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Salman Khan Viral: अस्पताल से लौटते ही क्यों भड़के सलमान खान? पैप्स को लताड़ा; बोले- '60 साल का हूं, लड़ना नहीं भूला'.. पढ़ें पूरा किस्सा

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Salman Khan Viral: अस्पताल से लौटते ही क्यों भड़के सलमान खान? पैप्स को लताड़ा; बोले- '60 साल का हूं, लड़ना नहीं भूला'.. पढ़ें पूरा किस्सा

Salman Khan Warns Paparazzi: मुंबई के अस्पताल के बाहर पीछा करने और चिल्लाने पर सलमान खान पैपराजी पर भड़क गए. उन्होंने सोशल मीडिया पर चार पोस्ट शेयर कर प्रेस को चेतावनी और नसीहत दी है.

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Pragya Bharti

Updated : May 20, 2026, 04:03 PM IST

Salman Khan Viral: अस्पताल से लौटते ही क्यों भड़के सलमान खान? पैप्स को लताड़ा; बोले- '60 साल का हूं, लड़ना नहीं भूला'.. पढ़ें पूरा किस्सा

Salman Khan

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बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान आमतौर पर सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर उनका एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है, जहां वह खुलकर अपना दर्द, गुस्सा और जज्बात बयां कर रहे हैं. हाल ही में भाईजान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसमें वह मुंबई के हिंदुजा अस्पताल के बाहर पैपराजी पर बुरी तरह भड़कते और अपना आपा खोते नजर आए. अस्पताल परिसर में मीडिया कर्मियों द्वारा पीछा किए जाने और शोर मचाने से नाराज सलमान ने इसके बाद बैक-टू-बैक चार इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर कर पूरी प्रेस बिरादरी को कड़ी चेतावनी दे डाली है.

अस्पताल के बाहर क्यों खोया भाईजान ने आपा?

दरअसल, यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब सलमान खान मुंबई के हिंदुजा अस्पताल पहुंचे थे. सुपरस्टार को देखते ही वहां मौजूद पैपराजी कैमरों के साथ उनके पीछे भागने लगे और फुटेज व अटेंशन पाने के लिए जोर-जोर से चिल्लाने लगे. अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर मीडिया के इस बर्ताव को देखकर सलमान खान खुद पर काबू नहीं रख पाए और उन्होंने वहीं पर फोटोग्राफर्स की जमकर क्लास लगा दी. इस घटना का वीडियो अब इंटरनेट पर खूब ट्रेंड कर रहा है.

मुस्कुराती तस्वीर के पीछे छिपा तीखा गुस्सा

अस्पताल के इस ड्रामे के बाद सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक मुस्कुराती हुई सेल्फी पोस्ट की. इस तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "अगर मुझे अस्पताल में कोई ऐसा प्रेस वाला दिखा, जो मेरे दर्द का मजा ले रहा हो. यह वही प्रेस है, जिसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहा, जिनसे मैंने खुलकर बातचीत की, जिनका मैंने हमेशा ख्याल रखा और यह सुनिश्चित किया कि वे भी अपनी रोजी-रोटी सम्मान से कमा सकें." सलमान के इस पोस्ट से साफ था कि वह मीडिया के इस असंवेदनशील रवैये से कितने आहत हैं.

"फोटो जरूरी है या जिंदगी?" - सलमान का कड़ा सवाल

अपने सिलसिलेवार पोस्ट की अगली कड़ी में सलमान खान ने एक और हंसती हुई तस्वीर साझा करते हुए मीडिया को खरी-खोटी सुनाई. उन्होंने लिखा, "अगर वे मेरे नुकसान या मेरी तकलीफ से पैसा कमाना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि चुप हो जाएं. इसका मजा न लें. भाई भाई भाई... मातृभूमि पिक्चर की मां की... फोटो जरूरी है या लाइफ?" सलमान ने सीधे शब्दों में पूछ लिया है कि क्या चंद तस्वीरों और टीआरपी के लिए किसी की निजता और जिंदगी से खिलवाड़ करना सही है?

60 की उम्र में भी 'लड़ना नहीं भूला'

विवाद बढ़ने के बाद सलमान खान ने साफ शब्दों में अपनी ताकत और तेवर का अहसास कराते हुए लिखा कि वह भले ही 60 साल के पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे कमजोर हो गए हैं. उन्होंने मीडिया को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वह आज भी लड़ना नहीं भूले हैं और अपनी सीमाओं को लांघने वालों को सबक सिखाना अच्छी तरह जानते हैं. भाईजान का यह रूप देखकर उनके फैंस भी हैरान हैं.

चिंता में डूबे फैंस, पूछा- 'क्या हुआ भाईजान?'

सलमान खान के इन गुस्से और दर्द से भरे पोस्ट्स ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. कमेंट सेक्शन में फैंस लगातार अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि 'आखिर क्या हुआ भाईजान? आप अस्पताल क्यों गए थे?' जहां एक तरफ फैंस उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नेटिजन्स भी अस्पताल के बाहर पैपराजी की इस हरकत की आलोचना कर रहे हैं और सलमान खान के गुस्से को पूरी तरह जायज ठहरा रहे हैं.

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