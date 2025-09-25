क्या सलमान खान बनने वाले हैं पापा? खुद कहा- 'पिता बनना चाहता हूं.. और मैं जल्द बनूंगा'

लेह में हिंसा के तांडव ने ली 4 की जान 70 से ज्यादा लोग घायल, कर्फ्यू से जकड़ा शहर, कारगिल में धारा 163 लागू
एंटरटेनमेंट
सलमान खान ने 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' के चैट शो में अपने दिल की बात कह दी. बातचीत के दौरान भाईजान ने पिता बनने की ख्वाहिश जाहिर की.
सुपरस्टार सलमान खान की शादी का सवाल लंबे समय से उनके फैंस के बीच चर्चा का विषय रहा है. वह घोड़ी कब चढ़ेंगे और उनकी दुल्हन कौन होगी, यह जानने के लिए फैंस हमेशा उत्सुक रहते हैं. सलमान खान ने अपनी शादी पर कोई स्पष्ट बात आज तक नहीं की है, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपनी निजी जिंदगी की एक ऐसी इच्छा जाहिर की है, जिससे यह साफ होता है कि वह अपना एक परिवार बसाना चाहते हैं. सलमान खान ने अपनी यह चाहत अभिनेत्री काजोल और ट्विंकल खन्ना के साथ एक चैट शो के दौरान व्यक्त की. उन्होंने कहा कि मैं पिता बनना चाहता हूं.
प्राइम वीडियो के पहले एपिसोड में बॉलीवुड के जाने माने सितारे सलमान खान और आमिर खान एक साथ नजर आएंगे. इस एपिसोड में आमिर खान ने अपनी और सलमान की गहरी दोस्ती के बारे में खुलकर बात की. आमिर ने बताया कि उनकी दोस्ती तब शुरू हुई थी, जब सलमान उनके घर डिनर के लिए आए थे. आमिर ने बताया, "जब मैं अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता से तलाक के दौर से गुजर रहा था, तभी सलमान पहली बार मेरे घर आए थे. उस दिन से हमारी दोस्ती अच्छी हो गई."
आमिर खान ने स्वीकार किया कि वह शुरू में सलमान के प्रति काफी जजमेंटल थे. उन्होंने कहा, "मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शुरू में मैं सलमान के बारे में बहुत सख्त था." दूसरी ओर, सलमान ने भी अपनी निजी जिंदगी के अनुभवों को साझा किया. उन्होंने रिश्ते टूटने पर बात करते हुए कहा, "जब पार्टनर एक-दूसरे के साथ ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, तो मतभेद शुरू हो जाते हैं. दोनों को कहीं न कहीं दिक्कतें होने लगती हैं." उन्होंने यह भी माना कि पार्टनर को हमेशा एक साथ आगे बढ़ना चाहिए और जीवन में एक-दूसरे का साथ देना चाहिए.
यह भी पढ़ें- Sanya Malhotra Bikini Photos: पहली बार 'दंगल' गर्ल ने लिया हॉट अवतार, लोग बोले- आग लगा दी
अपनी व्यक्तिगत चाहत को जाहिर करते हुए सलमान खान ने कहा, "अब मैं एक पिता बनना चाहता हूं.. और वो मैं जल्द ही बनकर रहूंगा." सलमान खान की इस इच्छा ने यह साबित कर दिया है कि वह परिवार और बच्चों के सुख को महसूस करना चाहते हैं.
आपको बता दें कि 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' शो की मेजबानी ट्विंकल खन्ना और काजोल कर रही हैं. यह शो 25 सितंबर से दुनियाभर के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में प्रसारित किया जाएगा. हर गुरुवार को इसका एक नया एपिसोड जारी होगा.
