी मदद की थी और उन्हें एक डॉक्टर से मिलवाया था. डॉक्टर ने कहा था कि कीमोथेरेपी के दौरान उनके बाल झड़ेंगे, उल्टियां होंगी और कमजोरी आएगी, लेकिन संजय ने कहा, “मुझे कुछ नहीं होगा.” उन्होंने कीमोथेरेपी करवाई और उसी दिन बाइक चलाते रहे, साइकिल चलाई और यहां तक कि बैडमिंटन कोर्ट में 2-3 घंटे खेलते भी रहे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से