Samay Raina Girlfriend: कौन है वो ‘नेशनल क्रश’, जिसे डेट कर रहे हैं कॉमेडियन समय रैना?

समय रैना और ‘नेशनल क्रश’ के डेटिंग रूमर्स की सच्चाई क्या है? जानिए क्या सच में दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं या यह महज एक अफवाह है.

Samay Raina Dating Rumors: स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना इन दिनों अपने हिट शो "इंडियाज गॉट लेटेंट" के कारण जबरदस्त चर्चा में हैं. हालांकि, प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अब उनका नाम 'नेशनल क्रश' एक्ट्रेस के साथ जुड़कर सोशल मीडिया पर सनसनी मचा रहा है. आइए जानते हैं इन खबरों की पूरी सच्चाई.

कौन हैं वो 'नेशनल क्रश', जिनसे जुड़ा समय का नाम?

समय रैना के साथ अभिनेत्री मेधा शंकर के साथ जुड़ रहा है. वे विक्रांत मैसी के साथ फिल्म '12th फेल' में नजर आ चुकी हैं. मेधा को फिल्म की अपार सफलता के बाद इंटरनेट पर 'नेशनल क्रश' का खिताब मिला था. डेटिंग की ये खबरें तब शुरू हुईं जब दोनों को अलग-अलग इवेंट्स और सार्वजनिक स्थानों पर एक साथ देखा गया.

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क्या सच में मेधा शंकर को डेट कर रहे हैं समय रैना?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो और तस्वीरों में समय और मेधा को साथ देखा गया है. पैपराजी को देखते ही दोनों का सतर्क होना और इंस्टाग्राम पर उनके बीच चल रहे मजेदार कमेंट्स ने इन अफवाहों को और हवा दे दी है.

हालांकि, सच यह है कि न तो समय रैना ने और न ही मेधा शंकर ने अपने रिश्ते की कोई आधिकारिक पुष्टि की है. नेटिज़न्स इस पर मजे लेते हुए तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. कुछ फैंस इसे महज एक प्रोफेशनल कोलैबोरेशन मान रहे हैं, तो कुछ इसे एक नई बॉन्डिंग के रूप में देख रहे हैं.

समय रैना के शो की वापसी

समय फिलहाल 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' में व्यस्त हैं, जिसके नए एपिसोड्स को लेकर काफी चर्चा है. एक तरफ जहाँ शो को फैंस का बेशुमार प्यार मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ पुराने वीडियो क्लिप्स के वायरल होने से कॉमेडियन को आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है.

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