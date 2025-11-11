FacebookTwitterYoutubeInstagram
Dharmendra से अस्पताल में मिलने पहुंचे Salman Khan, भावुक हुए भाईजान की देखें वीडियो

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Dharmendra से अस्पताल में मिलने पहुंचे Salman Khan, भावुक हुए भाईजान की देखें वीडियो

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र से मिलने सुपरस्टार सलमान खान अस्पताल पहुंचे. उम्र संबंधी समस्याओं के चलते भर्ती हुए 'ही-मैन' का हाल जानने के बाद, सलमान खान काफी भावुक नजर आए.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 11, 2025, 12:04 AM IST

Dharmendra से अस्पताल में मिलने पहुंचे Salman Khan, भावुक हुए भाईजान की देखें वीडियो
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं. इस मुश्किल घड़ी में, फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार सलमान खान उनसे मुलाकात करने अस्पताल पहुंचे. इस दौरान का उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सलमान खान अपनी कार में थोड़े भावुक नजर आ रहे हैं.

देओल परिवार के साथ खास बॉन्ड

धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आने के बाद, देओल परिवार के सदस्य- जैसे हेमा मालिनी, और बेटे सनी देओल अपने बेटे के साथ, उनका हाल जानने पहले ही अस्पताल पहुंच चुके थे. सलमान खान, जो देओल परिवार के साथ एक खास बॉन्ड साझा करते हैं, वे भी दिग्गज अभिनेता का हाल जानने तुरंत अस्पताल पहुंचे.

धर्मेंद्र की मौजूदा हालत

अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की हालत इस समय स्थिर बनी हुई है. उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए उनके स्वास्थ्य की जानकारी दी है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App

